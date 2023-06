Zimbabwe: il Parlamento aumenta le tasse elettorali

Il 23 agosto 2023, i cittadini dello Zimbabwe voteranno sia alle elezioni presidenziali che a quelle legislative. Il parlamento dello Zimbabwe ha approvato un aumento vertiginoso tasse elettorali, che devono essere pagate dai futuri candidati alla presidenza. Da 1.000 a 20.000 dollari USA, una decisione giudicata dall’opposizione discriminatoria.

Il parlamento dello Zimbabwe ha approvato un forte aumento delle tasse elettorali che i candidati alla presidenza devono pagare per ottenere un seggio, una mossa condannata dai partiti di opposizione.

La maggioranza dei deputati hanno sostenuto i piani per addebitare ai candidati alla presidenza 20mila dollari, e 1.000 a quelli in corsa per il Parlamento. Le tasse sono così aumentate di 20 volte rispetto a quelle delle elezioni del 2018.

I partiti di opposizione sostengono che i forti aumenti delle tasse elettorali favoriranno il partito al Governo ZANU-PF. Che, secondo loro, ha più risorse. Quello che è fuor di dubbio è che lo ZANU-PF è costantemente contro i poveri e cerca di escludere i rappresentanti dei cittadini.

Tale politica garantirà che solo i candidati forti si candidino. La scadenza per coloro che desiderano registrarsi come candidati per le elezioni generali di agosto dello Zimbabwe è ormai passata. I numeri sono inferiori poiché i partiti di opposizione più piccoli hanno faticato a raccogliere i fondi necessari.

Il forte aumento delle tasse eletorali è stato descritto dal partito di opposizione come incostituzionale. L’esperto di diritto costituzionale e leader dell’Assemblea Costituzionale Nazionale, Lovemore Madhuku, definisce le elevate quote: eccessive, antidemocratiche e anticostituzionali.

Vietano, ai politici ordinari, il diritto democratico di competere per la più alta carica politica.

“Il tentativo di impedire ai comuni cittadini dello Zimbabwe di partecipare alle elezioni mina l’essenza di un’elezione libera ed equa”.

Oltre a ciò, è stato anche stabilito l’addebito 10dollari per una copia elettronica del registro elettorale. 15 per il registro elettorale a livello rionale. 50 per il registro elettorale del collegio. 150 per il registro elettorale provinciale e 200 per il registro elettorale Nazionale.

I tentativi di impugnare gli onorari attraverso una richiesta da parte dei legali per i diritti umani dello Zimbabwe sono stati respinti dall’Alta corte di Harare. Lasciando ai partiti di opposizione opzioni limitate.

Oltre alla presidenza, le elezioni decideranno la composizione del Parlamento di 300 seggi e circa 2mila Consiglieri locali. Nelle elezioni presidenziali del 2018, lo Zimbabwe ha avuto quella che è stata definita “la scheda elettorale più lunga”. 23 candidati presidenziali e 55 partiti politici.

I candidati approvati per il voto cruciale sono 11 dopo che altri 11 aspiranti sono stati squalificati per non aver raccolto i 20mila dollari richiesti.

Si prevede che le elezioni vedranno l’attuale presidente Emmerson Mnangagwa del partito ZANU-PF (Zimbabwe African National Union- Patriotic Front) arrivare al ballottaggio con il pastore e avvocato Nelson Chamisa. Della CCC (Citizens Coalition for Change), visto come lo sfidante più forte.

Elezioni 2023: panoramica del Paese

Il presidente Emerson Mnangagwa, nominato nuovamente dal partito al Governo, ZANU-PF, tenta la rielezione. Nelson Chamisa, che ha perso per poco alle presidenziali del 2018, contro Mnangagwa, è candidato alla nuova Coalizione dei Cittadini per il Cambiamento (CCC).

La presidenza è decisa a maggioranza assoluta. Per la legislatura, l’Assemblea nazionale, 210 dei 270 seggi totali sono collegi uninominali. I restanti 60 seggi sono riservati alle donne parlamentari.

Vengono assegnati proporzionalmente. Responsabile dell’amministrazione del voto è la Commissione elettorale dello Zimbabwe (ZEC).

Dopo la cacciata dell’ex Presidente Robert Mugabe nel golpe del 2017, che portò Mnangagwa al potere, le elezioni del 2018 non sono riuscite a fare progressi verso una transizione democratica. La mancanza di trasparenza del processo decisionale della ZEC e la sua inadeguata consultazione con i partiti di opposizione nel periodo preelettorale hanno ridotto la fiducia nell’indipendenza dell’organo.

