Zipcy, l’artista che disegna il lato sensuale dell’amore

L’amore è formato da tantissime sfaccettature: gioia, tenerezza, dolcezza e sensualità. È proprio quest’ultima che Zipcy rappresenta attraverso le sue illustrazioni.

Yang Se Eun, in arte Zipcy ha 29 anni, ed è un’artista sudcoreana che vive a Seul. Attraverso i suoi meravigliosi disegni essa illustra la complicità che viene a crearsi in un rapporto ed esplora il lato sensuale dell’amore. Un abbraccio, uno sguardo o le mani che si sfiorano: i disegni di Zipcy mostrano perfettamente la sintonia di una coppia, il rapporto unico che può esserci tra due persone: l’artista cattura i momenti magici dell’amore.

La serie di illustrazioni realizzate si chiama “Touch”, termine che significa tocco ed è ispirata alla storia d’amore tra lei e suo marito. Questi disegni sono bellissimi, ed essi sono realizzati utilizzando colori caldi, tenui e molto delicati. L’artista ha dichiarato di pensare al corpo, al volto e ai capelli di suo marito mentre disegna. Zipcy condivide i suoi capolavori sul suo sito Internet, su Facebook e su Instagram.

Zipcy ha dichiarato a HuffPostUsa:

“The characters don’t look exactly like us but my work is mostly inspired by us. Through my illustrations, I want people to relive moments they’ve experienced and capture every detail of the scene. I try to capture the feeling of touch”.