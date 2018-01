Weinstein è stato veramente preso a schiaffi ieri sera, ma non per le ragioni che si potrebbero immaginare.

Le accuse che gravano sul produttore di Hollywood non hanno nulla a che fare con l’aggressione all’esterno di un locale in Arizona. Purtroppo si tratta del solito caso in cui le notizie prendono una piega del tutto falsa pur di finire rapidamente sotto agli occhi degli utenti di internet.









Come sono andate realmente le cose

Se volete vedere il video di ciò che è realmente accaduto potete trovarlo cliccando qui. Le cose, prima della sberla, sembra siano andate in questo modo: un ragazzo, riconoscendo Weinstein decide di avvicinarsi per chiedergli una fotografia. Weinstein rifiuta in malo modo e la sua scorta personale decide di allontanare il fan non troppo educatamente.

Tutti rimangono all’interno del locale per diverso tempo, quindi passano delle ore prima che i due si ritrovino assieme verso l’uscita. Il ragazzo, probabilmente offeso per il trattamento ricevuto, chiede all’amico di filmare la scena. Poi, evidentemente alticcio, si avvicina a Weinstein e gli piazza una sberla in faccia chiamandolo, letteralmente “pezzo di merda”. Poco male, Weinstein non ha minimamente reagito alla cosa e la guardia del corpo ha solo cercato di coprire la telecamera del cellulare.

Weinstein è dal 5 ottobre scorso al cento di una vera e propria bufera a causa delle denunce fatte da moltissime attrici. Il produttore, così come alcuni attori, sono stati accusati di molestia sessuale e in alcuni casi anche di violenza. Per questa ragione – forse – il video della sberla è diventato subito virale e l’autore del gesto violento è diventato subito un eroe. Insomma, non è proprio così che stanno le cose: il ragazzo ha picchiato perché offeso, non perché ritenesse Weinstein degno di un ceffone.









La riflessione

E comunque, in ogni caso, il popolo non dovrebbe mai azzardarsi a farsi giustizia da solo, così come non dovrebbe mai caldeggiare azioni violente contro qualsiasi altro essere umano, che sia un assassino, uno stupratore, un ladro o qualsiasi altra cosa. La violenza, in tutti i casi, non può essere esaltata in modo positivo. Non c’è alcuna ragione per la quale uno sconosciuto dovrebbe prendere a sberle un altro sconosciuto.

Elisa Bianchedi