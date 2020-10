Yoga subacqueo, tra le attrazioni dell’ Ocean Park di Hong Kong

Il mondo sottomarino è silenzioso e misterioso. Riuscite a immaginare come ci si sentirebbe a praticare yoga e meditazione circondati da animali marini, con un enorme acquario da sfondo? Per i cittadini di Hong Kong ora è possibile vivere quest’esperienza. Ocean Park apre un acquario per lezioni di yoga e fitness!

Ocean Park l’iconico parco di Hong Kong, a causa dell’epidemia era stato temporaneamente chiuso a partire dal 26 gennaio riaprendo a giugno. Dopo alcuni segnali di attenuazione dei contagi a Hong Kong. Ma, a luglio, con l’aumento dei casi in città, il parco era stato nuovamente costretto alla chiusura, riaprendo a settembre. Con l’obbligo di un funzionamento a un massimo di metà capacità normale con rigide norme di prevenzione delle epidemie.

Come molti altri luoghi di intrattenimento e servizi turistici, Ocean Park sta affrontando grandi pressioni finanziarie a causa dell’impatto dell’epidemia da Covid-19. Che ha determinato forti rallentamenti economici. Già prima della diffusione della pandemia, Ocean Park era sotto pressione. Poiché simili luoghi di intrattenimento sono sorti in aree come Chimelong Ocean Kingdom a Hengqin (Zhuhai, Cina).

Attualmente, stando all’ultimo rapporto annuale, Ocean Park ha un debito di oltre 6 miliardi di dollari di Hong Kong. Di cui 5 miliardi sono stati approvati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong. In seguito all’approvazione del piano di salvataggio da parte del governo di Hong Kong.

Nonostante ciò, il team di Ocean Park non ha rallentato nel ripensare al futuro e alla direzione del parco. Con lo scopo di mantenere a galla la sua attività in calo e compensare le profonde perdite dovute alle restrizioni del coronavirus.









E, nel tentativo di invogliare i visitatori a tornare, ha messo insieme un menu di nuove esperienze. Difatti, Ocean Park ha colto l’occasione per condurre un ampio programma di coinvolgimento e intrattenimento educativo. Consentendo ai visitatori di rilassarsi e avvicinarsi alla natura con una serie di offerte esclusive e nuove iniziative all’aperto.

Ha avviato corsi sportivi, tra cui lezioni di yoga, di danza e lezioni di meditazione. Proprio nel mezzo di uno spazio pieno di colori oceanici in movimento. La nuova iniziativa è stata azionata attraverso il programma: Green Staycation.

La Green Staycation

Con il lancio della Green Staycation, questo ottobre, ha dato il via a una serie di nuovissime esperienze, che implementerà gradualmente, elaborate per tutti i tipi di visitatori. Invitandoli a riscoprire l’unicità di Ocean Park. Attraverso una serie di attività tematiche che promuoveranno l’eco-conservazione e il benessere.

Con la nuova Green Staycation, i visitatori si immergeranno nelle gemme nascoste di Ocean Park e potranno vivere il parco come mai prima d’ora. Che si tratti di praticare yoga o meditazione, sotto un cielo blu vivido o “sotto” l’oceano. Incluso l’acquario, che ospita una collezione di 5.000 pesci di oltre 400 specie. Come anche percorrere il percorso del sentiero sotto le funivie (aperto al pubblico per la prima volta in assoluto).

Non di meno i visitatori si diletteranno con i panorami mozzafiato del sud di Hong Kong mentre si godono una moltitudine di momenti imparando a conoscere l’ecosistema locale. I proventi delle nuove attività saranno donati alla Ocean Park Conservation Foundation.

A causa dell’incerta situazione, Ocean Park, tra le altre cose, sospenderà anche l’annuale festival di Halloween. Questo sarà il primo anno in cui l’evento non avrà luogo dal suo lancio nel 2001.

Felicia Bruscino