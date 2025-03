Il 22 marzo si celebra il World Water Day, la Giornata Mondiale dell’Acqua. Istituita nel 1992, questa giornata deve essere un momento dell’anno in cui fermarsi e prendere coscienza sullo stato delle fonti di uno dei beni più preziosi che abbiamo: l’acqua.

L’evento alle sedi UNESCO di Parigi e New York per la Giornata dell’Acqua

Di questo e di molto altro si discute nelle due sedi dell’UNESCO a Parigi e a New York, in un grande evento di due giorni (20 e 21 marzo) che vede come protagonista l’acqua. L’evento, organizzato dal United Nations World Water Development Report, intitolato Montagne e ghiacciai: torri d’acqua ha come scopo quello di riunire i maggiori esperti ambientali per tirare le somme sullo stato attuale di tutte le risorse idriche, nello specifico le sorgenti dalle montagne e i ghiacciai.

Il focus sarà quello di sottolineare l’importanza delle risorse idriche montane, nello specifico dei ghiacciai, per le società, le economie e l’ambiente, con uno sguardo sugli impatti dei rapidi cambiamenti nella criosfera montana. Questo, al fine di mettere insieme una panoramica su quelle che possono essere le strategie per la salvaguardia di queste risorse e promuovere un’azione volta a proteggerle per le future generazioni.

Montagne o le torri d’acqua che sostengono il mondo

L’evento di quest’anno in nome della Giornata Mondiale dell’Acqua si focalizzerà sulle fonti d’acqua che ci arrivano dalle montagne. Queste, tra tutte i ghiacciai, sono i capisaldi degli ecosistemi senza i quali non potremmo soddisfare i nostri bisogni primari. Oltre a garantirci una fonte essenziale di acqua dolce, sono fondamentali anche per la crescita energetica ed economica di industrie che dipendono da questa.

Per questo, tali fonti essenziali sono state definite le “torri d’acqua” su cui si regge il mondo in un circolo virtuoso che prevede l’accumulamento di scorte d’acqua in forma di ghiaccio e neve durante l’inverno, che vengono rilasciate poi in primavera e in estate. Questo fondamentale circolo che si innesca attraverso le montagne dovrebbe garantire le risorse idriche necessarie alla popolazione.

Dovrebbe, perché, come sappiamo, i cambiamenti climatici accelerati dall’attività umana stanno causando lo scioglimento di ghiacciai fondamentali a questo circolo virtuoso. L’aumento della temperatura causa una reazione a catena per cui riducendosi la copertura nevosa, si innesca lo scioglimento del permafrost con conseguenti eventi metereologici sempre più catastrofici e frequenti. L’equilibrio di tale circolo virtuoso è dunque messo seriamente in bilico.

Nonostante gli effetti della rottura di questo patto naturale grazie al quale la natura si reggeva in equilibrio siano sotto gli occhi di tutti (inondazioni, aridità e così via), il fatto che non sia evidente un rapporto di causa-effetto immediato tra le nostre azioni e le conseguente che esse innescano, fa sì che la maggior parte delle persone non viva il dramma climatico come un’urgenza prioritaria.

L’essere umano riconosce facilmente i rapporti di causa-effetto quando essi sono immediati: se faccio cadere un bicchiere, questo si rompe. Fa molta più fatica a notarli, e soprattutto ad agire per contenerli, quando essi si dilatano nel tempo: noi inquiniamo-la temperatura sale-i ghiacciai si sciolgono-il circolo virtuoso si interrompe causando disastri al nostro ambiente. Sono eventi connessi ma, non essendo istantanei, sfuggono ai nostri interessi prioritari.







Le conseguenze, ormai inevitabili, obbligano a pensare a delle misure di contenimento per migliorare la gestione delle risorse idriche montane. Come sottolineato nel sito dell’UNESCO:

In quanto “torri d’acqua” del pianeta, le montagne forniscono acqua dolce essenziale per la vita a miliardi di persone e a innumerevoli ecosistemi; il loro ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile non può essere ignorato.

Per farlo è necessaria una gestione integrata dei bacini fluviali, finanziamenti adeguati e il potenziamento delle conoscenze, al fine di essere pronti a soddisfare la crescente domanda mondiale di acqua.

I dati che dovrebbero far riflettere

Sul sito dedicato all’evento è stata riassunta una panoramica molto incisiva sui numeri e i dati che riguardano l’acqua nel nostro pianeta.

Il 55-60% dell’acqua dolce annua globale da cui ci approvvigioniamo proviene da risorse idriche montane. In altre parole, più della metà dell’acqua di cui facciamo uso a livello globale proviene da quel circolo virtuoso che si innesca nelle montagne. Ciò che è tragico è quanto il nostro impatto sull’ambiente stia accelerando lo scioglimento dei ghiacciai montani, che si stima perderanno tra il 26 e il 41% della loro massa entro il 2100.

In un mondo in cui 2,2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile (stima del 2022) e in cui la popolazione continuerà a crescere a ritmi senza precedenti, pensare all’acqua come una delle questioni più urgenti di questo pianeta, almeno un giorno all’anno, è un dovere.

Alessia Cancian