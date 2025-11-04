L’arresto della maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, fino a pochi giorni fa procuratrice militare e massima esperta legale dell’esercito israeliano, ha gettato un’ombra pesante sull’immagine delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). L’ufficiale è accusata di aver ostacolato le indagini sulla diffusione di un video che documentava torture ai danni di un prigioniero palestinese nel carcere di Sde Teiman. Insieme a lei è stato fermato anche il colonnello Matan Solomesh, con le stesse accuse di intralcio alla giustizia e insabbiamento.

La vicenda di Yifat Tolmer-Yerushalmi, che si è intrecciata con un drammatico episodio personale – la temporanea scomparsa della donna e la scoperta di una lettera che lasciava intendere un tentativo di suicidio – ha assunto i contorni di una crisi etica e istituzionale. Il ritrovamento di Tomer-Yerushalmi viva sulla spiaggia di HaTzuk, nei pressi di Tel Aviv, ha posto fine alle ore di apprensione, ma non al terremoto politico e morale che la sua storia ha scatenato.

Il video della vergogna per l’IDF e la scelta di rendere pubblico l’orrore

Al centro di tutto vi è un video trasmesso nel 2024 dal canale televisivo israeliano Channel 12, che mostrava soldati israeliani intenti a picchiare e violentare un prigioniero palestinese con un oggetto appuntito, mentre altri militari tentavano di coprire la scena con scudi antisommossa. L’uomo, detenuto nella base di Sde Teiman, aveva riportato gravi ferite: sette costole rotte, un polmone perforato e lesioni interne.

Il filmato, diventato simbolo di un sistema repressivo opaco, aveva sollevato un’ondata di indignazione internazionale, ma anche una feroce controffensiva da parte della destra israeliana, che aveva accusato la procuratrice di aver tradito il Paese diffondendo materiale “dannoso per l’immagine dello Stato”. Yifat Tomer-Yerushalmi, nelle sue dimissioni, aveva spiegato di aver autorizzato la pubblicazione del video non per attaccare l’esercito, ma per rispondere alla propaganda che negava gli abusi e per difendere la credibilità del dipartimento legale dell’IDF.

Tuttavia, il gesto ha avuto l’effetto opposto: invece di aprire un dibattito sulla giustizia e la trasparenza, ha innescato una caccia ai responsabili della fuga di notizie e una spirale di sospetti interni culminata nel suo arresto.

La giornata della scomparsa e il ritorno alla luce

Dopo le dimissioni, la maggiore generale era improvvisamente sparita. La sua auto è stata trovata abbandonata sulla spiaggia di Tel Aviv, con una lettera d’addio che faceva temere il peggio. Per ore, le squadre di soccorso hanno battuto la zona, mentre i media israeliani parlavano di un possibile suicidio legato alla pressione delle indagini e alla gogna mediatica. Le stesse indagini sono partite l’ultima settimana di ottobre, in seguito ad un test con la macchina della verità, secondo quanto riferito dalla testata israeliana Times of Israel.

Solo in serata, la notizia del suo ritrovamento ha rassicurato il Paese: Yifat Tomer-Yerushalmi aveva contattato la famiglia, confermando di essere viva e in salvo. Ma il sollievo si è presto trasformato in nuove domande: quale peso può sopportare una figura pubblica, quando la verità diventa una colpa? E fino a che punto un’istituzione militare può controllare la narrazione dei propri crimini senza tradire i principi di giustizia che dice di difendere?







Verità, potere e silenzio: la frattura nella coscienza collettiva israeliana

Il caso ha spaccato la società israeliana. Da un lato, chi ritiene che Yifat Tomer-Yerushalmi abbia agito per trasparenza e senso di responsabilità morale; dall’altro, chi la considera una traditrice che ha danneggiato l’immagine dell’esercito in un momento di tensione nazionale. Il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di “una delle più gravi operazioni di sabotaggio dell’immagine dello Stato”, mentre attivisti per i diritti umani hanno denunciato il tentativo di trasformare chi cerca verità in un capro espiatorio. Anche Israel Katz, Ministro della Difesa, si è accanito contro la donna, assicurando che “sarà fatta giustizia contro tutti coloro che hanno contribuito alla calunnia del sangue contro i soldati delle Forze di Difesa israeliana”.

In realtà, la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi racconta qualcosa di più profondo: la difficoltà, per una democrazia in armi, di fare i conti con i propri limiti morali. Quando la trasparenza diventa un atto di ribellione e la giustizia militare si piega alla logica della ragion di Stato, il confine tra lecito e illecito si dissolve. La vicenda di Sde Teiman non riguarda solo un video, ma la credibilità di un intero sistema.

Una crisi che va oltre la giustizia militare: la verità sepolta sotto le macerie di Gaza

Oggi, mentre la procuratrice affronta un processo che potrebbe segnare la sua carriera e la sua reputazione, l’opinione pubblica israeliana si interroga sul valore della verità in tempo di guerra. La trasparenza, in teoria pilastro di una società democratica, si è trasformata in un atto di rottura. L’episodio di Sde Teiman, e la persecuzione di chi ha cercato di renderlo pubblico, mostrano quanto sia fragile il confine tra le ragioni della sicurezza e il diritto alla giustizia.

Il caso Yifat Tomer-Yerushalmi si inserisce in un contesto ben più vasto, quello di una guerra che da mesi divora la Palestina, lasciando dietro di sé rovine materiali e morali. Le immagini dei prigionieri torturati non sono solo il simbolo di un singolo abuso, ma la spia di un sistema che ha smarrito la misura della propria umanità. Ogni atto di violenza genocidiaria che resta impunito, ogni prigione che diventa luogo di annientamento, alimenta un ciclo di disumanizzazione che travolge vittime e carnefici.

Gaza, ridotta in cenere, è oggi lo specchio di un potere che pretende sicurezza cancellando dignità, e di una comunità internazionale che guarda, denuncia, ma raramente interviene con coraggio reale. La giustizia, in questo scenario, rischia di diventare una parola vuota: un principio evocato nei tribunali, ma negato nelle strade e nelle celle.

L’orrore di Sde Teiman non è un’eccezione, ma il segnale di una normalizzazione della crudeltà. La legittimazione della tortura e la persecuzione di chi prova a denunciare gli abusi rappresentano una ferita profonda nel tessuto morale di Israele e del mondo intero.

Lucrezia Agliani