Youfarmer: il più grande network di aziende agricole e consumatori

Youfarmer è una piattaforma di CoFarming dove aziende agricole biologiche, forniscono terreni e competenze per la coltivazione di orti personalizzati. L’obiettivo è trasformare la filiera distributiva del cibo biologico. Il mercato del biologico è in grande ascesa e il suo valore attuale è di oltre 4,5 miliardi di euro. In Italia il consumo di prodotti bio è ormai un trend di massa e per questo lo scenario generale è favorevole. La cultura del consumo, una maggiore attenzione alla propria salute e a quella dell’ambiente circostante sono i principali fattori, che spingono i consumatori ad avvicinarsi a Youfarmer.









Come funziona Youfarmer?

Youfarmer è una startup nata nel gennaio 2018 da Lorenzo Cilli e Valerio Carconi. Due giovani imprenditori under 30, abruzzesi d’origine che vogliono trasformare il sogno di avere un proprio orto in realtà, il tutto coltivato e curato da specialisti del settore.

Abbiamo abolito il modello della filiera. Vogliamo fare delle aziende agricole il supermercato del futuro, restituendo loro quel ruolo originario di luogo di incontro tra produttore e consumatore. Valerio Carconi, Co-founder Youfarmer

Youfarmer vuole diventare dunque il maggiore network di aziende agricole e consumatori che condividono i medesimi principi. Per questo tutti i cittadini/consumatori possono diventare proprietari di un orto, pagando una somma di denaro mensilmente. La start up dopo la registrazione metterà il consumatore dinnanzi alla scelta relativa alle tre differenti tipologie di orti. Questa varia a seconda delle possibilità ed esigenze dei consumatori stessi. Il piccolo per 1-2 persone (5/6 kg a settimana), il medio per 3-4 persone (10/11 kg a settimana) e il grande 5-6 persone (17/18 kg a settimana). Inoltre è possibile scegliere uno fra i due servizi proposti nel sito. Il basic dove l’azienda agricola cura e coltiva solamente l’orto e lascia al consumatore il compito di raccogliere i prodotti. Il servizio premium comprende invece la coltivazione e il raccolto da parte dell’azienda agricola e il consumatore riceve il tutto comodamente a domicilio o in uno dei punti di prelievo affiliati.

NaturaSì, primo supermercato d’Italia completamente biologico, ha creduto dall’inizio al progetto di Youfarmer. Per questo ha scelto di accompagnare la startup sul mercato supportando l’intero progresso e mettendo a disposizione due delle sue più efficienti aziende agricole.

I due giovani imprenditori hanno rivolto anche uno sguardo al futuro. In tre anni Youfarmer intende affiliare le diverse aziende agricole presenti in tutte le province italiane, raggiungendo così 50.000 famiglie.

Alessia Primavera