Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina avrebbe «poche possibilità» di resistere all’invasione senza il sostegno militare degli Stati Uniti. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista con la NBC News, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, evento internazionale che ogni anno riunisce leader mondiali per discutere questioni globali, in particolare sulla sicurezza e le crisi internazionali.

La dichiarazione di Zelensky

In una clip trasmessa in anteprima, Zelensky ha dichiarato senza mezzi termini: «Avremo scarse possibilità di sopravvivere senza il supporto degli Stati Uniti». La frase, resa pubblica in anticipo rispetto alla trasmissione completa dell’intervista, ha attirato l’attenzione della comunità internazionale, sottolineando in modo inequivocabile il peso del sostegno americano per le forze ucraine in conflitto con le forze russe. Il presidente ucraino ha spiegato che, sebbene l’Ucraina sia impegnata in uno sforzo eroico per difendersi, il contributo statunitense è determinante per la sua resistenza e per la capacità di mantenere la propria indipendenza contro un nemico potente.

Il sostegno statunitense

Il supporto degli Stati Uniti è stato cruciale sin dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. Washington ha fornito aiuti militari e finanziari significativi, tra cui armi avanzate, sistemi di difesa aerea e munizioni, che hanno avuto un impatto decisivo nella capacità dell’Ucraina di contrastare l’invasione russa. Oltre agli aiuti diretti, gli Stati Uniti hanno anche esercitato un’influenza diplomatica a livello internazionale per ottenere il sostegno di altre nazioni, sia in termini di sanzioni economiche contro la Russia che di aiuti militari a Kiev.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta affrontando sfide sempre più difficili, e il supporto costante da parte degli Stati Uniti rimane vitale per evitare che il Paese subisca una capitolazione o che venga sopraffatto dalla potenza russa. L’analisi del presidente ucraino è realistica: senza un adeguato supporto, le capacità difensive ucraine si ridurrebbero notevolmente, aumentando i rischi per la sovranità nazionale.

La conferenza sulla sicurezza di Monaco e la rilevanza del messaggio

L’intervista di Zelensky è avvenuta dopo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, uno degli eventi più rilevanti a livello internazionale per quanto riguarda il dibattito sulla sicurezza globale. Questo forum è stato l’occasione per il presidente ucraino di riaffermare l’importanza di alleanze internazionali solide e di fare un appello al rafforzamento del supporto occidentale, in particolare da parte degli Stati Uniti, che rappresentano il principale partner militare dell’Ucraina.

L’intervento di Zelensky ha avuto un significato particolare in un momento di crescente preoccupazione. La guerra in Ucraina ha infatti avuto ripercussioni che si estendono ben oltre i confini del Paese, influenzando l’equilibrio geopolitico mondiale e alimentando un’ulteriore rivalità tra le potenze occidentali e la Russia. A tal proposito, il presidente ucraino ha voluto ribadire che, sebbene l’Ucraina stia dando tutto per difendere la propria terra, la comunità internazionale non può permettersi di esitare nel fornire il supporto necessario.

Le difficoltà crescenti per l’Ucraina

Nonostante il coraggio e la determinazione delle forze ucraine, la guerra ha messo a dura prova le risorse del Paese. L’invasione russa ha causato enormi danni economici e umanitari, con migliaia di vittime civili e danni alle infrastrutture critiche. La capacità dell’Ucraina di proseguire la lotta dipende in gran parte dalle forniture di armi avanzate, dalle sanzioni internazionali che indeboliscono la Russia e dalla solidarietà occidentale che si esprime attraverso aiuti economici e umanitari.

Zelensky ha sottolineato che senza il costante supporto occidentale la situazione potrebbe evolvere in modo drammatico, con il rischio che l’Ucraina si veda costretta ad accettare condizioni di pace svantaggiose o, peggio, cedere del tutto sotto il peso della potenza militare russa. La crescente pressione da parte della Russia e la stanchezza che potrebbe cominciare a farsi sentire tra i popoli e i governi occidentali rendono fondamentale il mantenimento di un impegno fermo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Un appello alla comunità internazionale

Con la sua dichiarazione, Zelensky ha lanciato un appello non solo agli Stati Uniti, ma anche agli altri membri della comunità internazionale, affinché non abbandonino l’Ucraina in questo momento critico. Il suo messaggio ha risuonato come una richiesta urgente di mantenere alta l’attenzione su una guerra che continua a far sentire le sue conseguenze non solo in Ucraina, ma anche in Europa e nel resto del mondo, sotto forma di crisi energetiche e flussi migratori.

La guerra in Ucraina è ben lontana dall’essere conclusa. Zelensky ha dichiarato che la sopravvivenza del Paese dipenderà non solo dal supporto immediato, ma anche dalla capacità di affrontare una guerra lunga e logorante. In questo scenario, il ruolo degli Stati Uniti rimarrà cruciale, sia come fornitore di armi e aiuti, sia come faro di un’alleanza che può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La comunità internazionale è chiamata a mantenere alta la guardia, per assicurarsi che l’Ucraina non venga sopraffatta dalla potenza militare russa e possa continuare a difendere la sua indipendenza e democrazia.

Vincenzo Ciervo