Wish You Were Here: una profonda introspezione trasposta in musica

12 settembre 1975.

Esattamente 47 anni fa, usciva una pietra miliare nella storia del rock e nel panorama della musica; l’album che ha scaraventato i Pink Floyd sul tetto del mondo.

Wish You Were Here fu un portento, un tripudio di nostalgia che David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason e Roger Waters riuscirono a trasporre in musica.

I Pink Floyd, attraverso questo trionfo di chitarre e sintetizzatori, sono riusciti a sviscerare ogni rimpianto, estirpandolo fuori con rabbia e dolore.

Senza ombra di dubbio, parte del successo del noto 33 giri, è da attribuire anche all’iconica ed emblematica copertina realizzata dallo studio Hipgnosis, co-fondato da Aubrey Powell e Storm Thorgerson.

Negli anni Settanta infatti, essendo relativamente poche le televisioni o le riviste che si occupavano di musica, le copertine rivestivano un ruolo fondamentale, in quanto costituivano una sorta di porta d’ingresso privilegiata, una carta d’identità degli artisti, che segnalava la loro posizione esistenziale e creativa.

E di certo, mai come per quest’album, il significato della cover, avrebbe dovuto riprodurre tutte le sensazioni trasmesse dalle tracce presenti al suo interno.

L’omaggio a Syd Barrett

Wish You Were Here costituisce infatti un complesso tributo sia a livello emotivo che musicale, all’ex leader e co-fondatore della band -nonché intimo amico-, Syd Barrett.

Un “diamante pazzo”, che nel giro di poco tempo è riuscito a regalare al mondo della musica un lascito straordinario, ma che, la band era stata tristemente costretta a cacciare nel 1968, a causa del deterioramento della sua salute mentale, che lo aveva condotto ad assumere degli atteggiamenti poco consoni anche durante le esibizioni.

Tuttavia, sin da Dark Side of the Moon, i membri dei Pink Floyd hanno affrontato in vari modi la sua assenza e il suo ricordo.

Syd Barrett ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi colleghi.

Un periodo lacerante che li ha segnati nell’animo

Anche per il fatto che in quel periodo, nel settore musicale vigeva una forte indolenza.

Il gruppo, attraverso questo album volle infatti anche effettuare una critica sociale ed ironica nei confronti delle deprecabili e spietate leggi del profitto che governavano il mondo, soffermandosi sull’assenza di empatia nell’industria della musica.

Wish You Were Here assume dunque anche un senso di nostalgia rispetto al loro modo di fare musica iniziale, sperimentale, puro e dinamico, e non intorpidito dalle dinamiche di fama e soldi che hanno poi condotto al deterioramento della band.

Ma questa è la dimostrazione lampante di come proprio quando si vive un’esperienza dolorosa, ci si sente in qualche modo spinti, a causa dell’inerzia della situazione, verso intense evoluzioni emozionali e crescite personali, che ci inducono a prendere pienamente coscienza delle nostre fragilità e a superare un determinato dolore volgendolo in qualcosa di positivo e talvolta grande.

Dal caos emerge sempre un nuovo ordine

Wish You Were Here, è riuscito a volgere un profondo senso di nostalgia in un pezzo indelebile nella storia della musica.

E necessariamente, anche la cover avrebbe dovuto riflettere l’idea dell’assenza del reale, filo conduttore delle canzoni raccolte all’interno dell’album.

Per farlo, Powell e Thorgerson hanno ideato, insieme alla band, un qualcosa di straordinario.

Bisogna tener conto del fatto che all’epoca non esisteva Photoshop, e lo scatto è stato ripetuto ben 15 volte. Nella realizzazione della foto, ad uno dei due, nonostante le varie protezioni, presero fuoco i baffi. Ma di certo, in questo caso, il gioco valse la candela.

Venne fuori un’immagine iconica

A fare da sfondo alla nota stretta di mano, vi sono gli studi cinematografici della Warner Bros, a Burbank (California), luogo in cui la vita ideata da sceneggiatori e registi, prendeva il sopravvento su quella reale. Hollywood d’altronde, costituiva la Mecca dell’ipocrisia.

Vengono immortalati due stuntmen in giacca e cravatta, pressoché identici tra di loro. L’unica apparente differenza è che uno dei due era avvolto dalle fiamme.

La paura di aprirsi all’altro e di rimanere scottato, è la spiegazione dell’uomo che brucia. Infatti, “To get burned” significa anche “venire fregati”.

La stretta di mano costituisce invece, nell’etichetta interna del vinile, un gesto asettico, un incrocio di mani meccaniche. Si tratta di una maschera dietro alla quale celare i propri sentimenti.

Ancora, la necessità di “nascondersi” viene trasposta sulla cover del disco con un paio di occhiali da sole, indossati dall’uomo in primo piano, mentre l’altro appare come un’ombra.

Uno scatto profetico ed efficace, dato l’attuale momento storico.

La paura di esporsi, e di rendersi vulnerabile costituisce l’evoluzione del momento in cui viviamo.

Una società consumistica, i cui unici obiettivi sono il successo e la produttività, disgrega le comunità. Ci illude del fatto che l’unica via per poter vantare di un’identità solida, sia quella di dirigersi verso un’apparente omologazione all’interno di entità colletive, ma al contempo ci predispone a vivere soli e separati dal resto, costringendoci a costruire sempre nuove bolle, in cui possiamo entrare noi soltanto.

Ecco perché, in una tale circostanza, l’unico meccanismo di difesa, rimane quello di chiudersi, di non parlare, di non esprimere emozioni.

Diveniamo così attori di una scena la cui una sceneggiatura è scritta da altri, “lost souls swimming in a fish bowl”; ma è solo un artifizio.

Eclissare i propri sentimenti è recidivo.

Così non ci resta che saltare dalla nostra “boccia di vetro”, e girovagare.

Angelica Di Carlantonio

