Gli sviluppatori dell’app di messaggistica più famosa al mondo stanno lavorando ad una versione nuova della piattaforma, chiamata Whatsapp payments, una nuova funzionalità che permetterà a tutti gli utenti di scambiarsi piccole somme di denaro in modo rapido e immediato, un po’ come fossero dei piccoli bonifici istantanei.









Whatsapp payments è divenuto inizialmente realtà per il mercato indiano, però recentemente sono trapelate diverse informazioni ufficiali sui profili della piattaforma con i quali è possibile distinguere una serie di punti fondamentali da estendere a molte più persone nel giro di pochi mesi. Whatsapp business riuscirà a conquistare il mondo, sarà davvero funzionale agli utenti?









Whatsapp payments riuscirà a ottenere il successo sperato?

I siti di pagamento istantaneo sono molto utilizzati per inviare piccole somme, in primis a livello mondiale il circuito PayPal risulta quello più importante e promettente da anni. Per chi non lo sapesse, inoltre, solo negli Stati Uniti è divenuto possibile di recente trasferire del denaro da un utente all’altro grazie ad un nuovo aggiornamento ad opera dei tecnici di Zuckerberg sull’app Messenger.









Whatsapp payments potrebbe rivoluzionare finalmente il metodo di scambio di denaro mondiale arrivando sul mercato come diretto concorrente di PayPal, anche se con funzionalità largamente più ridotte. Già pochi mesi fa Whatsapp business è stato creato da Facebook per aumentare e migliorare i rapporti tra clienti e piccole-medie imprese. In India e Brasile quest’ultimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica è super utilizzato, al contrario del nostro Paese, nel quale non se ne parla molto, nonostante sia stato reso ormai disponibile.

Dunque come si può notare anche l’app di chat più importante che esiste si sta lentamente trasformando in un prodotto commercializzabile sotto più fronti.

Whatsapp payments sarà reso disponibile in primis sul mercato indiano tra sole due settimane, mentre il resto del mondo dovrà aspettare qualche feedback di prova. Come si comporterà Whatsapp payments nel mercato italiano?

Jacopo Pellini