Donald Trump, dopo aver definito Volodymyr Zelensky un «dittatore senza elezioni», sostiene il suo ideale successore: il generale Valery Zaluzhny, ex comandante delle forze armate ucraine.

Trump e la possibile fine del mandato di Zelensky: l’obiettivo di un cambio alla guida dell’Ucraina

Il mondo politico internazionale è da tempo testimone delle mosse strategiche di Donald Trump, che sembra aver messo nel mirino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo recenti indiscrezioni, il tycoon avrebbe avviato un piano volto a sostituire l’attuale leader ucraino, puntando su una figura che potesse incarnare meglio gli interessi occidentali e rispondere alle necessità geopolitiche degli Stati Uniti. L’obiettivo sarebbe quello di creare una nuova leadership che, secondo alcune fonti, avrebbe il compito di rinnovare l’approccio ucraino nella guerra contro la Russia e rinegoziare i termini di supporto internazionale.

L’iniziativa, per quanto informale e speculativa, è stata rilanciata recentemente da un report del noto settimanale britannico The Economist, che ha evidenziato l’interesse di Trump per una «soluzione alternativa» alla leadership di Zelensky. Il contesto geopolitico, già teso per via del conflitto con la Russia, si arricchisce così di un nuovo capitolo, in cui il cambiamento alla guida dell’Ucraina potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle future strategie internazionali.

Il sondaggio che indebolisce Zelensky

Un recente sondaggio pubblicato dall’Economist ha mostrato che i consensi per Zelensky sono scesi drasticamente, arrivando a toccare il 52%, il suo livello più basso dal suo ingresso in politica. Questo calo significativo è emerso dopo che il presidente ucraino aveva goduto di una popolarità che sfiorava il 90% all’inizio del conflitto. La flessione nella fiducia popolare potrebbe avere diverse spiegazioni, tra cui le difficoltà militari, le crescenti pressioni interne ed esterne e le critiche relative alla gestione della guerra e alla condizione economica dell’Ucraina.

Questa discesa nei consensi potrebbe essere vista da alcuni come una fragilità politica che ha portato Trump e i suoi alleati a prendere in considerazione un cambiamento alla leadership ucraina. La stabilità interna dell’Ucraina è sempre stata un elemento cruciale per il sostegno internazionale, e la diminuzione della popolarità di Zelensky potrebbe aver acceso dei segnali di allarme, suggerendo che un nuovo volto potrebbe essere più efficace nel guidare il paese.







Zaluzhny, il generale che potrebbe prendere il posto di Zelensky

Il nome che più frequentemente emerge come possibile successore di Zelensky è quello del generale Valery Zaluzhny, ex comandante delle forze armate ucraine. Zaluzhny, figura rispettata sia in Ucraina che all’estero, ha visto la sua popolarità crescere enormemente durante l’invasione russa, tanto da diventare un simbolo della resistenza ucraina. Tuttavia, dopo essere stato rimosso dalla sua posizione di comandante supremo delle forze armate da Zelensky, il generale è stato nominato ambasciatore dell’Ucraina a Londra, un incarico che molti osservatori ritengono sia stato un modo per “neutralizzarlo”.

Secondo quanto riportato da The Economist, la figura di Zaluzhny appare come un punto di riferimento per una parte significativa dell’opinione pubblica ucraina, che vede in lui la possibilità di un cambiamento nella conduzione del paese. Il sondaggio menzionato dall’Economist suggerisce che Zaluzhny, in caso di un’eventuale corsa per la presidenza, potrebbe prevalere con un ampio margine, raccogliendo circa il 65% dei voti, mentre Zelensky si fermerebbe al 30%. Questo scenario solleva interrogativi sulla stabilità politica dell’Ucraina e sulla possibilità che l’attuale presidente possa resistere a queste sfide.

Il contesto geopolitico e le implicazioni per gli Stati Uniti

Le manovre di Trump nei confronti di Zelensky non vanno lette solo come un atto politico interno statunitense, ma come parte di una più ampia strategia internazionale. Il presidente ucraino ha sempre avuto una posizione favorevole verso l’Occidente, ma negli ultimi tempi ci sono stati segnali che le relazioni tra Zelensky e alcuni membri della politica internazionale, inclusi gli Stati Uniti, potrebbero essere tese.

Le critiche alla gestione della guerra e le divergenze sui metodi da adottare nella diplomazia internazionale hanno alimentato il sospetto che un cambiamento alla guida dell’Ucraina possa rispondere a necessità di rinnovamento e a nuove aspettative strategiche da parte dei partner occidentali.

I rischi di instabilità

La possibilità che Zaluzhny prenda il posto di Zelensky solleva preoccupazioni riguardo alla stabilità interna dell’Ucraina. Un cambio di leadership in un momento così delicato potrebbe infatti generare ulteriore instabilità in un paese che è già alle prese con una guerra devastante e con le difficoltà economiche. La successione di Zaluzhny, pur se supportata da ampie porzioni dell’opinione pubblica, potrebbe portare a frizioni politiche e, soprattutto, a nuove sfide nella gestione del conflitto con la Russia.

Inoltre, l’impatto di un simile cambiamento potrebbe non essere solo interno. Gli alleati internazionali, che hanno finora sostenuto l’Ucraina contro l’aggressione russa, potrebbero trovarsi a dover rinegoziare il loro impegno, cercando di capire se una leadership diversa possa comportare vantaggi o complicazioni nella gestione della crisi. Il rischio di indebolire l’unità della coalizione occidentale potrebbe essere significativo, specialmente se il cambio di governo non fosse accettato da tutte le forze politiche ucraine.

Mentre il conflitto in Ucraina continua a segnare la geopolitica mondiale, il futuro della sua leadership appare sempre più incerto. Le speculazioni su un possibile cambio alla presidenza, con la figura di Zaluzhny come alternativa, aggiungono un ulteriore elemento di complessità al panorama internazionale. Nonostante le difficoltà politiche e i cambiamenti nei consensi interni, l’Ucraina dovrà affrontare le sfide del conflitto e, al tempo stesso, mantenere la propria stabilità politica per preservare il supporto internazionale.

Vincenzo Ciervo