Vivibilità: ecco le città europee dove si vive meglio

Le città di tutto il mondo vengono valutate ogni anno dall’ECA su una varietà di fattori di vivibilità Copenaghen e Berna si sono classificate al primo posto tra le città più vivibili del mondo, secondo l’ultimo rapporto annuale sulla valutazione della posizione dell’esperto di mobilità globale, ECA International.

Questo rapporto misura la qualità delle condizioni di vita degli europei all’estero in oltre 490 località in tutto il mondo per valutare il livello di difficoltà che incontreranno nell’adattarsi a una nuova posizione. Fattori di vivibilità analizzati inclusa la disponibilità di servizi sanitari; abitazioni e servizi pubblici; solitudine; accesso a un social network e strutture per il tempo libero; infrastruttura; clima; sicurezza personale; tensioni politiche e qualità dell’aria.









Il rapporto conclude che aria pulita, buone strutture e basso tasso di criminalità sono tra i vantaggi che rendono Copenaghen e Berna. Le più vivibili al mondo per gli europei che vivono all’estero. L’Aia e Ginevra arrivano al terzo posto comune, Eindhoven e Stavanger sono al quinto posto, Amsterdam e Basilea al settimo posto, e Dublino , la città di Lussemburgo e Göteborg sono tutte al nono posto. Quattro città olandesi e quattro svizzere figurano nella top 20.

Neil Ashman, analista senior di rating presso ECA International, asserisce:

“L’inquinamento, il tasso di criminalità e le minacce terroristiche sono tra i fattori che influenzano la vivibilità delle principali città del Regno Unito. Come Londra, Manchester, Belfast e Glasgow. Gli europei che si trasferiscono all’estero possono aspettarsi una migliore qualità della vita in molte località in Irlanda, Svizzera, Paesi Bassi, Germania o Norvegia. Paesi che dominano i primi 20 nelle nostre classifiche.

Il nord Europa domina

Quattro città olandesi sono tra le prime 20 più vivibili al mondo. Eindhoven, un hub di design e tecnologia, quest’anno è salito di un posto, assicurandosi la sua posizione nelle prime cinque città. In Svizzera, anche quattro città principali mantengono il loro status di top 20.

Ashman ha affermato che “le città del Nord Europa in luoghi come la Scandinavia, i Paesi Bassi e la Svizzera hanno ottenuto buoni risultati per la vivibilità degli espatriati. Eccellenti collegamenti di trasporto, un elevato standard di assistenza sanitaria e stabilità politica a lungo termine, fanno sì che i lavoratori stranieri provenienti da altre parti d’Europa possano adattarsi facilmente a queste località.

Buone notizie per 900.000 richiedenti passaporto irlandesi

Dublino mantiene la sua posizione nelle prime città più vivibili del mondo. Il punteggio di vivibilità della capitale irlandese dell’ECA sarà ben accolto dagli espatriati. Oltre che dai numerosi richiedenti passaporto.

“Dublino è diventata un centro popolare per gli espatriati di tutto il mondo grazie ai vantaggi di una grande città, riuscendo nel contempo a evitare gli aspetti negativi. Ad esempio, i tassi di criminalità e la qualità dell’aria sono molto migliori rispetto a molte altre principali località europee. Mentre anche i punteggi di cultura e infrastrutture rimangono punti di forza.

Il Canada batte il Regno Unito

L’indagine suggerisce inoltre che il Canada offre agli europei un’esperienza migliore rispetto al Regno Unito. Altrove, le città canadesi di Toronto e Vancouver sono le località extraeuropee più quotate nell’elenco. Battendo le maggiori capitali europee come Madrid, Berlino e persino Londra per vivibilità.

Toronto e Vancouver sono le località non europee più quotate della lista, battendo diverse capitali europee tra cui Londra. “Nonostante la distanza, le città canadesi hanno sempre fornito un’alta qualità della vita agli espatriati europei. Scegliere il Canada significa sperimentare livelli più bassi di criminalità, buone strutture pubbliche e una migliore qualità dell’aria.

Edimburgo è l’unica città britannica che mantiene la sua posizione al 19 ° posto congiunto con Stoccolma, Svezia. Sebbene la Brexit non sia menzionata in modo specifico, l’indagine afferma che “l’inquinamento, il tasso di criminalità e le minacce terroristiche” incidono tutti sulla vivibilità delle principali città del Regno Unito.

Le 20 città più vivibili

Copenaghen, Danimarca Berna, Svizzera L’Aia, Paesi Bassi Ginevra, Svizzera Eindhoven, Paesi Bassi Stavanger, Norvegia Amsterdam, Paesi Bassi Basilea, Svizzera Dublino, Irlanda Città di Lussemburgo, Lussemburgo Göteborg, Svezia Aarhus, Danimarca Rotterdam, Paesi Bassi Zurigo, Svizzera Bonn, Germania Monaco, Germania Vienna, Austria Amburgo, Germania Stoccolma, Svezia Edimburgo, Scozia

ECA International

ECA International è il fornitore leader di mercato di conoscenze, informazioni e tecnologia che consente alle aziende di gestire i propri programmi di ricompensa internazionali. In collaborazione con migliaia di clienti in tutti i continenti, fornisce una suite completamente integrata di dati di qualità.

Aggiornato annualmente, il sistema di classificazione delle posizioni dell’ECA International misura la qualità delle condizioni di vita degli espatriati in oltre 490 località in tutto il mondo. Per arrivare a una valutazione equa e coerente del livello di difficoltà che l’espatriato dovrà affrontare nell’adattarsi a una nuova posizione.

I fattori valutati includono il clima; disponibilità di servizi sanitari; abitazioni e servizi pubblici. Solitudine; accesso a un social network e strutture per il tempo libero; infrastruttura; sicurezza personale; tensioni politiche e qualità dell’aria.

Felicia Bruscino

Photo by Ian on Unsplash