In un mondo travolto da crisi ambientali, disuguaglianze sociali e guerre, una parte crescente del pubblico femminile sembra trovare rifugio in una proposta semplice, rassicurante, ma profondamente retrograda: tornare a essere “magre, fertili e sottomesse”. È questo il mantra che domina la cosiddetta “womanosfera”, una galassia online sempre più vasta di blog, podcast, video su YouTube e profili social guidati da giovani influencer conservatrici. Con un linguaggio affilato e un’estetica curata, queste opinioniste stanno promuovendo una nuova idea di femminilità, che in realtà puzza di antico: donne belle, casalinghe, devote ai figli e grate agli uomini per aver “costruito la civiltà”.

Un’estetica digitale per un’ideologia reazionaria

La “womanosfera” non è solo un’area tematica dei social, ma una rete strutturata e strategica, con figure carismatiche che godono di milioni di visualizzazioni. Brett Cooper, 23 anni, è tra le più influenti: il suo “The Brett Cooper Show” è stato, nel primo trimestre del 2025, il secondo canale politico in più rapida crescita su YouTube, secondo i dati del ricercatore Kyle Tharp.

Il pubblico è composto per oltre il 60% da donne, molte delle quali della Generazione Z, attratte da una narrativa apparentemente empatica, che però si fonda sul rigetto del femminismo e sulla glorificazione del patriarcato.

Il culto dell’obbedienza: tra estetica e subordinazione

L’identikit della donna ideale, secondo questi contenuti, è chiaro e spietato: deve essere magra, eterosessuale, giovane, fertile, femminile secondo i canoni maschili e, preferibilmente, bianca. Chi non rientra in questi parametri viene deriso, escluso o accusato di aver creduto alle “menzogne del femminismo”. “Se odi il patriarcato, non ti piacciono i bambini e ti interessa solo la carriera, nessun uomo desiderabile ti vorrà”, recitano le parole della stessa Cooper. È una narrativa che spinge molte giovani a rimodellare sé stesse, non per autodeterminarsi, ma per compiacere lo sguardo e i desideri maschili.

Dal digitale alla politica: l’ombra lunga del trumpismo dietro alla womanosfera

Dietro questa ondata di “tradizionalismo femminile 2.0” si cela un disegno politico ben preciso. Le opinioni della womanosfera si allineano con le strategie dell’estrema destra americana, che punta a ridurre i diritti riproduttivi e a limitare le libertà delle persone LGBTQ+.

È lo stesso schema già sperimentato dalla manosfera, la controparte maschile in cui proliferano misoginia, autoritarismo e teorie complottiste. Entrambi i movimenti si nutrono della stessa retorica: siamo l’unica minoranza oppressa a dire la verità, contro la propaganda woke di Hollywood e dei media liberali.

Molte giovani donne della Generazione Z si sentono spaesate in un mondo in cui le relazioni umane sono spesso virtuali, il lavoro precario e le aspettative sempre più alte. È in questo vuoto che la womanosfera si insinua, offrendo una via d’uscita apparentemente semplice: rinunciare all’ambizione, al conflitto e all’indipendenza per abbracciare la sicurezza della casa, dei figli, dell’uomo forte. “Perché tornare a sederti in un cubicolo quando puoi crescere un bambino meraviglioso con l’amore della tua vita?” chiede retoricamente Cooper in un podcast. Ma è davvero una scelta libera, o una forma mascherata di regressione?

Le protagoniste di questo movimento, come Candace Owens, Riley Gaines e Allie Beth Stuckey, diffondono con determinazione i loro messaggi attraverso podcast, talk show, riviste e social media. In “Relatable” o “Gaines For Girls” si insiste sul fatto che il femminismo abbia rovinato le donne, privandole della loro autenticità e rendendole infelici e sole. Anche se con toni diversi, queste voci condividono un obiettivo: ridicolizzare chi difende l’autonomia femminile, schernire chi non rientra nei canoni estetici e sostenere un ordine sociale in cui la donna torna ad essere ancella.







Quando l’ironia diventa scherno sistemico

Sotto l’apparente leggerezza dei meme, delle battute sarcastiche e degli slogan provocatori si nasconde un meccanismo violento e sistemico di esclusione. Le donne “non conformi” – troppo grasse, troppo ambiziose, troppo queer – diventano bersagli pubblici. Il disprezzo per l’autodeterminazione femminile è reale, concreto e criminalizzato, mentre chi rivendica diritti e parità viene dipinto come isterico o ridicolo. Questo processo sociale porta così alla legittimazione della violenza verbale – e conseguentemente a quella fisica – come strumento di controllo maschile sui corpi delle donne.

Il fenomeno della womanosfera ci mette di fronte a una realtà disarmante: in nome della libertà di scelta, si propone alle donne un modello che nega ogni forma di autodeterminazione. La gratitudine verso gli uomini che “hanno costruito la civiltà” diventa un pretesto per rinunciare alla propria voce, al proprio potere, ai propri sogni. Dietro i sorrisi smaglianti delle influencer conservatrici, si nasconde un mondo in cui le conquiste femminili vengono messe in discussione, quando non apertamente smantellate.

Lucrezia Agliani