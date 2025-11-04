Le parole hanno generato un esodo silenzioso. Quelle contenute nelle risoluzioni riguardo alle zone anti-LGBT+ in Polonia, approvate da oltre cento amministrazioni locali tra il 2019 e il 2020, hanno innescato un clima di paura e intolleranza che ha spinto molti giovani – e in particolare molte donne – a lasciare le proprie città. Nata come battaglia ideologica in nome dei “valori tradizionali”, la campagna contro la comunità LGBT+ si è trasformata in un boomerang sociale, erodendo la fiducia nelle istituzioni, isolando intere regioni e privando il Paese delle sue generazioni più aperte e istruite. Una recente ricerca accademica mostra come dietro la retorica politica si nascondano conseguenze reali: migrazioni, fratture culturali e un profondo senso di smarrimento civile.

Un paese che respinge i suoi giovani

Tra il 2019 e il 2020, oltre un centinaio di comuni e province polacche hanno approvato risoluzioni apertamente anti-LGBT+, proclamandosi “liberi dall’ideologia LGBT” o adottando una “Carta dei diritti familiari” che sanciva il matrimonio esclusivamente tra uomo e donna. In teoria, si trattava di dichiarazioni puramente simboliche, senza alcun effetto legale diretto; in pratica, però, esse hanno diffuso un messaggio potente e divisivo, che ha lasciato segni profondi nel tessuto sociale del Paese.

Una recente ricerca condotta dagli economisti Pawel Adrjan (Università di Oxford) e Jan Gromadzki (Università di Economia e Commercio di Vienna) ha mostrato che queste risoluzioni, dunque creare delle vere e proprie zone anti-lgbtq+ nella quotidianità, non solo hanno alimentato discriminazioni, ma hanno anche contribuito a un fenomeno migratorio silenzioso: l’allontanamento dei giovani, in particolare delle donne, dalle regioni più conservatrici della Polonia.

Le “zone libere da LGBT” e il prezzo sociale del conservatorismo

Sebbene la maggior parte di queste delibere sia stata poi revocata – soprattutto per evitare la perdita dei fondi europei – il danno era ormai fatto. Secondo gli autori, le dichiarazioni hanno agito come un potente segnale politico e culturale, modificando la percezione delle norme sociali e dell’accettazione della diversità. In alcune aree, soprattutto dove il sostegno ai partiti di estrema destra non era mai stato particolarmente forte, la svolta anti-LGBT+ ha generato un vero e proprio shock sociale.

“Se vivi in un luogo da sempre ultraconservatore, una risoluzione simile non ti sorprende. Ma se il tuo comune si era mostrato moderato e all’improvviso adotta una posizione tanto dura, percepisci un cambiamento improvviso, un segnale che il tuo mondo non ti appartiene più”, ha spiegato Gromadzki in un’intervista a Notes from Poland.

Questa sensazione di esclusione ha portato molti giovani a cercare una via d’uscita. Gli studiosi hanno analizzato 67 milioni di clic su annunci di lavoro tra il 2016 e il 2021, scoprendo che dopo l’introduzione delle zone anti-LGBT+ le ricerche di impiego fuori dalla propria regione sono aumentate del 12%, mentre quelle dirette all’estero del 15%.

La mappa invisibile della fuga

Le destinazioni più cercate non sono casuali. All’interno della Polonia, i giovani si sono concentrati su aree considerate più tolleranti, mentre a livello europeo le mete più popolari risultano Germania e Regno Unito, Paesi dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale e i diritti civili sono maggiormente garantiti.

Gli studiosi non dispongono di dati diretti sull’orientamento sessuale o sull’età dei migranti digitali, ma l’analisi incrociata con i dati del censimento rivela che la popolazione tra i 18 e i 27 anni nelle aree “libere da LGBT” è diminuita dell’1% rispetto a regioni simili. Un calo modesto solo in apparenza, ma che in un Paese già colpito da forte emigrazione giovanile rappresenta un campanello d’allarme sociale.

Gromadzki sottolinea inoltre che la fuga non riguarda soltanto le persone LGBTQ+: “Molti alleati, amici, famiglie e genitori temevano di crescere i propri figli in un contesto intollerante. L’idea che un bambino potesse essere rifiutato per ciò che è ha spinto molte persone a partire.”







Oltre la politica: le conseguenze sulla società

La ricerca, pubblicata dall’Institute of Labor Economics (IZA) di Bonn, non è ancora sottoposta a revisione paritaria, ma offre un quadro coerente con altri studi che hanno già evidenziato l’impatto psicologico e sociale delle politiche discriminatorie in Polonia.

Non si tratta, dunque, soltanto di una questione economica o demografica. È una frattura culturale che ha toccato la fiducia collettiva e l’immagine di sé del Paese. In molte delle aree interessate, la retorica anti-LGBT+ si è accompagnata a una visione tradizionalista dei ruoli di genere, contribuendo a rendere l’ambiente ancora meno accogliente per le giovani donne, spesso portatrici di valori più progressisti. Non a caso, proprio loro costituiscono la maggioranza di chi ha scelto di andarsene.

L’effetto domino dell’intolleranza

L’analisi di Adrjan e Gromadzki dimostra che anche politiche puramente simboliche possono avere conseguenze reali e misurabili. Non serve promulgare leggi per modificare i comportamenti: basta un messaggio politico che stigmatizzi una minoranza per spingere un’intera generazione a fare le valigie.

“Non è solo una storia di migrazione,” conclude Gromadzki. “È la prova che le parole hanno peso. Le risoluzioni anti-LGBT+ non erano semplici dichiarazioni: hanno influito sulla salute mentale delle persone, sui legami comunitari, sulla fiducia nelle istituzioni. In definitiva, hanno cambiato la geografia umana della Polonia.”

La revoca delle ultime risoluzioni – l’ultima nella città di Łańcut, nell’aprile di quest’anno – non basta a cancellare gli effetti di quella stagione politica. Le cicatrici restano: comuni spopolati, una generazione che cerca rifugio altrove e una reputazione internazionale compromessa. Dietro i numeri, c’è una domanda più profonda: che tipo di società vuole essere la Polonia? Una che difende la “famiglia tradizionale” a costo di respingere i propri figli, o una che accoglie la pluralità come segno di forza e maturità democratica?

Lucrezia Agliani