Dopo che la Corte Costituzionale ha respinto una petizione del partito di opposizione, il Movimento per il Cambiamento Democratico (MDC), contestando i risultati delle elezioni del 2018, la credenza popolare nell’indipendenza politica delle istituzioni elettorali si è ulteriormente erosa.

Le forze di sicurezza hanno represso violentemente i manifestanti che chiedevano risultati in seguito ai ritardi nel conteggio dei voti. Ritardi che avevano sollevato timori di manipolazione. Nessuno degli autori delle violenze è stato chiamato a rispondere.









Data la mancanza di riforme significative per garantire l’indipendenza della ZEC e il campo di gioco ineguale per i partiti politici, i gruppi e gli organismi internazionali per i diritti hanno espresso preoccupazione per il potenziale dello Zimbabwe.

Elezioni credibili nel 2023?

Lo ZANU-PF continua a fare un uso improprio delle risorse statali per la campagna elettorale. Nel 2022, i parenti dei politici e dei lealisti del partito al potere sono stati nominati alla ZEC come commissari elettorali.

La polizia blocca riunioni e manifestazioni del partito di opposizione. Le emittenti pubbliche danno una copertura preferenziale allo ZANU-PF. Nei distretti rurali, il partito al Governo distribuisce terreni e aiuti alimentari per assicurarsi il sostegno.

Anche l’intensificarsi della violenza politica e delle intimidazioni contro i politici dell’opposizione ei loro sostenitori fa presagire violenze durante il periodo elettorale.

Valutazione preelettorale

Sebbene sia altamente improbabile che le elezioni di quest’anno consentano una vittoria dell’opposizione, Mnangagwa e altri funzionari del partito al Governo hanno interesse a supervisionare un processo elettorale pacifico e credibile.

Di fronte all’iperinflazione, all’elevata disoccupazione e ad altre crisi economiche, il Governo e il partito al Governo hanno cercato una maggiore legittimità internazionale. Per attrarre aiuti, investimenti e aiuti economici attraverso la revoca di sanzioni mirate.

Lo ZANU-PF probabilmente vede le elezioni del 2023 come un’opportunità sia per consolidare il potere che per sfruttare ulteriormente le divisioni. Divisioni che hanno afflitto l’opposizione dello Zimbabwe dalla morte del leader di lunga data dell’MDC Morgan Tsvangirai.

Da quando ha preso il potere nel 1980, lo ZANU-PF ha effettuato severe repressioni contro l’opposizione politica. I media critici e altre fonti di dissenso. L’amministrazione del presidente Mnangagwa ha mantenuto in gran parte l’architettura legale, amministrativa e di sicurezza ereditata dal regime di Mugabe.

E, dopo un periodo iniziale di miglioramento, ha intensificato la repressione per consolidare la propria autorità. La corruzione endemica, lo stato di diritto debole e le scarse tutele dei diritti dei lavoratori e della terra rimangono tra le sfide critiche dello Zimbabwe.

Ogni elezione, dal 2000, è stata accompagnata da violenze e intimidazioni.

Lo Zimbabwe rimane in una lista di Paesi che hanno visto un rapido declino delle libertà civili. Il Governo e i sostenitori del partito al Governo hanno raddoppiato le tattiche per mettere la museruola all’opposizione e alla società civile. In vista delle elezioni generali previste per il 2023.

Le elezioni del 2023 saranno le più complesse e amare dal 2000. Ed è chiaro che offriranno l’ultima possibilità allo Zanu-PF e al Governo dello Zimbabwe di porre rimedio al colpo di stato.

Un’elezione contestata danneggerà seriamente qualsiasi prospettiva di ri-impegno internazionale. Ed è qui che la società civile rappresenta una grave minaccia attraverso la sua capacità di documentare le irregolarità elettorali. Non solo la violenza e l’intimidazione.

Da quando la precedente lista di controllo è stata pubblicata, settembre 2022, il gabinetto ha approvato il disegno di legge di modifica del diritto penale (codificazione e riforma) del 2022. che essenzialmente criminalizzerà le pressioni esercitate dai Governi stranieri per estendere o attuare sanzioni contro lo Zimbabwe o i suoi funzionari.

Il controverso disegno di legge di modifica delle organizzazioni di volontariato privato (PVO), che estenderà la discrezionalità illimitata alle autorità per interferire con le operazioni delle organizzazioni della società civile, è stato approvato dal Parlamento e dal Senato. Attende solo il consenso presidenziale, nonostante il contraccolpo e le proteste della società civile.

