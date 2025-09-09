Una protesta decisa e senza esitazioni si è svolta a Bologna all’inizio della settimana. Le lavoratrici e i lavoratori delle sedi locali di Yoox Net-a-Porter Group, colosso dell’e-commerce del lusso, hanno incrociato le braccia per reagire al piano aziendale che prevede 211 esuberi, comunicati ufficialmente lo scorso mercoledì. Una scelta drastica, che ha colpito profondamente il personale, soprattutto in considerazione dell’assenza di un confronto preventivo con i sindacati e della mancata attivazione di strumenti di protezione sociale come la cassa integrazione.

La protesta prende forma: assemblea e primo sciopero

Lunedì 8 settembre si è tenuta l’assemblea dei dipendenti nelle sedi bolognesi dell’azienda, seguita immediatamente da una giornata di sciopero, la prima in risposta alla comunicazione dei licenziamenti. La tensione è alta: dei circa 1.091 dipendenti impiegati da Yoox nelle diverse sedi italiane, oltre il 19% rischia il posto di lavoro. Un dato che colpisce non solo per la sua entità numerica, ma anche per il suo impatto sociale. La maggioranza della forza lavoro interessata è infatti composta da donne, spesso madri o lavoratrici con contratti a tempo pieno e storie professionali consolidate.

Lo sciopero rappresenta una presa di posizione netta da parte dei dipendenti, che chiedono un tavolo urgente di confronto tra azienda, sindacati e istituzioni. L’obiettivo è evitare che i licenziamenti si concretizzino senza che siano state esplorate soluzioni alternative, in primis l’attivazione della cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali.

Il silenzio dell’azienda e la richiesta di responsabilità sociale

Al momento, la posizione di Yoox Net-a-Porter è rigida. La dirigenza ha escluso, almeno in questa fase, il ricorso a strumenti come la cassa integrazione e punta invece a una riduzione strutturale e rapida della forza lavoro, motivata da un calo delle vendite ritenuto allarmante. Secondo fonti interne, l’azienda intende razionalizzare la propria struttura per affrontare un mercato che, dopo il boom degli anni pandemici, sta vivendo una fase di rallentamento.

Una scelta che viene vissuta come un tradimento da molti lavoratori, soprattutto considerando la crescita esponenziale che il gruppo aveva registrato fino a pochi anni fa. Il timore diffuso è che, dietro la giustificazione del calo di fatturato, si nasconda in realtà una volontà di delocalizzare o di spostare una parte rilevante delle attività all’estero, dove i costi del lavoro sono inferiori. A questo si aggiunge il fatto che Yoox fa parte del gruppo Richemont, colosso svizzero del lusso, che dispone di risorse economiche ben superiori a molte altre realtà del settore.

Le ricadute occupazionali e il profilo delle persone coinvolte

Tra coloro che rischiano il posto di lavoro ci sono dipendenti con oltre dieci anni di anzianità, madri con figli piccoli, single in affitto, giovani donne appena stabilizzate dopo anni di precariato. Si tratta, in larga parte, di figure altamente specializzate, impiegate in attività logistiche, amministrative, informatiche e creative che rappresentano il cuore pulsante dell’e-commerce di lusso.

A colpire è anche l’assenza di un processo graduale o condiviso: la comunicazione dei licenziamenti è stata, secondo quanto riferito, brusca e priva di margini di trattativa.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso l’assessorato al Lavoro, ha espresso preoccupazione per l’evolversi della situazione, annunciando l’intenzione di convocare quanto prima un incontro tra le parti. Anche il Comune di Bologna ha fatto sapere di voler seguire da vicino la vicenda, sollecitando un approccio che tenga conto della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte.

Sul fronte sindacale, CGIL e CISL hanno lanciato un appello affinché l’azienda riveda le proprie posizioni.

Le organizzazioni dei lavoratori stanno inoltre preparando nuove giornate di mobilitazione, che potrebbero culminare in uno sciopero generale a livello regionale se non si aprirà un tavolo negoziale. La possibilità di iniziative legali non è esclusa, soprattutto se emergeranno elementi che facciano pensare a un aggiramento delle norme sui licenziamenti collettivi.







Yoox

Il settore dell’e-commerce del lusso sta attraversando una fase di profonda trasformazione: i consumi online si sono stabilizzati dopo il picco del 2020-2021, e la concorrenza di nuovi player internazionali – specialmente asiatici – si è fatta più agguerrita. Anche i grandi marchi di moda stanno rivedendo le proprie strategie di distribuzione, puntando su canali più diretti e integrati verticalmente.

Tuttavia, ciò che differenzia la situazione di Yoox è l’assenza di una gestione concertata della crisi. Mentre altri gruppi del settore stanno negoziando con le rappresentanze sindacali percorsi di riconversione o accompagnamento alla fuoriuscita, Yoox sembra voler procedere in solitaria, adottando una logica puramente finanziaria che rischia di compromettere il tessuto occupazionale di un territorio – come quello bolognese – da sempre attento al dialogo tra impresa e comunità.

Uno snodo cruciale per il futuro del lavoro digitale

Quello che sta accadendo a Yoox Net-a-Porter rappresenta anche un banco di prova per la regolamentazione del lavoro nel mondo digitale. Se un’azienda tecnologicamente avanzata, operante in un settore in crescita e controllata da un gruppo multinazionale di prim’ordine, decide di gestire una crisi con modalità che escludono completamente il confronto e la gradualità, si apre un precedente pericoloso. La preoccupazione dei sindacati e delle istituzioni è che questa diventi la nuova normalità: tagli improvvisi, senza ammortizzatori, senza piani di riqualificazione, senza responsabilità sociale.

Il tema, dunque, non riguarda solo i 211 esuberi, ma l’intero modello di gestione del lavoro nel settore digitale e del lusso, e chiama in causa anche la politica nazionale. È auspicabile che il Ministero del Lavoro prenda posizione, così come il Parlamento, in un momento in cui si discute di riforme strutturali del mercato del lavoro e del ruolo delle multinazionali nei territori in cui operano.

Patricia Iori