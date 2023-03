Windows 11: l’importanza di affidarsi a un buon editor video

In un mondo in cui i filmati sono cruciali per l’intrattenimento, la formazione e il marketing, è necessario disporre di strumenti di editing avanzati ma alla portata di tutti.

Windows 11 offre numerose potenzialità al settore della modifica video, ma per trarne il meglio è necessario avvalersi di un editor video per Windows 11.

Ne costituisce un esempio Wondershare Filmora, un tool che permette di procedere alla post produzione in modo semplice e veloce, vantando al contempo un carattere estremamente professionale.

Filmora: i principali punti di forza

Wondershare Filmora è un innovativo software per la modifica dei video che ha dimostrato di poter rispondere efficacemente alle esigenze di una platea estremamente ampia.

Numerosi i suoi punti di forza, a cominciare dal download gratuito, che ne permette l’utilizzo senza alcuna limitazione: difatti, la versione free dà accesso a tutte le opzioni disponibili nella versione full, con la sola differenza che sui video realizzati con il tool gratuito è presente una piccola filigrana.

Filmora, naturalmente, ritaglia video, modifica video ed è un ottimo convertitore da audio a testo; mette a disposizione una suite di editing all’avanguardia per la lavorazione dei filmati, nella quale spiccano le funzioni per tagliare, unire e comprimerne video e per registrare lo schermo del PC. Con Filmora si può poi velocizzare o rallentare un video, ma anche inserire un audio a una clip, eventualmente con l’accesso a tutta una serie di funzionalità avanzate per l’editing video professionale.

Difatti, fra i tanti vantaggi, Filmora annovera il fatto di essere un software sviluppato per tutti quegli operatori professionali che hanno la necessità di creare video aziendali, clip pubblicitari e slideshow a livello avanzato. Tuttavia, si rivela interessante anche per l’attività di neofiti, come vlogger, gamer, influencer, youtuber e creatori di video per web alle prime armi.

Interfaccia drag-and-drop

L’elevata usabilità di Filmora è dovuta alla presenza di un’interfaccia altamente intuitiva di tipo drag and drop. Grazie a questo layout è possibile svolgere qualsiasi funzione di editing video, come importare un elemento sull’editor principale, trasportarlo sulla timeline ed effettuare ogni genere di modifica in modo veloce attraverso semplici gesti di trascinamento del mouse.

Filmora: caratteristiche e differenze con altri editor

L’interfaccia user friendly rende Filmora un editor video capace di distinguersi da moltissimi tra i suoi competitor.

Molto spesso, infatti i principali programmi di editing, essendo sviluppati per un target professionale, dispongono un layout del tutto proibitivo per un’utenza non abituata ad adoperare software di questo tipo.

Inoltre, Filmora offre la massima flessibilità di modifica grazie a un tool disponibile su desktop, su dispositivi mobili e su pad. Il merito in questo caso va al servizio cloud Filmora Workspace, che permette un trasferimento più agevole delle clip tra i diversi device.

Il tutto con un’offerta davvero esclusiva, soprattutto se si considera che, a differenza di altri programmami, mette sempre a disposizione alcune tra le più potenti risorse per la modifica professionale dei video.

Schermo verde

Il green screen di Filmora consente di rimuovere velocemente lo sfondo ai filmati e offrire alla scena una nuova location.

Questo rende i video ambientabili in scenari fantastici, irraggiungibili o semplicemente in contesti più professionali, soprattutto in quelle particolari clip girate in spazi domestici.

Per utilizzarlo, basta semplicemente registrare il video principale con uno sfondo verde uniforme, quindi rimuoverlo in fase di post produzione con lo strumento chroma key.

Effetti

Per modificare i video, Filmora dispone anche di FilmStock, una libreria comprensiva di un numero illimitato di audio, clip, immagini ed effetti esclusivi.

A ciò si aggiungono numerosi titoli con modelli già pronti o personalizzabili e potenti plugin FX, come Boris FX e NewBlue, che permettono di apportare modifiche ancora più sofisticate ai progetti multimediali rispettivamente tramite illuminazione, stilizzazione e sfocatura e filtri, stilizzatore ed elementi video.

Rampa di velocità

Nel caso in cui sia necessario modificare i video rallentando o rendendo più spediti alcuni fotogrammi, è possibile adoperare l’opzione rampa di velocità, uno strumento di scorrimento estremamente interessante che permette di dare risalto a scene di una certa rilevanza.

Modifica audio e sintesi vocale

Applicando le soluzioni per la modifica audio di Filmora -tra i quali volume, dissolvenza e denoising– si può ottenere un risultato sonoro estremamente limpido. Inoltre, l’editor dispone di un accurato strumento di sintesi vocale, sia Speech-To-Text, per la creazione di sottotitoli, sia di Text-to-Speech per aggiungere la voce ai video a partire da un file di testo.

Maschere

L’opzione maschere di Filmora, rinnovata e ottimizzata di recente, offre l’opportunità di inserire clip o immagini in sovrimpressione con formati preimpostati o personalizzabili.

Ritratto AI

Filmora offre uno strumento per separare automaticamente un ritratto dallo sfondo -anche senza schermo verde- grazie all’Intelligenza Artificiale.

Modalità istantanea

Questa funzione, che permette di creare video in modo automatico semplicemente caricando i contenuti, si rivela piuttosto interessante per chiunque non abbia ancora maturato alcuna competenza nell’editing video, ma non voglia rinunciare a realizzare da sé i propri filmati.

Sincronizzazione audio

Filmora consente di allineare più audio di una stessa scena catturati da dispostovi differenti in modo automatico, per garantire un montaggio ottimale anche dal punto di vista sonoro.

Prezzi e piani: perché comprarlo?

Filmora è uno dei migliori editor video professionali anche grazie ai suoi costi competitivi. Difatti, oltre alla versione free, è disponibile con abbonamento trimestrale a 26,99€, con piano annuale a 49,99€ e con piano perpetuo a 79,99€, tre soluzioni estremamente convenienti, se si considera l’esborso necessario per l’acquisto di editor professionali.

Requisiti di sistema

L’editor Filmora è compatibile con Windows 11 (64 bit) o precedenti e richiede 8 Gb di RAM, un processore 2GHz o Intel i3 (o superiori), 10 Gb di spazio libero su disco fisso e 2 Gb di Ram (4 per video Hd), con schede grafiche NVIDIA GeForce GTX 700, AMD Radeon R5 o Intel HD Graphics 5000 o successive.

Verdetto

Filmora è un editor video professionale perfetto per i neofiti. Tra i vantaggi, anche l’ottimo rapporto qualità prezzo, alla luce di uno strumento che supporta numerosissimi formati: MP4, AVI, F4V, MKV, TS, WEBM MOV, WMV, 3GP, MPEG-2, GIF e MP3. Tra i contro, probabilmente l’assenza di un piano mensile, bilanciata però da pacchetti interessanti e piuttosto vantaggiosi.