Pertanto, la motivazione strategica alla base del disegno di legge PVO è quella di imbavagliare la società civile. Con la sottile scusa di affrontare il problema del riciclaggio di denaro e dei flussi finanziari illeciti a sostegno del terrorismo.

Il disegno di legge PVO pretende di affrontare il problema delle organizzazioni della società civile che finanziano il terrorismo o gruppi terroristici. Afferma di essere un tentativo di conformarsi alle raccomandazioni dei rapporti di valutazione reciproca (MER) dell’East and Southern African Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG ) secondo gli standard del gruppo di azione finanziaria internazionale (FAFT).

Lo Zimbabwe è attualmente classificato come “represso”. Ci sono un totale di 50 Paesi nel mondo con questa classificazione. Questo rating viene generalmente assegnato a Paesi in cui lo spazio civico è fortemente contestato dai detentori del potere. Che impongono una combinazione di vincoli legali e pratici al pieno godimento dei diritti fondamentali.

Possibili problemi da tenere d’occhio nei giorni che precedono le elezioni.

Interruzioni di Internet

Le interruzioni della rete e il degrado intenzionale della qualità di Internet sono le principali preoccupazioni per le elezioni dello Zimbabwe. La velocità di Internet è stata regolarmente rallentata in risposta a eventi politici. Se ordinato dal governo nelle elezioni di quest’anno, la limitazione o l’interruzione completa della connettività Internet in Zimbabwe inibirebbe la capacità dei media e dei gruppi della società civile di riferire sulle condizioni elettorali. Minando la trasparenza del processo elettorale e diminuendo la fiducia del pubblico nel voto.

Blocchi su siti Web e piattaforme di social media.

L’accesso a fonti di informazioni online indipendenti è stato limitato durante i momenti politici in Zimbabwe in più occasioni. I blocchi sui siti Web e sui social media nel 2023 potrebbero ostacolare la trasparenza del processo elettorale, impedendo così di accedere a informazioni elettorali accurate.

Molestie e intimidazioni.

E’ molto probabile che giornalisti, attivisti e membri dell’opposizione e i loro sostenitori subiscano molestie online prima e durante il periodo elettorale. Durante le elezioni del 2018, Mnangagwa ha incoraggiato i giovani sostenitori dello ZANU-PF a dominare lo spazio digitale e nel 2019 ha invitato nuovamente i sostenitori a combattere le critiche sui social media.

Arresti e azioni penali per attività online

Le critiche online nei confronti di funzionari governativi o membri dei servizi di sicurezza dello stato sono state accolte con arresti, multe e reclusione. Il Cyber ​​and Data Protection Act, emanato nel dicembre 2021, ha imposto nuove sanzioni penali al discorso online. Le ripercussioni legali per il discorso online possono contribuire a una diffusa autocensura. I timori di rappresaglie potrebbero limitare la trasparenza, consentire maggiori irregolarità elettorali.

Attacchi informatici

Gli attacchi informatici potrebbero essere un vettore di interferenze digitali nelle elezioni dello Zimbabwe. Nel 2018, il sito web della ZEC è stato violato e deturpato a seguito di attacchi mortali della polizia contro i manifestanti. Dopo l’annuncio dei risultati elettorali. Sebbene l’hack del 2018 sia stato un palese deturpamento, non ci sono prove. Ciò non toglie che, in futuro, attacchi più subdoli potrebbero seminare confusione sull’accuratezza delle informazioni elettorali. Minare così ulteriormente la credibilità dei risultati elettorali ufficiali.

Lo Zimbabwe ha un punteggio di 39 su 100, con 100 che rappresenta la minore vulnerabilità in termini di integrità elettorale, nell’indice di vulnerabilità elettorale. che si basa su una selezione di indicatori chiave relativi alle elezioni. Il punteggio riflette un ambiente online e offline restrittivo per gruppi di opposizione, attivisti per i diritti umani e giornalisti, una storia di interferenze di rete e connettività limitata durante eventi politici, nonché sanzioni penali legali e ritorsioni extralegali per discorsi critici online.

Il paese è classificato Not Free in Freedom in the World 2023 , con un punteggio di 28 su 100 rispetto ai suoi diritti politici e libertà civili, e Parzialmente libero in Freedom on the Net 2022, con un punteggio sulla libertà di Internet di 49 su 100.

Felicia Bruscino

