Durante la Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, Zelensky e Vance si sono incontrati per discutere il futuro dell’Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia. Il presidente ucraino ha ribadito la necessità di solide garanzie di sicurezza prima di qualsiasi trattativa con Vladimir Putin, cercando un sostegno più concreto da parte degli Stati Uniti. Questo incontro, durato circa un’ora, ha segnato un momento importante nelle relazioni tra Kiev e Washington, mettendo in evidenza divergenze e obiettivi comuni.

Un dialogo necessario tra Zelensky e Vance

Zelensky e Vance hanno affrontato la questione della sicurezza e della sovranità dell’Ucraina, con il leader ucraino che ha insistito sulla necessità di una posizione chiara da parte degli Stati Uniti. Sebbene il vicepresidente americano non abbia fornito dettagli precisi su un eventuale piano di pace, ha garantito che la questione verrà affrontata con la massima attenzione nei prossimi mesi.

L’incontro si è concluso senza un accordo ufficiale su una proposta di collaborazione economica tra Ucraina e Stati Uniti, legata allo sfruttamento delle terre rare. Kiev spera che tale accordo possa rafforzare il suo legame con Washington e garantire un supporto più stabile, ma alcuni dettagli tecnici restano ancora da definire.







L’importanza del sostegno europeo

Oltre al colloquio tra Zelensky e Vance, la conferenza di Monaco ha visto una forte mobilitazione dei leader europei a favore dell’Ucraina. Il presidente ucraino ha trovato sostegno da diverse nazioni europee, preoccupate per le recenti dichiarazioni dell’amministrazione Trump che sembravano orientate verso concessioni alla Russia.

Le dichiarazioni del segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, hanno alimentato tensioni, poiché escludevano l’ingresso dell’Ucraina nella NATO e suggerivano la cessione di territori occupati. Questo ha portato a un’urgente discussione sulla necessità di una strategia comune che salvaguardi la sovranità ucraina.

Zelensky e Vance frenano l’ipotesi di negoziati imminenti

Uno degli aspetti chiave dell’incontro tra Zelensky e Vance è stata la volontà del presidente ucraino di evitare negoziati prematuri con Putin. Secondo Zelensky, qualsiasi trattativa con il leader russo dovrebbe essere condotta da una posizione di forza e non sotto pressione internazionale. Ha inoltre ribadito che Putin non è un interlocutore affidabile, definendolo un bugiardo e sottolineando il rischio di concessioni unilaterali che potrebbero compromettere l’indipendenza ucraina.

Anche Vance ha confermato a Zelensky che gli Stati Uniti non intendono forzare l’Ucraina in trattative affrettate. Il vicepresidente americano ha assicurato che Washington continuerà a confrontarsi con Kiev prima di prendere decisioni importanti. Questo atteggiamento ha rassicurato Zelensky, che temeva un’imposizione di negoziati senza garanzie reali per il suo Paese.

Il ruolo della NATO e il futuro della sicurezza ucraina

Zelensky e Vance hanno affrontato anche il tema della NATO. Sebbene il presidente ucraino abbia sempre visto l’adesione all’alleanza atlantica come un obiettivo strategico, la realtà politica attuale rende questa prospettiva sempre più lontana. Gli Stati Uniti e alcuni paesi europei stanno valutando soluzioni alternative, come un sistema di garanzie di sicurezza bilaterali, che potrebbero fornire a Kiev un supporto militare e logistico senza un’adesione formale alla NATO.

Zelensky ha avvertito che la Russia potrebbe mobilitare fino a 150.000 soldati per un’ulteriore offensiva, rendendo ancora più urgente un rafforzamento delle difese ucraine. Per questo, Zelensky ha proposto di schierare forze europee sul territorio ucraino come parte di un eventuale cessate il fuoco. Tuttavia, un simile piano richiederebbe il pieno appoggio degli alleati occidentali, un tema che Zelensky e Vance hanno discusso senza raggiungere una decisione definitiva.

Quello tra Zelensky e Vance è un dialogo destinato a proseguire

Nonostante le incertezze, Zelensky e Vance hanno ribadito che il loro incontro a Monaco è solo l’inizio di un dialogo più ampio. Entrambi hanno concordato sulla necessità di ulteriori colloqui nei prossimi mesi per definire una strategia condivisa. Vance ha confermato a Zelensky che i negoziati continueranno e che il sostegno americano all’Ucraina resterà una priorità.

Anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso il suo sostegno a Kiev, evidenziando come il futuro dell’Europa sia legato alla stabilità dell’Ucraina. Ha inoltre annunciato la sospensione di alcune restrizioni economiche per permettere agli stati membri dell’UE di aumentare gli investimenti nella difesa. Intanto, il primo ministro britannico Keir Starmer e un gruppo di otto paesi nordici e baltici hanno riaffermato il loro impegno a favore della sovranità ucraina.

Elena Caccioppoli