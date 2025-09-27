Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato la revoca del visto a Gustavo Petro, presidente colombiano. La misura, resa pubblica con un post su X, è stata giustificata come risposta a comportamenti ritenuti “sconsiderati e provocatori” durante una manifestazione pro-Palestina a New York. Secondo Washington, Petro avrebbe incitato i soldati statunitensi a disobbedire agli ordini e a non puntare le armi contro i manifestanti. L’accusa, formulata con toni durissimi, segna un inasprimento dei rapporti tra i due Paesi, tradizionalmente legati da stretti rapporti diplomatici e di cooperazione.

Una protesta ad alta tensione

L’episodio che ha innescato la crisi si è verificato a Manhattan, nei pressi del quartier generale delle Nazioni Unite. Petro si è unito a un gruppo di manifestanti pro-Palestina radunati all’esterno dell’edificio, mentre all’interno si svolgeva il discorso del premier israeliano Benyamin Netanyahu.

In quell’occasione, il presidente colombiano avrebbe chiesto ai militari americani presenti di “non obbedire agli ordini” e di evitare qualsiasi uso della forza. Per il Dipartimento di Stato, queste parole equivalevano a un vero e proprio invito alla ribellione, giudicato incompatibile con lo status diplomatico di un capo di Stato e dunque punito con la revoca a Gustavo Petro.

Il dissenso della Colombia verso la politica israeliana non si è espresso solo in piazza. Durante l’intervento di Netanyahu all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la delegazione colombiana ha abbandonato l’aula in segno di protesta. La vicepresidente Francia Márquez ha voluto sottolineare il gesto alzando il pugno, simbolo di sfida e di opposizione, mentre il premier israeliano prendeva la parola. Questo gesto ha rafforzato l’impressione di una frattura diplomatica in piena visibilità internazionale.

Un progetto controverso: l’“Esercito della Salvezza”

Nel corso del suo intervento davanti ai manifestanti, Petro ha fatto un annuncio che ha suscitato clamore. Il presidente colombiano ha dichiarato di voler proporre all’Assemblea Generale dell’ONU la creazione di un “Esercito della Salvezza del mondo”, una forza internazionale che avrebbe come prima missione la“liberazione della Palestina”. Ha aggiunto di essere persino pronto a combattere personalmente sul campo di battaglia. Una dichiarazione che, per la sua radicalità, ha destato preoccupazione sia tra i governi occidentali sia tra osservatori internazionali.

Il progetto di Petro ha trovato sostenitori in alcune personalità del mondo culturale e politico. Tra i nomi di rilievo figura Roger Waters, musicista britannico e cofondatore dei Pink Floyd, da tempo impegnato in campagne a favore della causa palestinese. Waters ha espresso pubblicamente il suo appoggio al leader colombiano, lodandone il coraggio e la determinazione. Tuttavia, le istituzioni occidentali hanno reagito con freddezza, considerando l’iniziativa difficilmente realizzabile e potenzialmente destabilizzante per l’ordine internazionale.







La revoca del visto a Gustavo Petro, un gesto che spacca l’opinione pubblica

In Colombia, la decisione di Petro di partecipare alla protesta e di sfidare apertamente la linea americana ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori lo vedono come un leader capace di difendere la giustizia internazionale e di schierarsi con decisione a favore dei popoli oppressi. Dall’altro, i critici ritengono che le sue parole abbiano messo a rischio i rapporti bilaterali con Washington, fondamentali per la stabilità economica e per la lotta al narcotraffico.

Il linguaggio utilizzato dal Dipartimento di Stato per annunciare la revoca del visto a Gustavo Petro non ha precedenti nei rapporti recenti tra Stati Uniti e Colombia. Il comunicato ufficiale parla apertamente di “incitamento alla violenza” e accusa Petro di avere oltrepassato i limiti della diplomazia internazionale. Per gli Stati Uniti, un capo di Stato non può permettersi di invitare soldati di un altro Paese a disobbedire agli ordini, soprattutto in un contesto già teso come quello del conflitto israelo-palestinese.

Un futuro incerto nei rapporti bilaterali

La decisione americana apre interrogativi sul futuro delle relazioni tra Washington e Bogotá. Per decenni, la Colombia è stata un partner chiave degli Stati Uniti in America Latina, in particolare nella lotta contro i cartelli della droga e nella gestione della sicurezza regionale. Ora, la linea politica di Petro rischia di allontanare il Paese da questa tradizionale alleanza, spingendolo verso posizioni più indipendenti e in rotta di collisione con l’Occidente.

La revoca del visto a Gustavo Petro da parte di Washington rappresenta molto più di una misura amministrativa: è il segnale di una crisi diplomatica che potrebbe avere conseguenze profonde. Le prese di posizione del presidente colombiano, dall’idea di un esercito mondiale alla protesta contro Netanyahu, delineano una politica estera improntata al protagonismo e alla rottura con gli equilibri consolidati. Ma questo percorso potrebbe isolare Bogotá a livello internazionale e compromettere i rapporti con uno dei suoi principali alleati.

Lucrezia Agliani