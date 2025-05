È il premio più ambizioso e ricco mai assegnato nel campo della longevità umana: l’XPrize Healthspan, con un montepremi di 101 milioni di dollari, annuncerà lunedì la sua lista dei semifinalisti. L’obiettivo dichiarato? Ringiovanire significativamente muscoli, mente e sistema immunitario – i tre pilastri della salute nell’età avanzata – e, nel farlo, ridefinire completamente il modo in cui pensiamo all’invecchiamento.

L’XPrize Healthspan mira a rivoluzionare l’invecchiamento

Promosso dalla XPrize Foundation con il sostegno della Hevolution Foundation, il concorso si propone di sviluppare entro sette anni una tecnologia o intervento in grado di ripristinare queste funzioni di almeno 10 anni, idealmente 20, in persone tra i 50 e gli 80 anni. La condizione fondamentale è che la soluzione sia accessibile, economica e facilmente scalabile entro 12 mesi dall’assegnazione del premio, prevista per il 2030, dopo una sperimentazione clinica finale da 81 milioni di dollari su soggetti anziani.

“Questo concorso non si limita ad accelerare i progressi: vuole infrangere i limiti di ciò che è possibile nell’ambito dell’invecchiamento”, ha dichiarato Jamie Justice, direttrice esecutiva di XPrize.

Ma l’XPrize non è l’unica iniziativa in gioco. La Hevolution Foundation ha destinato 1 miliardo di dollari alla ricerca sulla longevità in un decennio. Altri premi, come il Methuselah Mouse Prize (Mprize), il Rejuvenation Startup Challenge e il Palo Alto Longevity Prize, offrono milioni per prolungare la vita – negli animali, come nei topi, ma con ricadute potenziali anche per l’essere umano.







Queste iniziative rispondono a una realtà evidente: l’aspettativa di vita è raddoppiata in un secolo, ma la salute nella vecchiaia è rimasta indietro. Nel Regno Unito, per esempio, le donne vivono fino a 22 anni in cattive condizioni di salute, mentre per gli uomini si tratta di 17 anni in media.

L’obiettivo dell’XPrize, però, non è sviluppare nuove terapie farmacologiche per singole malattie, come fa la medicina tradizionale. Si punta invece a intervenire direttamente sui meccanismi biologici dell’invecchiamento, migliorando la resilienza dell’organismo, rallentando il declino fisico e cognitivo e ritardando disabilità e morte.

I progetti in gara per migliorare la qualità della vita in età avanzata

Tra i 1.000 candidati iniziali, 40 team passeranno ora alla fase successiva. Quattordici di questi provengono dal Regno Unito, ma la competizione è globale e le soluzioni proposte spaziano da farmaci e terapie biologiche a interventi sullo stile di vita, spesso in combinazione.

Molte proposte puntano alla rigenerazione cellulare tramite terapie con cellule staminali o immunoterapie capaci di invertire mutazioni genetiche legate all’età. Alcuni gruppi propongono l’uso di farmaci noti, come la metformina e la rapamicina, sperando di dimostrare clinicamente i loro effetti anti-invecchiamento.

Altri ancora presentano dispositivi per stimolazione elettrica dei nervi e dei muscoli, mentre sul fronte nutrizionale si parla di alimenti funzionali (nutraceutici) e molecole emergenti come il nicotinamide mononucleotide (NMN), sempre più studiato come agente anti-età. Non manca infine chi propone un ritorno alle basi: dieta ed esercizio fisico, personalizzati e integrati con pratiche come meditazione, respirazione profonda, sonno di qualità e coinvolgimento sociale.

“Non stiamo parlando delle classiche cinque porzioni di frutta e verdura”, ironizza Justice. “Le proposte nutrizionali vanno dai cibi integrali agli integratori, spesso combinati con NMN e altri composti metabolici”.

L’XPrize Healthspan non si limita a offrire la possibilità di prolungare l’aspettativa di vita umana, ma si propone di compiere un passo ancora più ambizioso: trasformare profondamente la qualità della vita durante gli anni dell’anzianità. L’obiettivo non è soltanto vivere più a lungo, ma vivere meglio, mantenendo vitalità, autonomia, lucidità mentale e benessere fisico anche in età avanzata. In un contesto in cui milioni di persone trascorrono l’ultima parte della loro esistenza affrontando malattie croniche, disabilità e declino progressivo, una svolta in questo ambito rappresenterebbe una rivoluzione medica e sociale.

E se anche soltanto una delle soluzioni proposte dai team in gara dovesse dimostrarsi realmente efficace, potremmo assistere a un cambiamento radicale e duraturo nel modo in cui concepiamo e viviamo il processo dell’invecchiamento. Non sarebbe solo una conquista scientifica, sarebbe una nuova era dell’esistenza umana.

Elena Caccioppoli