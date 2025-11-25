Nel panorama economico e sociale italiano sta emergendo, con una chiarezza sempre più inquietante, una realtà che rovescia l’idea tradizionale del lavoro come strumento di riscatto e sicurezza. La presenza di un impiego non rappresenta più una garanzia di stabilità, né tantomeno un passe-partout per una vita dignitosa. Al contrario, cresce la fascia di popolazione che, pur lavorando regolarmente, fatica a sostenere le spese essenziali: i cosiddetti working poor. Un fenomeno in espansione che interroga profondamente le politiche del lavoro, le dinamiche salariali e il modello sociale del Paese.

Un Paese in cui lavorare non basta più

Il dato che sintetizza la portata del problema proviene dalle più recenti rilevazioni europee: secondo Eurostat 2024, più di un lavoratore italiano su dieci si trova in condizione di rischio povertà. Non si tratta solo di un segnale d’allarme, ma di una vera e propria fotografia di vulnerabilità che colloca l’Italia all’ottavo posto tra gli Stati membri dell’Unione Europea più colpiti da questa forma di precarietà economica. La frequenza con cui chi ha un impiego si ritrova comunque in condizioni di disagio economico descrive un paradosso che va ben oltre la contingenza e suggerisce l’esistenza di problemi strutturali radicati.

Uno degli elementi più discussi riguarda il livello dei salari, che nel contesto italiano si mantengono tra i più bassi d’Europa. Tuttavia, la sola questione retributiva non basta a spiegare un fenomeno tanto esteso: è l’instabilità lavorativa – spesso caratterizzata da contratti brevi, part-time involontari, turnazioni irregolari o un’elevata alternanza tra periodi di lavoro e inattività – a rappresentare il fattore che più espone le persone al rischio concreto di non farcela ad arrivare a fine mese.

Il contributo dell’Osservatorio Antoniano: la povertà che si manifesta pur lavorando

A confermare il quadro tracciato dalle statistiche europee arrivano le analisi dell’Osservatorio 2025 di Antoniano, uno dei punti di riferimento nel monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale in Italia. I dati raccolti tra gennaio e settembre 2025 nell’ambito della rete Operazione Pane mostrano un incremento significativo: il numero di persone con un’occupazione che hanno chiesto sostegno agli enti del circuito è cresciuto del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra le 6.696 persone assistite nei primi nove mesi del 2025, ben 765 rientrano nella categoria dei working poor. Un dato che, pur rappresentando una minoranza numerica all’interno dell’insieme complessivo, è sufficiente a segnalare una tendenza strutturale: la povertà occupazionale non è più un’eccezione, ma una componente stabile del tessuto sociale.

L’intervento delle reti solidali come quella dell’Antoniano diventa quindi sempre più spesso un presidio fondamentale per quei lavoratori che, pur adempiendo ai propri obblighi professionali, non riescono a sostenere spese primarie quali alimentazione, affitto, bollette, trasporti e cure mediche. La crescita delle richieste di aiuto è un indicatore preciso non solo del peggioramento delle condizioni economiche, ma anche della difficoltà delle famiglie a trovare canali di sostegno istituzionale adeguati e tempestivi.







Le cause strutturali di una fragilità sempre più diffusa

Osservare la crescita dei working poor significa immergersi in una complessa rete di fattori interconnessi. La stagnazione salariale è certamente un elemento centrale: da oltre un decennio gli stipendi italiani non seguono il ritmo dell’inflazione né riflettono l’aumento del costo della vita, con conseguenze dirette sulla capacità delle persone di risparmiare o affrontare spese impreviste.

Accanto ai salari bassi vi è poi l’elevata precarietà contrattuale, che negli ultimi anni ha assunto forme sempre più variegate. Contratti a chiamata, collaborazione intermittente, forme di lavoro autonomo economicamente dipendente, part-time non desiderati: tutte modalità che, pur consentendo l’accesso formale al mercato del lavoro, non assicurano continuità né stabilità reddituale. In molti casi, inoltre, la discontinuità contributiva incide anche sul futuro pensionistico, alimentando una prospettiva di povertà potenziale anche per le generazioni più giovani.

Non meno rilevante è la trasformazione dei modelli di consumo e, soprattutto, dei costi legati alla quotidianità. Le spese per l’abitazione – tra affitti in crescita e bollette energetiche sempre più onerose – pesano in modo sproporzionato sui redditi medio-bassi. A ciò si aggiungono le spese di trasporto, l’aumento dei costi alimentari e l’accesso spesso difficoltoso a servizi pubblici, come quelli sanitari o educativi, che costringono molte famiglie a ricorrere a soluzioni private più dispendiose.

La rete Operazione Pane e altre realtà del Terzo Settore svolgono oggi un ruolo di supplenza rispetto a una domanda sociale in continua espansione. La povertà lavorativa, infatti, non riguarda più solamente categorie tradizionalmente considerate fragili, come i giovani in cerca di primo impiego o i lavoratori stagionali. Sta emergendo con forza anche nella fascia adulta della popolazione, tra coloro che un tempo appartenevano al ceto medio e ora si trovano ad affrontare un arretramento improvviso e drammatico delle proprie condizioni materiali.

Nel contesto delle città, questa fragilità si manifesta con una diffusione più evidente nelle periferie e nei quartieri dove il costo della vita cresce più rapidamente dei redditi. Nelle aree interne, invece, il problema si declina in forme legate alla mancanza di servizi e alla scarsa mobilità, che riduce ulteriormente le opportunità di accesso a lavori stabili e ben retribuiti.

Le storie raccolte dagli operatori sociali mostrano una realtà frammentata, fatta di persone che lavorano in settori essenziali – dalla logistica ai servizi alla persona, dal commercio alla ristorazione – ma che non vedono riconosciuto il proprio valore economico. Si tratta spesso di lavoratori invisibili, indispensabili al funzionamento delle comunità locali, ma distanti dall’immagine tradizionale del lavoratore tutelato e protetto.

Ripensare il valore del lavoro

Come si può intervenire su un mercato del lavoro che sembra produrre povertà invece di combatterla? Come conciliare competitività e giustizia sociale? Quali strumenti possono ridurre la distanza tra chi lavora e chi riesce realmente a vivere dignitosamente del proprio lavoro?

Tra le misure discusse negli ultimi anni emergono l’introduzione di un salario minimo legale, una riforma fiscale capace di alleggerire il carico sui redditi medio-bassi, politiche di sostegno all’abitazione, l’incremento dei contratti stabili e una revisione più ampia dei contratti collettivi in grado di rispondere a un mercato in rapida trasformazione.

La dignità come orizzonte imprescindibile

Il quadro delineato dai dati europei e dai report dell’Antoniano restituisce l’immagine di un Paese chiamato a interrogarsi profondamente sul proprio modello sociale. La povertà lavorativa non è solo una questione di reddito: è la manifestazione di una frattura che investe la dignità della persona, il valore del lavoro e la coesione della comunità.

Restituire al lavoro la sua funzione emancipatrice significa affrontare con decisione i nodi irrisolti della precarietà, della stabilità contrattuale e del riconoscimento economico. Significa anche ascoltare le categorie più fragili, sostenere le reti di solidarietà e promuovere un sistema che non lasci indietro chi, ogni giorno, contribuisce al funzionamento della società ma non riceve in cambio la sicurezza minima che dovrebbe essere garantita a ogni lavoratore.