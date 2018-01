Whatsapp Business. Non lasciatevi intimorire dal nome. È sempre lei, la nostra cara e apprezzata Whatsapp. Semplicemente in abiti più formali. Il logo è su fondo verde. Ma al posto dell’icona con la cornetta del telefono, vi è la B. B che sta per Business, appunto. L’identikit è tracciato. Se ancora state arricciando il naso, sarà meglio entrare nel dettaglio.

L’obiettivo di Whatsapp Business è quello di separare definitivamente le chat di parenti e amici da conversazioni a sfondo lavorativo.

Whatsapp infatti si è definitivamente sostituito ad ogni tipo di messaggistica tradizionale, dagli SMS all’email. Anche sul piano degli “affari”. Ma un mescolamento eccessivo tra vita privata e profilo professionale sulle chat può giocare brutti scherzi.

Onde evitare di mandare messaggi al nuovo cliente chiedendogli cosa comprare al supermercato, Whatsapp Business giunge in soccorso.

Con questo aggiornamento non si potrà mantenere lo stesso numero di telefono che si possiede su Whatsapp “normale”. L’account dovrà essere associato alla SIM in uso per lavoro.

Lo step successivo è la creazione del profilo. Bisogna dare un nome al proprio esercizio. Tramite il menù Impostazioni, sarà necessario compilare le voci relative a indirizzo, categoria, descrizione dell’attività, orari, sito web e indirizzo email. Ognuna di queste informazioni sarà a portata di click per l’utente e visibile direttamente dalla rubrica contatti.

Un vantaggio di Whatsapp Business è dato dalla possibilità di inserire messaggi automatici. Utili in orario di chiusura, nei weekend e in altri momenti. Trattandosi di una piattaforma che prevede che vi sia un umano al di là dello schermo, queste risposte predefinite saranno l’ideale quando il mittente si trova offline. Potrebbe trattarsi di messaggi di benvenuto per un nuovo contatto o ringraziamenti. Del tipo “Grazie dell’interesse riservatoci”.

Per il resto Whatsapp Business mantiene gli stessi aspetti del classico Whatsapp. Chiamate gratis, possibilità di allegare file, creazione di chat di gruppo, accesso alle chat anche dal web, tramite Whatsapp Web.

Poche novità danno la ricetta ideale per un’app di successo? O è un’innovazione ormai obsoleta? Il competitor principale, Telegram è comunque un passo avanti. Su Google Play Store compaiono diversi commenti negativi per Whatsapp. Decine di persone lamentano le limitazioni imposte dall’utilizzo di un solo contatto telefonico. Canali pubblici assenti e poche opzioni per l’automazione. Al contrario, Telegram ha già risposto a queste esigenze tanto da essere decantata da diversi professionisti come la piattaforma di messaggistica migliore.

E voi? Rimarrete fedeli al vostro Whatsapp? Vi siete convinti a scaricare Whatsapp Business? O siete da sempre fan di Telegram?Fateci sentire la vostra opinione. Ma non su Whatsapp!

Lorenza Arena