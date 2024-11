La guerra in Ucraina potrebbe giungere al termine nel 2025, ha dichiarato Volodymyr Zelensky durante la terza conferenza internazionale Grain from Ukraine, un evento che ha messo al centro le necessità economiche e politiche della guerra in Ucraina, nonché le implicazioni globali della crisi ucraina.

Le dichiarazioni di Zelensky e l’incognita della nuova amministrazione USA

Una delle principali incognite per l’Ucraina riguarda l’imminente insediamento della nuova amministrazione americana. In particolare, Zelensky ha espresso la sua apertura alle proposte che potrebbero giungere dal presidente Donald Trump, la cui retorica e postura diplomatica sono spesso viste come potenzialmente favorevoli a una rapida risoluzione del conflitto. Nonostante le tensioni politiche tra i due paesi, il presidente ucraino ha chiarito che è fondamentale ascoltare le idee provenienti da tutti i leader internazionali, e che il suo governo è pronto a esplorare ogni possibile soluzione per porre fine alla guerra.

“Siamo aperti a tutte le proposte“, ha affermato Zelensky. “Voglio vedere quelle degli Stati Uniti, e in particolare quelle del nuovo presidente“, ha aggiunto, confermando che l’Ucraina attende con fiducia che gli Stati Uniti, sotto la leadership di Trump o di un altro presidente, possano giocare un ruolo decisivo nel futuro delle trattative. Zelensky ha ribadito che la guerra potrà finire solo quando la Russia sarà disposta a cessare le ostilità e che le sue decisioni saranno influenzate dalla posizione dei partner internazionali, in primis gli Stati Uniti e le nazioni che compongono il Sud globale.

La visione ucraina per il 2025

In questo contesto di attesa e speranza, Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina è determinata a proseguire con una serie di passi diplomatici, ma con la consapevolezza che la Russia non sarà incline a fare concessioni immediate. Il presidente ha indicato che, sebbene il conflitto sia ancora in corso, i principi della Carta delle Nazioni Unite rimarranno la base delle azioni ucraine, e si augura che queste azioni vengano sostenute dalla comunità internazionale.

“Siamo convinti che l’anno prossimo avremo tutte le possibilità per porre fine alla guerra“, ha dichiarato, esprimendo la speranza che, attraverso una combinazione di pressione internazionale e azioni politiche mirate, si possano raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo processo, tuttavia, non sarà privo di ostacoli. “Capisco che la Russia non accetterà tutti i passi che proponiamo, ma le nostre azioni saranno sempre in linea con il diritto internazionale“, ha continuato, evidenziando come la comunità globale possa essere un sostegno fondamentale per l’Ucraina.

La posizione russa e le minacce di Mosca

Nel frattempo, la Russia continua a mostrare una posizione intransigente, con il presidente Vladimir Putin che ha recentemente minacciato l’Europa di un rinnovato rischio di escalation. Mosca ha infatti lanciato un nuovo missile a medio raggio, il missile Oreshnik, capace di colpire qualsiasi obiettivo in territorio europeo, un chiaro avvertimento verso le potenze occidentali. Nonostante le provocazioni, il presidente russo ha mantenuto un profilo più basso nelle ultime settimane, lasciando spazio a figure di spicco come Dmitry Medvedev, ex presidente e attuale vice-presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, per esprimere le sue opinioni sul conflitto.







Medvedev ha recentemente dichiarato che, se la NATO smettesse di “soffiare sul fuoco” del conflitto in Ucraina, la guerra potrebbe finire senza ulteriori costi umanitari. La sua dichiarazione suggerisce che la Russia continua a considerare la presenza occidentale in Ucraina come la principale causa della prolongata conflittualità, mentre Mosca rimane irremovibile nel sostenere la sua visione di una pace che dipenda dalla ritirata del supporto occidentale all’Ucraina.

Un anno decisivo per la diplomazia globale

La diplomazia internazionale si prepara dunque a un anno cruciale. Le attese per gennaio 2025 sono alte, sia per quanto riguarda le mosse del nuovo presidente degli Stati Uniti, sia per l’evoluzione della situazione geopolitica in Ucraina. Zelensky ha espresso ottimismo riguardo la possibilità che, con il giusto supporto internazionale, l’Ucraina possa raggiungere una soluzione pacifica entro il 2025. Tuttavia, la strada resta tortuosa, e non è ancora chiaro come si svilupperanno le trattative.

La guerra potrebbe concludersi, ma solo quando le condizioni politiche e le dinamiche internazionali matureranno a favore di una cessazione delle ostilità, che richiede necessariamente l’accordo delle principali potenze mondiali, tra cui Stati Uniti, Russia, e le nazioni del Sud globale. Zelensky e la sua amministrazione sono pronti a percorrere questa via, ma sono consapevoli che la diplomazia richiede pazienza, compromessi e, soprattutto, il sostegno costante della comunità internazionale.

Le implicazioni per la sicurezza globale

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto devastante non solo sulla regione, ma anche sulle dinamiche di sicurezza globale. La crescente minaccia rappresentata da Mosca, soprattutto attraverso le sue nuove armi e le dichiarazioni provocatorie, ha aumentato il rischio di un conflitto esteso. Tuttavia, la speranza di una soluzione diplomatica resta viva, con Zelensky che continua a sollecitare la comunità internazionale a fare fronte comune per porre fine a uno dei conflitti più sanguinosi e destabilizzanti degli ultimi decenni.

Vincenzo Ciervo