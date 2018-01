WhatsRemoved è l’app che recupera i messaggi eliminati su WhatsApp

Se state leggendo questo articolo le opzioni sono due: o siete preoccupati che qualcuno possa aver letto i messaggi che avete eliminato o volete sapere cosa c’era scritto nel messaggio eliminato che un vostro contatto vi ha inviato. Avevamo infatti già parlato dell’introduzione dell’eliminazione dei messaggi su WhatsApp. Adesso è il momento di scoprire come “porre rimedio” a questa situazione. Come? Con WhatsRemoved!







A cosa serve WhatsRemoved?

Come avete potuto intuire, WhatsRemoved è un’app che vi consentirà di recuperare i messaggi che i vostri contatti hanno eliminato e che non avete dunque potuto leggere. Stiamo parlando chiaramente sia di messaggi di testo, sia di immagini e perfino di messaggi audio/video. Insomma, se vi siete pentiti di aver inviato qualcosa, l’eliminazione del messaggio potrebbe non bastare…o forse no?

Che limiti ha?

Mettiamo subito le mani avanti: WhatsRemoved è un’app disponibile unicamente per Android. Gli utenti iOS dovranno optare per altre soluzioni (o potranno tirare un sospiro di sollievo). Poi, WhatsRemoved funziona solo con i messaggi eliminati che avete ricevuto in seguito alla sua installazione sul vostro telefono: niente retroattività, spiacente. Inoltre, si tratta pur sempre di un’app giovane e non troppo diffusa, per cui ci sarà sicuramente un periodo di assestamento in cui dovrete sorbirvi bug e problemi vari, probabilmente. Tuttavia, dopo averlo provato, sembra funzionare perfettamente (come potete vedere dalle immagini).









Come funziona?

Chiaramente dovrete installare l’app sul vostro dispositivo (compatibile con le versioni pari o superiori a Android 4.4.). Dunque dovrete consentirle l’accesso alle notifiche del vostro telefono, almeno per ciò che riguarda i messaggi di testo. Se volete che WhatsRemoved recuperi anche immagini e audio, dovrete concederle anche l’accesso ai file multimediali. Fondamentalmente, questa app leggerà tutte le vostre notifiche, scartando quelle non provenienti da WhatsApp e lasciando in memoria solo le notifiche dei messaggi eliminati. È infatti sufficiente recuperare le informazioni dalle notifiche per ricostruire il messaggio. Ora non vi resta che consultare i messaggi eliminati (che l’app vi notificherà prontamente). Le restanti tipologie di messaggi possono essere consultate dalle apposite sezioni all’interno dell’app.









Quanto costa?

Quanto costa questa magnifica diavoleria tecnologica che non lascia scampo a chi si pente di aver inviato certi messaggi? Nulla, infatti è gratuitamente scaricabile dal PlayStore. Però – c’era da aspettarselo – si sostenta grazie alle pubblicità presenti al suo interno. D’altronde non si fa niente per niente, no? E voi? Non vi lascerete più sfuggire alcun messaggio? Vi state mettendo le mani ai capelli? O vi state mangiando le mani perché siete utenti Apple e non potete usarla? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda