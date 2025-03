La weaponized incompetence o incompetenza strumentalizzata è un comportamento passivo-aggressivo che sfrutta una deliberata incompetenza in un campo per affidare la responsabilità di quel compito a qualcun altro che la prossima volta non chiederà più a quella persona di farlo, propendendo per il farlo direttamente lei stessa. È un gesto manipolatorio e attuato con intenzione. Vediamolo meglio.

Weaponized incompetence: vi è mai capitato…

Vi è mai capitato che a lavoro vi venisse chiesto aiuto con un compito così semplice da lasciarvi genuinamente basiti? O di notare che il vostro partner si comporta come un bambino sperduto nello svolgimento delle mansioni domestiche?

Se la risposta è si potreste esservi trovati vittime di un comportamento chiamato weaponized incompetence, cioè quando qualcuno finge di non essere bravo in qualcosa (dai lavori di casa, a semplici commissioni a mansioni lavorative) per non doverlo più fare.

È stata introdotta per la prima volta dall’Harvard Business Review, ed era chiamata skilled incompetence. Indicava comunque già l’atto di spostare la responsabilità di un compito che non si ha voglia di fare su qualcun altro, assicurandosi che non gli venga chiesto di farlo di nuovo.

Non è un problema di capacità, è un problema di responsabilità.

In famiglia può presentarsi come il delegare un compito a un membro specifico solo perché è sempre stato lui a occuparsene; quindi, è più facile che le cose continuino così piuttosto che imparare. Per esempio, se la persona che di solito lava i piatti chiede un aiuto e inizia a ricevere domande del tipo “come devo lavarli?” o ancora “dove devo metterli dopo?” o altre frasi simili.

Altrimenti può capitare che le cose vengano iniziate ma non portate a termine, oppure completate malamente: per esempio occuparsi dei piatti ma non di asciugarli, o riporli in uno scaffale diverso dal solito. O similmente si potrebbe cucinare la cena bruciando qualche ingrediente o dimenticando il sale.

Come capire se si tratta di weaponized incompetence?

Riconoscerla è talvolta difficile, è capitato a tutti di trovarsi sul lavoro e non sapere esattamente come gestire una situazione, o di non trovare qualcosa in casa e chiedere aiuto. Non sempre l’incompetenza è una questione di manipolazione. Ecco, quindi, una breve serie di suggerimenti per riconoscere quando lo è:

Semplici compiti vengono svolti male, ripetutamente : non è questione di una volta, è un comportamento che viene riproposto fino a che non si ottiene ciò che si vuole, portandovi a cedere per sfinimento.

: non è questione di una volta, è un comportamento che viene riproposto fino a che non si ottiene ciò che si vuole, portandovi a cedere per sfinimento. Non si assumono le responsabilità in caso di errore : non gli importa prendersi le responsabilità dei propri errori, per loro è scusabile, e anzi talvolta diventa una vostra responsabilità non esservene occupati fin dall’inizio senza coinvolgere qualcun altro.

: non gli importa prendersi le responsabilità dei propri errori, per loro è scusabile, e anzi talvolta diventa una vostra responsabilità non esservene occupati fin dall’inizio senza coinvolgere qualcun altro. Non sono propensi a imparare : non saper fare una cosa, per loro, non è una giustificazione valida per imparare, così da non ritrovarsi nella stessa situazione la volta seguente. Non vogliono imparare, vogliono che siate voi a fare quel compito al posto loro.

: non saper fare una cosa, per loro, non è una giustificazione valida per imparare, così da non ritrovarsi nella stessa situazione la volta seguente. Non vogliono imparare, vogliono che siate voi a fare quel compito al posto loro. Tendono a indorare la pillola decantando le vostre lodi : voi siete più bravi di loro in quello specifico compito, e non vedono l’ora di ammetterlo, aggiungendo quanto invece loro siano pessimi in confronto.

