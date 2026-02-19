Con una sentenza destinata a lasciare un segno profondo nella storia istituzionale della Corea del Sud , si è concluso il processo contro l’ex presidente Yoon Suk-yeol . Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di aver guidato un’insurrezione e di aver abusato dei propri poteri durante la crisi politica del dicembre 2024, quando tentò di imporre la legge marziale nel Paese. Così Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo, una decisione che chiude formalmente uno dei capitoli più turbolenti della recente democrazia sudcoreana.

La procura aveva richiesto la pena capitale, ritenendo i fatti di una gravità tale da minare alle fondamenta l’ordine costituzionale e la stabilità dello Stato. La corte, pur riconoscendo l’eccezionale portata delle accuse, ha optato per la reclusione a vita, ritenendo sufficiente la massima pena detentiva prevista.

Dall’impeachment alla sentenza definitiva

Prima della condanna penale, Yoon era già stato estromesso dall’incarico. Nel 2025, il parlamento sudcoreano aveva votato la sua rimozione, ritenendo che l’allora capo dello Stato avesse oltrepassato i limiti imposti dalla Costituzione. L’impeachment aveva segnato una cesura netta tra l’ex presidente e le istituzioni democratiche che era chiamato a rappresentare e difendere.

Il procedimento giudiziario che ne è seguito ha approfondito nel dettaglio le responsabilità personali dell’ex capo dello Stato. L’accusa ha sostenuto che la proclamazione della legge marziale non fosse giustificata da alcuna emergenza reale tale da legittimare una misura tanto estrema, ma fosse piuttosto il tentativo deliberato di consolidare il potere esecutivo e neutralizzare l’opposizione politica.

Il tentativo di legge marziale

Al centro dell’intera vicenda vi è la decisione, presa nel dicembre 2024, di dichiarare la legge marziale. Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’ordine avrebbe comportato la sospensione di alcune libertà civili, un maggiore controllo militare su infrastrutture strategiche e limitazioni all’attività politica.

Le autorità giudiziarie hanno ricostruito come quella scelta non fosse sostenuta da un contesto di insurrezione armata o da un pericolo imminente per la sicurezza nazionale. I giudici hanno ritenuto che l’atto rappresentasse un abuso delle prerogative presidenziali, configurando una vera e propria insurrezione contro l’ordine costituzionale vigente.

In aula, l’accusa ha descritto la mossa come un tentativo di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, ponendo il Paese davanti a un rischio concreto di deriva autoritaria. La difesa, dal canto suo, ha sostenuto che l’ex presidente avesse agito nel convincimento di tutelare la stabilità nazionale in un momento di forte tensione politica e sociale.

Le accuse: insurrezione e abuso di autorità

Il capo d’imputazione principale riguardava la guida di un’insurrezione. Un’accusa di straordinaria gravità, raramente contestata a un capo di Stato in carica o appena decaduto. A essa si aggiungeva l’abuso di autorità, legato all’uso improprio dei poteri presidenziali per finalità ritenute incompatibili con la Costituzione.

Secondo la sentenza, Yoon avrebbe esercitato la propria funzione oltre i limiti consentiti, cercando di imporre una svolta straordinaria nell’assetto istituzionale senza il necessario fondamento giuridico. Il tribunale ha ribadito come la legittimità democratica di un presidente non autorizzi a sospendere o reinterpretare arbitrariamente le norme fondamentali dello Stato.







Un processo seguito dall’intero Paese

L’iter giudiziario ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e internazionale. Le udienze si sono svolte in un clima di forte polarizzazione politica, con manifestazioni di sostegno e di protesta davanti al tribunale.

Molti cittadini hanno visto nella sentenza un momento di riaffermazione dello Stato di diritto, una dimostrazione che nessuno, neppure chi ha ricoperto la massima carica istituzionale, è al di sopra della legge. Altri, invece, hanno espresso preoccupazione per l’impatto politico della condanna e per il rischio di approfondire le divisioni interne.

La richiesta della pena di morte

La procura aveva domandato la condanna capitale, ritenendo che l’azione dell’ex presidente costituisse una minaccia diretta all’ordine democratico e alla sicurezza nazionale. La richiesta, pur prevista dall’ordinamento per reati di tale portata, ha suscitato un acceso confronto pubblico.

La corte, nella motivazione, ha ricordato che l’ergastolo rappresenta una risposta adeguata alla gravità dei fatti, senza ricorrere alla pena estrema. La decisione è stata letta da alcuni osservatori come un segnale di equilibrio, volto a coniugare fermezza e rispetto dei principi fondamentali.

La condanna di un ex presidente per insurrezione costituisce un precedente di grande rilievo. Essa rafforza l’idea di una magistratura indipendente e di istituzioni capaci di esercitare un controllo effettivo anche nei confronti delle più alte cariche dello Stato.