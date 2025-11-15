Nel tentativo di costruire una mobilità più sicura, respirabile e vivibile, Roma compie un passo che potrebbe ridefinire il modo in cui si attraversa il suo cuore monumentale. La scelta di trasformare l’intero centro storico in una grande “zona 30” non è solo un’operazione urbanistica, ma un investimento culturale: rimettere al centro la protezione delle persone, la riduzione degli incidenti e il miglioramento della qualità dell’aria. È una trasformazione che dialoga con le esperienze europee più avanzate, ma che porta anche le specificità di una città unica e fragile.

Roma rallenta con la Zona 30: una svolta per il centro storico

A partire da gennaio 2026, il centro della capitale sarà attraversabile solo a velocità non superiori ai 30 chilometri orari. Una decisione – quella della “Zona 30” – maturata dopo mesi di discussione pubblica e inserita in una delibera approvata dalla Giunta capitolina, che ridefinisce radicalmente la circolazione nell’area attualmente coperta dalla ZTL.

Il limite — già presente su quasi metà delle strade della zona — viene esteso in modo uniforme su tutto il perimetro, includendo nella “Zona 30” vie a intenso passaggio, angoli monumentali e arterie storiche che finora prevedevano limiti più alti. Non si tratta di un intervento isolato, ma di una revisione complessiva dell’assetto di accesso al centro, accompagnata da un aggiornamento della ZTL stessa.

Ridisegnare la ZTL: un confine più coerente

Accanto alla nuova velocità massima, il Comune interviene anche sui varchi e sulla loro posizione. Alcuni accessi, come quello di via Arenula, vengono spostati per rendere uniforme il controllo su intere strade e non solo su porzioni di esse.

La nuova perimetrazione comprende punti simbolici e cruciali del centro: dal Portico d’Ottavia a via Barberini, passando per Largo Gaetano Agnesi e il tratto di via dei Fori Imperiali. L’obiettivo è evitare ambiguità, garantire controlli efficaci e armonizzare i flussi di mobilità con il nuovo sistema dei limiti.

Per completare il passaggio serviranno ancora alcuni mesi: i varchi elettronici andranno adeguati e la segnaletica ridisegnata. Saranno interventi preparatori indispensabili per arrivare all’attivazione effettiva della misura.

La decisione della Giunta poggia su un’analisi tecnica condotta da Roma Servizi per la Mobilità, che ha valutato gli effetti dell’introduzione della “zona 30” su sicurezza, inquinamento, traffico e trasporto pubblico. Lo studio parla chiaro: ridurre la velocità nel centro produce benefici significativi senza compromettere la funzionalità della rete urbana. Anzi, migliorerebbe la regolarità dei mezzi pubblici, favorirebbe la mobilità pedonale e ciclabile e abbasserebbe sensibilmente il livello di rumore.

Secondo gli indicatori analizzati, il provvedimento è altamente efficace, oltre che sostenibile dal punto di vista tecnico e ambientale.







Sicurezza stradale: una questione di sopravvivenza

La motivazione più forte della “Zona 30” a Roma resta quella legata alla tutela della vita. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha ricordato dati inequivocabili sugli effetti delle collisioni a diverse velocità:

a 70 km/h la maggior parte degli investimenti risulta letale, soprattutto per le persone anziane;

a 50 km/h il tasso di mortalità crolla, ma resta significativo;

a 30 km/h il rischio si riduce a livelli quasi minimi.

Ridurre la velocità non è quindi un gesto simbolico, ma un’azione concreta per diminuire incidenti, decessi e feriti gravi. E i dati di altre città lo confermano: a Bologna, dove il modello “città 30” è stato introdotto nel 2024, gli incidenti sono scesi sensibilmente e per la prima volta non sono stati registrati pedoni uccisi nell’arco dell’anno.

L’Europa come laboratorio: il confronto con altre città

Roma si unisce così a una rete di capitali e grandi centri europei che hanno adottato limiti simili: Berlino, Barcellona, Edimburgo, Parigi e Bruxelles sono solo alcuni esempi. Il principio è comune: rallentare i veicoli per rendere gli spazi più sicuri e favorire un equilibrio diverso tra mezzi pubblici, biciclette, pedoni e auto.

L’esperienza europea suggerisce che queste politiche non solo riducono gli incidenti, ma migliorano la vivibilità generale, rendono i quartieri più tranquilli e incoraggiano spostamenti più sostenibili.

L’introduzione di un limite esteso richiederà inevitabilmente un periodo di adattamento. Alcuni temono che i tempi di percorrenza possano aumentare in modo significativo, ma secondo gli studi e le simulazioni effettuate, il rallentamento complessivo sarà minimo.

Il Comune sottolinea anche che l’obiettivo non è quello di introdurre nuovi strumenti punitivi: all’interno della “zona 30”, ad esempio, non sarà possibile installare autovelox. Il deterrente sarà principalmente culturale e visivo, grazie alla nuova segnaletica e a un ridisegno delle strade pensato per rendere naturale il rispetto del limite.

Un passo verso una città più vivibile

La trasformazione del centro in “zona 30” non è solo un progetto tecnico, ma un cambiamento di visione. Significa dare priorità alla sicurezza, all’aria pulita, alla qualità del tempo condiviso negli spazi urbani.

Roma prova a voltare pagina, ispirandosi alle migliori pratiche europee ma adattandole alla complessità di una città antica, turistica, attraversata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone.

Lucrezia Agliani