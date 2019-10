Yoga e meditazione: una risposta alla vita frenetica?

Nell’era in cui tutto è super veloce, tornare a concentrarsi su se stessi indagando l’interiorità, sembra una pratica sempre più comune e necessaria. Ecco allora che corsi di yoga e meditazione stanno spopolando in tutta Italia.

La risposta ad una necessità

Dove è nata questa moda di praticare yoga e meditazione? La risposta è: negli Stati Uniti.

Numerosi VIP hanno iniziato con la meditazione e la pratica si sta diffondendo molto rapidamente. Tra i 10 benefici della meditazione si legge una diminuzione dei livelli di stress e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di se stessi.

Questa continua crescita di richieste di corsi specializzati è la risposta ad una necessità.

I ritmi frenetici della vita odierna non lasciano spazio a momenti di introspezione. Si è sempre di corsa, con l’ansia di non fare in tempo, come se perdere un treno fosse una disgrazia, mentre la vera disgrazia è che la maggior parte del tempo si perde pensando di perdere tempo.

Le origini

Le pratiche dello yoga e della meditazione derivano dal lontano Medio Oriente. A Patanjali, vissuto intorno al 500 a.C., è attribuita la paternità degli scritti Yoga Sutra e di conseguenza dello yoga.

Inizialmente lo yoga e la meditazione erano considerati una pratica unica: lo yoga consisteva in posizioni statiche per meditare.

Nel corso dei secoli, e negli ultimi anni soprattutto, le due discipline si sono evolute, generando stili diversi e allontanandosi sempre più.

Lo yoga oggi

Alcuni intendono oggi lo yoga come una semplice ginnastica, ma in realtà è tutt’altro che semplice. Lo yoga (quello vero) richiede uno sforzo sia fisico che mentale regolato dal respiro.

Yoga e meditazione sono in realtà due pratiche strettamente connesse ed inscindibili. Ogni posizione deve essere pensata: la mente è vigile e “aggiusta”, seguendo il movimento del respiro, ogni parte del corpo.

Ecco perché ha effetti benefici sia spirituali che fisici.

Oggi corsi di yoga di tutti i generi oppure corsi basati solo sulla meditazione pullulano in ogni angolo dello stivale. Corsi di crescita personale da svolgere online si basano sulle tecniche pranayama, ovvero di respirazione; sempre online esperti (e meno esperti) si registrano su piattaforme come “insegnanti di yoga a domicilio”, pronti a bussare alla tua porta e praticare qualche asana, ovvero le posture yoga, insieme.

Conclusioni

Il fatto positivo è che yoga e meditazione stanno “salvando” gli esseri umani da stress e depressione.

Oggi si è stufi di correre dietro ad una modernità oppressiva, dettata da scadenze sempre più rigide. Ciò che tutti chiedono è pace e serenità e per compiere questi desideri si è invitati a guardarsi dentro e prendere coscienza del sé.

Questi due elementi, introspezione e consapevolezza, non sono immediate né facili da acquisire, ma sono il primo passo verso una società meno frustrata.

Sembra che yoga e meditazione siano le nuove ricette della felicità.

Margherita Marchesi