Il volo diretto più lungo al mondo va da Singapore a New York

Dura 19 ore per oltre 15 mila km il volo diretto più lungo al mondo, si tratta della via più breve per raggiungere New York da Singapore.

La Singapore Airlines dopo i risultati fallimentari del 2013 ci riprova, lo scorso ottobre il primo viaggio del volo diretto più lungo al mondo. Dopo una prima fase con un volo a settimana, oggi i voli sono schedulati giornalmente. I viaggi vengono effettuati sull’Airbus A350-900ULR e la compagnia aerea asiatica è la prima ad utilizzare questo velivolo all’avanguardia. La Singapore Airlines ha già ordinato 7 aerei, configurati con un layout a due classi: 67 posti in Business Class e 94 posti in premium Economy Class.

La tratta Singapore-New York non è l’unica con voli non-stop Ultra-long-range a collegare Singapore con gli Stati Uniti. Sono infatti 27 i voli senza scali che collegano il nuovo continente con la città-stato asiatica. Ottimi anche i collegamenti con l’Italia, la compagnia asiatica opera nel nostro paese su Roma e Milano da ben 40 anni ed offre un pattern di oltre 100 destinazioni per i viaggiatori italiani.

Tutti i confort del volo Singapore New York

L’obiettivo della Singapore Airlines è quello di offrire ai loro passeggeri un viaggio quanto più godibile possibile. Dall’intrattenimento agli studi sul jet-lag e sull’alimentazione, tutto è stato predisposto per rendere il volo diretto più lungo al mondo un vero piacere. A cominciare dalla conformazione interna degli aerei: tetti più alti ed oblò più grandi. Il tutto completato da un impianto di illuminazione a led che gioca sugli effetti cromatici, così da ridurre il jet-lag.









Per il piano alimentare, gli alti capi della compagnia asiatica, si sono rivolti ai medici dell’ospedale di Singapore. Che hanno sottolineato l’importanza dell’idratazione per scongiurare i pericoli della trombosi venoso profonda. Malattia causata non solo dal mantenimento della posizione seduta ma anche dalla disidratazione. A tal proposito i medici suggeriscono un altro accorgimento: poche bevande gassate e poco alcol.

Anche l’intrattenimento non è lasciato al caso, per scongiurare la noia ogni velivolo è dotato di una programmazione di film e programmi televisivi della durata complessiva di 1.200 ore, circa 7 settimane. A fare la differenza su un volo così lungo è sopratutto l’equipaggio, che deve garantire sempre il massimo della performance. Due piloti, due copiloti e ben 13 persone addette alla cabina, in questo modo viene assicurata a tutti la pausa minima di 4 ore. Che su di un un volo così lungo non è cosa da sottovalutare.

Emanuela Ceccarelli