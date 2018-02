Ohio, Wesley Goodman si dimette: scoperto a fare sesso con un uomo

Wesley Goodman, parlamentare dell’Ohio, si è dimesso dopo essere stato scoperto mentre faceva sesso con un altro uomo nel suo ufficio. Questo sembra non essere tra i suoi assistenti registrati al Parlamento.

Accanito difensore della famiglia tradizionale

Un uomo che si definiva conservatore, cristiano, repubblicano ma soprattutto contro gli omosessuali.









Lui, che si definiva “marito” è noto per le sue posizioni radicali e contrarie a ogni tipo di apertura alla comunità LGBT. È sposato con la vicepresidente di un’associazione ultra conservatrice e religiosa, che ogni anno organizza la “March of life”, una marcia contro l’aborto.

Sul suo sito, ormai of line, queste le parole da lui scritte: “le famiglie sane, vivaci, prospere e motivate dai valori sono la fonte dell’orgogliosa storia dell’Ohio e la chiave per la sua futura grandezza”.

“Il matrimonio naturale è solo quello tra uomo e donna”. Del resto lui non è stato mica sorpreso in ginocchio mentre chiedeva la mano del suo amante.









John Hadlock e Chris Donnnelly, due assistenti politici del Partito Repubblicano a Washington, hanno confermato di aver avuto rapporti sessuali con lui. Secondo quanto afferma il Washington Post, all’interno dello stesso partito si vociferava già da tempo in merito alla sua condotta. Tanto che Tony Perkins, componente dell’associazione conservatrice Christian Family Research Council, aveva “consigliato” a Wesley Goodman di lasciare il partito già durante la campagna elettorale dello scorso anno. In quell’occasione fu trovato in compagnia di un volontario di soli diciotto anni.

Costretto da circostanze innegabili ha annunciato la rinuncia all’incarico di parlamentare della Camera dei rappresentanti dello stato del Midwest (Stati Uniti d’America medio-occidentali).

“Mi pento sinceramente delle mie azioni che mi hanno impedito di servire i miei elettori e il nostro stato in un modo che rifletta i migliori ideali di servizio pubblico. Per coloro che ho deluso, mi dispiace, mentre passo al capitolo successivo della mia vita chiedo, chiedo sinceramente privacy per me, la mia famiglia ed i miei amici”.

Jessica Di Vita