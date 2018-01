Whatsapp in down in mezza Europa: rete intasata anche per milioni di italiani, cos’ è successo?

Il 2018 per Whatsapp, l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, non si apre nel migliore dei modi… va e non va. Ecco esattamente cosa è successo in queste ultime ore di down dell’app.

Principalmente ieri, ma anche oggi, milioni di italiani si sono allarmati nel vedere che l’app di messaggistica non era facilmente accessibile come al solito.

L’app di messaggistica istantanea in quest’ultime ore e nella serata di ieri ha avuto diversi malfunzionamenti e milioni di utenti in mezza Europa hanno riscontrato diversi problemi nell’accedervi.

Innanzitutto, quali sono stati i paesi europei più colpiti da questo down dell’app? Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Ungheria e buona parte del Regno Unito. Al di là dell’Europa anche una parte dell’India e alcune località del Brasile hanno riscontrato problemi con l’app.









Cosa dicono le indagini sul malfunzionamento di Whatsapp?

Purtroppo, nonostante le numerose indagini sul caso, un responso ufficiale non è ancora reso noto da i tecnici e i proprietari della piattaforma di messaggistica digitale, eppure si pensa che la causa principale di questo down dell’app sia l’enorme scambio di auguri effettuato attraverso l’applicazione a causa del Capodanno appena passato. Se vi state chiedendo se sia una cosa possibile tutto ciò, la risposta è sì. Nella giornata di ieri, la rete Whatsapp è stata intasata da miliardi di messaggi e ciò avrebbe provocato uno shock del sistema. In realtà non è la prima volta che accade un disagio simile.

A confermare il problema è stato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha constatato che al momento dell’invio di un messaggio il simbolino dell’orologio non scompare… sintomo di un malfunzionamento del sistema.









Ma, non vi preoccupate, i tecnici dell’app sono tutt’ora al lavoro per risolvere eventuali problemi… intanto i messaggi di auguri sono praticamente finiti tutti e Whatsapp è quasi tornato perfettamente a funzionare.

Jacopo Pellini