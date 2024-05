Zaynab Dosso è l’italiana più veloce di sempre. L’atleta azzurra al meeting internazionale di Savona vince la gara dei 100 metri piani con un tempo di 11″02 con meteo sfavorevole, superando il precedente record di 11″14 detenuto sempre da lei insieme a Manuela Levorato, che però lo aveva realizzato nel 2001 a Losanna. Il primato della 24enne la colloca tra le stelle nascenti dell’atletica italiana, facendo sicuramente ben sperare per i Giochi Olimpici di Parigi.

Zaynab Dosso, l’italiana più veloce di sempre

Zaynab Dosso nasce a Man, in Costa d’Avorio, il 12 settembre del 1999. I suoi genitori emigrano in Italia quando ha solo 3 anni, venendo affidata alle sue nonne. In Africa trascorre l’infanzia e nel 2009, a dieci anni, raggiunge i suoi genitori in Italia, trasferendosi a Rubiera, comune in provincia di Reggio Emilia. Proprio qui, a tredici anni, scopre il mondo dell’atletica leggera.







Fortissima già nelle competizioni under 18, a 17 anni corre i 60 metri piani con un tempo di 7″37 (record italiano under 18, a lei non assegnato in quanto non ancora in possesso della cittadinanza italiana che otterrà pochi mesi dopo, a maggio del 2016). Avendo ottenuto la cittadinanza, partecipa nello stesso anno agli Europei under 18 di Tbilisi dove si piazza al quarto posto con il tempo di 11″83 e mancando il podio soltanto per un centesimo.

Nel 2018 passa al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, conquistando l’anno seguente il suo primo titolo di campionessa italiana nei 100 metri piani e ripetendo l’impresa anche l’anno successivo. Dal 2021 inizia ad allenarsi con Giorgio Frinolli a Roma, città in cui si è trasferita. Da qui la sua carriera è stata in continua ascesa.

Nel febbraio 2022 vince il suo primo titolo italiano indoor nei 60 metri piani, stabilendo inoltre il record nazionale della specialità; arriva in semifinale dei 100 metri piani ai mondiali in Oregon dello stesso anno e si classifica ottava nella staffetta 4×100 metri; si piazza al settimo posto agli Europei di Monaco di Baviera dell’agosto 2022 sui 100 metri e vince la medaglia di bronzo nella staffetta veloce. Nel 2023 eguaglia il record sui 100 metri di Manuela Levorato (stabilito a Losanna nel 2001) con il tempo di 11″14, ma poco dopo i mondiali di Budapest si infortuna, rimanendo ferma per diverso tempo. Nel 2024 Zaynab Dosso però torna e fa vedere di cosa è realmente capace.

I record e la gara di Savona

A inizio anno dichiara: “Sono consapevole delle mie qualità. è giunta l’ora di alzare l’asticella. Sono pronta, questo è il momento giusto per fare qualcosa di importante”. E ci riesce senza ombra di dubbio. Nei primi mesi del 2024 migliora per tre volte il record indoor sui 60 metri, fino al tempo di 7″02, vincendo poi il bronzo ai mondiali indoor di Glasgow (prima azzurra di sempre ad esser in finale nello sprint). Zaynab Dosso è già nella storia dell’atletica leggera.

È al meeting di Savona però che compie la vera impresa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’atleta azzurra sotto la pioggia parte bene dai blocchi e riesce a vincere la finale dei 100 metri con un tempo record di 11″02, distruggendo il precedente primato italiano. Zaynab Dosso è ufficialmente la donna italiana più veloce della storia.

L’atleta si è espressa con queste parole dopo la favolosa vittoria: ““Sono molto felice, ne ero consapevole. Dopo la stagione indoor fremevo dalla voglia di esprimermi nei 100 e al debutto c’erano molte cose da mettere a posto, ma devo dire brava a me stessa perché non era facile né scontato correre così in queste condizioni”.

Secondo gli addetti ai lavori la velocista azzurra potrebbe abbattere il muro degli 11 secondi. Fra pochi mesi avrà l’occasione di provarci ai Giochi Olimpici di Parigi, dove i riflettori sono già tutti puntati sull’astro nascente dell’atletica leggera italiana.

Marco Andreoli