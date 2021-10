WordPress: scopriamo questo “re” del web

Se si parla con un professionista del web, che si tratti di un webmaster, di un esperto di web marketing o altro, non esiterebbe un istante nel confermare che WordPress è ormai il “re” indiscusso della rete, ma di che cosa si tratta esattamente?

Se anche tu ti sei imbattuto in questa parola, ma non hai idea di cosa sia, ora lo spiegheremo nel modo più elementare possibile.

Come sono gestiti i contenuti dei siti web?

Anzitutto, è utile partire da una domanda: che cosa c’è “dietro” un sito Internet?

Sicuramente ogni sito web è strutturato in un modo estremamente complesso e ha un codice di programmazione che risulterebbe indecifrabile a chi non è del mestiere, tuttavia i siti Internet possono oggi essere gestiti attraverso appositi pannelli di controllo, molto semplici ed intuitivi.

Scrivere nel “back end” di un sito e pubblicare nuovi contenuti, dunque, non è una prerogativa esclusiva dei programmatori: queste operazioni possono essere compiute anche da chi non ha competenze di questo tipo.

I CMS: ecco che cosa sono

La gestione dei contenuti effettuabile anche dai “profani” è possibile grazie all’utilizzo di CMS, acronimo i Content Management Systems, ovvero delle piattaforme open source che possono essere scaricate e all’interno di cui è possibile compiere tutte le operazioni necessarie per produrre e amministrare i contenuti del sito web.

Si tratta di strumenti assolutamente intuitivi, di conseguenza è sufficiente un po’ di pratica, o magari un po’ di auto-formazione online, per acquisire piena padronanza nell’utilizzo di questi strumenti e il tutto, è bene ricordarlo ancora una volta, senza dover mettere mano al codice di programmazione.

WordPress è il “re” dei CMS

Giunti a questo punto, possiamo svelare che cos’è WordPress: WordPress è appunto un CMS, ma in realtà è più corretto definirlo come “il CMS”.

WordPress è infatti il CMS più utilizzato a livello mondiale, specifiche statistiche hanno infatti confermato il fatto che sia il più scelto da oltre 10 anni e che anche nelle più recenti rilevazioni si è rivelato leader incontrastato, per questo merita davvero moltissima considerazione.

La grande maggioranza dei siti web che capita di visitare online, che si tratti di blog, siti aziendali, siti di e-commerce o altro ancora, sono strutturati proprio su WordPress.

Senza addentrarci oltremodo in una parentesi che richiederebbe ben altri approfondimenti, possiamo sottolineare che WordPress vanta molteplici punti di forza: la semplicità di utilizzo è massima, i contenuti prodotti si collocano molto bene tra i risultati dei motori di ricerca (il cosiddetto posizionamento SEO), si possono scegliere molteplici layout grafici, innumerevoli sono le opzioni anche per quel che riguarda la strutturazione del sito web e molto, molto altro ancora.

Se si vuol realizzare un sito Internet, di qualsiasi tipologia esso sia, non può che essere una buona idea quella di far riferimento a WordPress!

Come avere WordPress preinstallato sul proprio sito

Scaricare un CMS non è un’operazione particolarmente complessa, ma oggi si può far riferimento anche ai cosiddetti hosting gestiti, degli speciali pacchetti hosting, dal costo pressoché analogo a quello degli hosting tradizionali, in cui i CMS sono già installati, quindi non occorre altro che un banale login per iniziare a produrre i contenuti del proprio sito.

Se desideri sfruttare appieno le ottime potenzialità di questo CMS e vuoi assicurarti la possibilità di averlo a disposizione immediatamente, magari spendendo il meno possibile, cerca subito il miglior hosting WordPress ad un prezzo accessibile su siti di società specializzate come TopHost.