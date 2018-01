Il World Economic Forum fa emergere il divario tra ricchissimi e poverissimi

Il World Economic Forum si aprirà con delle note, anzi cifre, tutt’altro che rassicuranti. Come emerso dall’ultimo rapporto dell’ong britannica, Oxfam, ill divario tra chi possiede tutto e chi niente è in rapporto 1:99. In poche, agghiaccianti, parole: l’1 per cento dei ricchi possiede più ricchezza del restante 99 per cento della popolazione mondiale.

Al centro del meeting annuale vi sarà un dibattito su come ristabilire una collaborazione su fronte internazionale. È necessario colmare il gap economico-sociale e globale. Il professor Klaus Schwab, fondatore e presidente del World Economic Forum dice:

“Il nostro incontro annuale mira a superare queste linee di frattura riaffermando gli interessi condivisi tra le nazioni e assicurando l’impegno delle multistakeholder al rinnovo dei contratti sociali attraverso una crescita inclusiva “

“Creare un futuro condiviso in un mondo-sempre più- fratturato” questo è il manifesto del WEF (World Economic Forum) 2018. Una risposta data al Briefing Paper dell’Oxfam, che vuole porre i riflettori su un mondo sempre più disuguale. Ed è il lavoro il punto da cui partire.

Un lavoro scarsamente retribuito per la maggior parte della popolazione che finisce col rimpinguare le tasche dei super ricchi. Le donne sono la fascia più colpita. I più abbienti detengono i 2/3 della ricchezza totale, non per meritocrazia. Non è il sudato lavoro la loro fonte di guadagno. Bensì, l’eredità sbiascicata del monopolio. Il clientelarismo. Ulteriore aggravamento è fornito dai dati che riguardano lo sfruttamento del lavoro. Per avere un’idea dal 2016 oltre 4 milioni di bambini sono stati schiavizzati.

Anche l’Italia non è esente da questa prospettiva agghiacciante. Il rapporto è 1: 20. La “rima” è sempre quella. L’1 più ricco possiede 240 volte la ricchezza del 20 % dei più poveri. Rimane tra gli ultimi paesi dell’Ue per la disuguaglianza di ricchezza pro-capite disponibile. Il risultato è uno spaccato della società odierna, che si mostra in realtà come una voragine. Una lacerazione tra chi può e chi non può, chi ha e chi non ha.

Al WEF gli invitati sono oltre 3 mila. Anche Donald Trump sederà al tavolo dei lavori giovedì 25. Per L’italia presiederanno il premier Gentiloni e il ministro dell’Economia Padoan, insieme a manager e imprenditori. Presenti anche organizzazioni internazionali, banche, case farmaceutiche, studiosi, persino attori, come Leonardo Di Caprio.

Oltre il tema centrale della disuguaglianza, si affronteranno anche problemi come la sicurezza su Internet, l’emergenza ambientale e i problemi sociali.

L’incontro può rappresentare un piccolo, ma preziosissimo, contributo per una via di risoluzione. Una fucina di idee da parte di chi detiene una voce. La voce soprana di uno, che possiede di più di tutto il restante, 99%, coro.

Lorenza Arena