Vogue for Milano: il decimo anniversario

Il tanto atteso evento di Vogue, che prende luogo da anni nel mese di Settembre, avrà come data giovedì 13 settembre. Il decimo anniversario quest’anno sarà brulicante di eventi e iniziative, per non parlare dei numerosi commercianti che, appositamente, rimarranno aperti fino a tarda nottata realizzando collezioni limited edition.

Questo evento rappresenta una grandissima riconferma per la città, ragion per cui, da due anni, è stato rinominato come Vogue for Milano, precedentemente VFNO(Vogue fashion’s night out). La ragione risiede nella volontà di conferire una maggior visibilità alla città, creando un legame indissolubile con il nominativo dell’evento, riconfermando Milano come la capitale della moda nel mondo. La manifestazione è organizzata da Condè Nast Italia con il patrocinio del Comune: l’obiettivo è mettere in risalto la centralità della città, non solo dal punto di vista del fashion, ma anche per la fotografia, il cinema, la musica e l’arte. Un’unione indissolubile fra tutte queste espressioni estetiche verrà celebrata durante l’evento milanese.

Il quadrilatero della Moda sarà il cuore pulsante delle attività organizzate. Da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia, da Corso Vittorio Emanuele a Corso Genova, Milano mostrerà il meglio di sè con iniziative completamente nuove ideate appositamente per il decimo anniversario. Dalla Caccia al tesoro a performance artistiche nelle strade della città, da esperienze nelle più grandi Boutique a mini cinema all’aperto, dalle mostre fotografiche fino a una live performance in Piazza Duomo (nome del famoso artista? Ancora ignoto! L’anno scorso l’onore era toccato a Liam Gallagher).

I commercianti per Vogue for Milano

Le associazioni dei commercianti partecipano attivamente da anni a questo meraviglioso evento, occasione preziosissima di visibilità, integrazione e unione. Quest’anno sono ben 600 le adesioni confermate dei commercianti!

«Non solo esperienze shopping, ma un palinsesto sempre più ricco di eventi, una lunga giornata di attività aperte a tutti gli appassionati di moda: l’edizione 2018 di Vogue for Milano è pensata come una grande festa, democratica e inclusiva, che celebra il legame sempre più stretto tra il nostro giornale e la città», afferma il direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti. «Aprendo le loro porte e organizzando attività speciali per l’evento, i brand di moda si avvicinano al pubblico, specie a quello più giovane, rendendolo partecipe delle proprie storie e valori».

L’obiettivo di questi ultimi anni è proprio quello di coinvolgere giovani e idee nuove e fresche, che possano portare solarità, esuberanza e novità al settore della moda. In particolare, questo fine sarà raggiunto tramite la partecipazione attiva di vari istituti scolastici milanesi, i quali intratterranno gli ospiti della giornata con sfilate ideate e progettate interamente dai loro studenti. Inoltre, quest’anno, tutti i fondi raccolti dai brand aderenti tramite la realizzazione di collezioni limited edition sul tema “Fashion Travel”, saranno devoluti alla Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco, sede di sapere e tradizioni da 136 anni. In tal modo si collaborerà per il suo mantenimento attivo e avanguardista. Laboratori e strumenti professionali saranno aggiunti alla scuola con l’intento di sviluppare al massimo l’inventiva e la creatività degli studenti, genitori e culla delle idee della futura arte estetica.

Afferma Cristina Tajani, Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design: “E Vogue for Milano diventa l’occasione per i negozianti di contribuire all’allestimento dei nuovi laboratori didattici della Scuola, un luogo che è una vera e propria fabbrica di idee in cui la visione artistica e artigianale si fonde con quella industriale per formare moderni artigiani del bello e del ben fatto».

Le iniziative e i programmi

Fashion cinema: Vogue Italia insieme al Fashion Film festival organizzano, per il terzo anno consecutivo, delle proiezioni, nel cortile Bagatti Valsecchi, di short movies, realizzati dai registi emergenti del Fashion Film Festival. Quest’anno il tema rappresentato sarà “Radici”, ovvero la possibilità di comunicare attraverso corti filmati le origini da cui proveniamo, tramite concetti di integrazione e creatività che uniscono i soggetti all’unisono.

Mostra fotografica: Palazzo Morando sarà il cuore della rappresentazione. Vogue e il mondo della fotografia sono indissolubili, il secondo è l’essenza del primo. La mostra sarà a cura di Alessia Glaviano, Senior photo editor di Vogue Italia, e Francesca Marani, photo editor di Vogue.it. La mostra prende il nome di DREAMLIKE, essa unisce i lavori di quattro autori che sono stati in grado di trasportare gli spettatori in un mondo parallelo, quasi di totale e surreale fantasia.Vi saranno quindi colori vivaci e fiabeschi, forme e immagini surreali, ma reali, dove il confine fra vero e immaginario diventa sottile.

Fashion experience: Le boutique del Quadrliatero Milanese saranno aperte fino a tarda notte. Offriranno non solo limited edition, ma anche esperienze uniche di prova, di fashion coach ecc., che potranno essere sfruttate dalle persone. Non rappresenteranno quindi solo un’opportunità di shopping notturno.

Caccia al tesoro: L’assoluta novità di quest’anno! Le vie del centro saranno il palcoscenico di questa Caccia che sarà organizzata in 5 squadre, ognuna capitanata da un’influencer che seguirà i partecipanti iscrittisi sull’apposito sito, durante tutta la notte. La Caccia potrà essere visibile in diretta sulle piattaforme social degli influencer stessi e anche sull’account instagram Vogue Italia.

Partner e prodotti esclusivi: Partner dell’edizione 2018 sono Huawei e Amazon Moda. La continua partecipazione di Partner rappresenta il successo dell’iniziativa tanto voluta da Vogue Italia. Huawei presenterà i suoi due nuovi prodotti P20 e P20PRO, attraverso i quali riprenderà da dietro le quinte le Live Performance previste in piazza Duomo, pubblicate poi su Vogue.it. La rivista selezionerà poi i capi più cool su Amazon Moda, dando il via alla “Selction by Vogue”.

Le copertine: Il nuovo Vogue Italia compie un anno di vita e festeggia tramite 12 installazioni interattive che potranno essere effettuate scattandosi un selfie e postandolo su Instagram con l’hashtag #youinvogue, avendo così la possibilità di essere scelti e vincere un’esperienza esclusiva durante la Fashion Week.

Rebecca Guermandi