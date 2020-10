Il XXV emendamento minaccia la Presidenza di Donald Trump

Il XXV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti contro Donald Trump

La Speaker della Camera del Congresso americano, l’italoamericana Nancy Pelosi, ha invocato il XXV emendamento della Costituzione americana per attaccare la presidenza di Donald Trump. Si tratta di uno strumento che provoca le dimissioni immediate del Presidente degli Stati Uniti, nel caso in cui non fosse più in grado di esercitare i suoi poteri.



Il rimedio, come l’impeachment, si presenta come uno dei due possibili iter costituzionali di destituzione del Presidente degli Stati Uniti. Tuttavia i due istituti non vanno confusi. Se l’impeachment è la formale messa in stato di accusa del Presidente per alto tradimento nei confronti della Patria, il XXV emendamento provoca la destituzione del Capo dello Stato senza alcun addebito e sulla base della sola incapacità all’esercizio dei poteri presidenziali.



Ma vediamo esattamente come si applica e quali procedure si attivano.

L’applicazione della norma



La norma prevede che se il Vice Presidente e una maggioranza del gabinetto trasmettono al Presidente del Senato e allo Speaker della Camera una dichiarazione scritta che attesta che il Presidente non è in grado di esercitare i suoi poteri, il Vice Presidente assumerà le funzioni di Presidente.



In seguito se il Presidente degli Stati Uniti risponderà per iscritto al Presidente del Senato e allo Speaker della Camera che le condizioni impeditive non esistono, riprenderà le sue funzioni, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza del gabinetto non si oppongano.



Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi entro 48 ore. Se entro 21 giorni entrambe le Camere dichiareranno con i due terzi dei voti che il Presidente non è in grado di esercitare i suoi poteri, sarà destituito e sostituito dal Vicepresidente. In caso contrario il Presidente resterà in carica.

Una procedura impraticabile



Come è evidente la procedura azionata dal XXV emendamento è molto complessa e difficilmente attuabile. Basti pensare che nella storia degli Stati Uniti questo rimedio è stato applicato soltanto nel 1919 per dichiarare le “chiare incapacità mentali” dell’allora Presidente Woodrow Wilson dopo l’ictus. Resta dunque molto improbabile che il Vice Presidente e il gabinetto trovino un accordo e si riuniscano per dichiarare la mancanza delle facoltà mentali di Donald Trump.



Difatti è bene considerare che in Senato la maggioranza è dei Repubblicani. Questo significa che è concretamente impossibile che sia votata la destituzione del Presidente degli Stati Uniti.

Misteri e complotti

A sottolineare l’intento della Pelosi di strumentalizzare il dubbio stato di salute del Tycoon per finalità elettorali sono proprio gli alleati più stretti di Trump. Tra questi un predecessore della Pelosi, il repubblicano Newt Gingrich, ha parlato di un’operazione studiata a tavolino che ha obiettivo non Trump, ma Biden.

Secondo Gingrich “i democratici vogliono creare un meccanismo che permetta loro di sostituirlo con Kamala, subito dopo l’eventuale vittoria”.



A parte l’alone di mistero, probabilmente voluto e meditato, che circonda la guarigione di Trump dall’infezione da coronavirus, si tratta sicuramente di schermaglie di cattivo gusto, che testimoniano il livello di bassezza e mediocrità raggiunto dalla politica americana alla vigilia delle elezioni.

Una classe politica inetta



La leader democratica invoca vanamente un rimedio costituzionale, la cui ratio di fondo è quella di garantire il consapevole esercizio delle funzioni presidenziali. Donald Trump taglia corto additando come una pazza (“crazy”) una donna brillante che ricopre una delle più alte cariche dello Stato.

Nel mentre si consuma forse la più terribile delle tragedie che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato nella loro storia con un altissimo prezzo in termini di vite umane.

Sicuramente l’atteggiamento scenico di spavalderia e superficialità con cui è stata ed è tuttora affrontata l’emergenza sanitaria dall’amministrazione Trump, con scelte talvolta scriteriate, hanno alimentato i sospetti sulla sanità mentale del Presidente.

La corsa alla casa Bianca: personalismo e potere o responsabilità e competenza

A parlare per primo della possibilità di evocare il XXV emendamento era stato Ross Douthat, noto editorialista del New York Times.



Il giornalista conservatore evidenzia come la Presidenza degli Stati Uniti non sia un incarico qualsiasi. Lo definisce un posto politico “semi-monarchico”, dove si è sottoposti a inimmaginabili pressioni poiché si prendono decisioni che hanno effetto sul mondo intero. Secondo Douthat per diventare Presidente degli Stati Uniti d’America servono degli attributi base.

“Un ragionevole livello di curiosità intellettuale, un livello manageriale di base, autocontrollo e competenza”. A Trump questi attributi mancano tutti, alcuni forse non li ha mai avuti, altri si sono atrofizzati con l’età. “Ha certamente talento politico, carisma e una certa creatività che manca ai normali politici. Non sarebbe stato eletto senza queste qualità. – osserva l’opinionista- Ma non sono abbastanza e non possono riempire il vuoto lasciato dalle altre”.







Andrea S. Bruzzese