: voi siete più bravi di loro in quello specifico compito, e non vedono l’ora di ammetterlo, aggiungendo quanto invece loro siano pessimi in confronto. Sminuiscono sempre il problema : se gli viene fatto notare che un lavoro da loro svolto male vi ha lasciati scontenti, la sua importanza verrà messa in dubbio così come la gravità del gesto. “Che vuoi che sia” o “Non farne un dramma” potrebbero diventare frasi ricorrenti.

: se gli viene fatto notare che un lavoro da loro svolto male vi ha lasciati scontenti, la sua importanza verrà messa in dubbio così come la gravità del gesto. “Che vuoi che sia” o “Non farne un dramma” potrebbero diventare frasi ricorrenti. Voi finite spesso a fare da soli quei lavori per cui una volta avreste chiesto una mano: non vi fidate più ad affidare questi compiti a qualcun altro, perché sapete che finirete comunque a dovervene occupare voi, che sia per sistemare un lavoro svolto approssimativamente o uno che sta richiedendo così tanti chiarimenti da parte vostra che è comunque più veloce arrangiarsi.







Quali possono essere le conseguenze?

Nei rapporti di coppia, l’incompetenza strumentalizzata ha lo sgradevole effetto di distribuire in maniera poco equa lo svolgimento di quei compiti di cura della casa o dei figli, lasciando tutto il peso sulle spalle della persona che, dopo uno o due tentativi, troverà più rapido fare le cose da sola piuttosto che insegnare al partner come farle.

Questa situazione a lungo andare genera risentimento. Con il passare del tempo, la persona competente, responsabile, che non può sottrarsi a sua volta a certi compiti (perché altrimenti non verrebbero svolti da nessuno) finisce per sentirsi soverchiata e non abbastanza apprezzata.

Un altro effetto potrebbe essere quello di farvi sentire come se foste i genitori del vostro partner, del collega o coinquilino, e di dover essere voi a dover sistemare i loro errori o addirittura insegnargli come svolgere mansioni basilari.

La mancanza di fiducia che scaturisce dal non poter contare su un partner o un collega può intaccare gravemente il rapporto, portandovi a sentirvi disconnessi dall’altra persona, distanti, rendendo ancora più improbabile la prospettiva di comunicare per risolvere.

Perché lo fanno?

Come molti altri meccanismi manipolatori (come il gaslighting), la weaponized incompetence ha lo scopo di esercitare controllo su una situazione, decidendo indirettamente chi deve provvedere a un compito.

Un altro scopo di chi la perpetra potrebbe essere quello di evitarsi sconforto o disagio. Magari si è cresciuti in una famiglia dove la responsabilità era sempre di qualcun altro, o magari a spingerli a evitare mansioni sgradite è la paura del fallimento.

Un altro motivo potrebbe essere la ricerca di attenzioni. Dimostrandosi incapaci, si aspettano supporto, compassione e tempo dal proprio partner.

Ma più banalmente queste persone possono voler ridurre il proprio carico di lavoro, a discapito di qualcun altro.

Cosa fare per gestire la situazione

Avere a che fare con questi comportamenti è logorante e insoddisfacente. È importante però non lasciarsi prendere dallo sconforto e cercare di chiarire e risolvere la cosa nel modo più calmo e diretto possibile. A volte è un comportamento che viene portato avanti più per abitudine che per cattiveria, magari anche inconsciamente. Far notare il peso che la situazione sta mettendo sulle vostre spalle, che sia fatto con malizia o meno, è il primo passo.

È poi importante mettere dei limiti. Non siete responsabili di tutto, e avete il diritto di richiedere che il carico di responsabilità venga ridistribuito equamente tra le parti coinvolte. Richiedere questo rispetto non è una pretesa irragionevole, anzi, dovrebbe essere alla base di ogni relazione.

In conclusione, la weaponized incompetence, la deliberata scelta di essere incapaci alterando le dinamiche di potere della relazione, può essere frustrante. Ma ci sono modi per affrontarla, per trovare un compromesso che soddisfi entrambe le parti, riportando equilibrio nel rapporto. L’importante è non lasciare che questi comportamenti vi scoraggino.

Stefania Bucciol