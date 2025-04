In un periodo storico che ci vuole perfetti e produttivi, il culto della produttività tossica vuole essere da risposta a chiunque celebri la costante produttività. Ma in cosa consiste il culto della produttività tossica, comunemente chiamata “toxic productivity”?

Non sempre la produttività è un bene. Ma cosa potrebbe mai esserci di “tossico” nel portare a termine i propri compiti? Non si tratta semplicemente del compiere determinati lavori ma riguarda piuttosto un bisogno ossessivo di essere produttivi a prescindere dalle conseguenze negative sul proprio benessere. Si tratta di un sentimento comune nella nostra cultura lavorativa e non è solo dannoso ma pericoloso soprattutto se si viene spinti ad assumere questa mentalità; infatti, lavorare per tante ore è spesso associato a una maggiore produttività quando, in realtà, non è così.

In questo panorama di produttività tossica, assistiamo a un fenomeno ulteriormente pericoloso: la trasformazione del tempo libero in ulteriori opportunità di auto-miglioramento

Non siamo più abituati a rilassarci veramente, non lo facciamo quasi più. Piuttosto cogliamo il tempo libero, che dovrebbe essere un momento da dedicare al riposo, come modo per ottimizzarci. Per esempio la lettura dovrebbe essere un piacere a cui ci dedichiamo durante il nostro tempo libero ma, per quanti ancora è veramente così? E per quanti è invece diventato un modo tramite cui si possono acquisire conoscenze spendibili nel nostro lavoro? Il riposo è diventato produttivo a tutti gli effetti e i social media contribuiscono ad amplificare questo fenomeno.

Ci siamo abituati a vedere anche all’interno dei vari social una vita poco autentica dove si mostra quanto si riesca ad essere produttivi anche nei momenti di svago: basti pensare a come l’esercizio fisico non sia più legato interamente al benessere psico-fisico ma piuttosto alla massimizzazione delle performance.

Questo fenomeno così inquietante richiama per certi aspetti le distopie orwelliane ma con una differenza fondamentale: Orwell si immaginava un Grande Fratello che sorvegliava costantemente i cittadini contro la loro volontà mentre, nel nostro mondo contemporaneo, questa sorveglianza è diventata auto-imposta e volontaria.

Abbiamo iniziato a tracciare ogni nostro progresso e ogni insuccesso, ogni singola attività. Ci autopuniamo quando non raggiungiamo standard sempre più elevati

Ma noi non abbiamo bisogno di telecamere che ci controllano dall’esterno perché abbiamo interiorizzato lo sguardo del sorvegliante e la tecnologia che tanto doveva liberarci è diventata strumento della nostra auto-costrizione: abbiamo anche iniziato a calcolare quanto tempo dedichiamo alle diverse attività. Proprio come accade nel romanzo di Orwell, il linguaggio veniva progressivamente ridotto per limitare la capacità di pensiero critico e, oggi il nostro vocabolario si è arricchito di termini come “ottimizzazione” e “growth mindset“, che mascherano una forma sottile di controllo come un’apparente crescita personale.

Questa cultura dell’auto-sorveglianza e dell’iper-produttività ha delle conseguenze devastanti per la nostra salute. I burnout sono sempre più comuni e la sensazione del non riuscire mai a fare abbastanza, del non riuscire a stare dietro ai impossibili obiettivi dettati da una società che ci vuole perfetti porta solo a un circolo vizioso di insoddisfazione. Ma cosa devono dire le generazioni più giovani? Sono cresciuti e stanno crescendo con l’idea che ogni momento di riposo sia un momento “sprecato” e che il proprio valore si misuri in base ai successi raggiunti che devono essere tangibili e quantificabili.

Quando si vive in un’epoca che tende a glorificare la iper-produttività, l’ozio diventa un vero e proprio atto di rivendicazione politica

L’ozio non riguarda la pigrizia come questa cultura tossica ci ha sempre detto ma piuttosto consiste nel saper porre dei confini tra vita e lavoro. E l’ozio rappresenta un vero e proprio atto di resistenza contro un sistema che ci vuole sempre disponibili e oggi dedicare del tempo ad attività “poco produttive” significa rifiutare di ridurre la propria esistenza a merce quantificabile. È arrivato il momento di conferire al tempo libero il valore che aveva un tempo, di riscoprire il valore dell’ozio e dell’improduttività consapevole.

Il nostro valore non dipende da quanto siamo stati produttivi perché la nostra esistenza non si può misurare in base agli obiettivi raggiunti. Dunque, può la vera ricchezza, in un mondo che ci vorrebbe macchine instancabili, consistere nei momenti di pausa e di connessione autentica con noi stessi e la vita?

Giulia Ortaggio