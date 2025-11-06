Il 2024 si è chiuso con una cifra che scuote le coscienze e pone interrogativi urgenti sul futuro della sicurezza internazionale: oltre 520 milioni di bambini e adolescenti hanno vissuto in zone di guerra. In termini percentuali, ciò significa che più di un minore su cinque nel mondo è cresciuto in un contesto segnato da violenze, instabilità e violazioni sistematiche dei diritti umani.

Il dato emerge dal rapporto annuale di Save the Children, dal titolo “Stop the War on Children: Security for Whom?”, un’analisi approfondita che denuncia l’intensificarsi delle guerre contemporanee e l’impatto devastante sulle generazioni più giovani. Secondo l’organizzazione, il numero dei conflitti attivi tra Stati ha raggiunto nel 2024 il livello più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Un mondo più instabile, con più guerre e meno protezioni

Il documento ricorda come l’aumento delle tensioni geopolitiche, la frammentazione delle alleanze internazionali e la proliferazione di milizie locali abbiano contribuito a creare una geografia del rischio diffusa, nella quale la distinzione tra zone di guerra e territori “sicuri” è sempre più labile.

Dall’Africa subsahariana al Medio Oriente, dall’Europa orientale al Sud-est asiatico, i teatri di conflitto si sono moltiplicati, e con essi i pericoli per chi nasce e cresce in quelle regioni.

Il ritorno dei conflitti interstatali – una tipologia di guerra che sembrava in declino negli ultimi decenni – rappresenta uno degli elementi più preoccupanti. Nel 2024, infatti, si è registrato il numero più alto di scontri tra Stati in quasi ottant’anni. Queste guerre, spesso combattute con mezzi tecnologici avanzati e armi di lunga gittata, hanno conseguenze indirette anche su Paesi confinanti, generando ondate di sfollati, crisi alimentari e collassi dei sistemi sanitari.

Bambini nel mirino: le violazioni in aumento

Il cuore del rapporto è dedicato alle cosiddette “gravi violazioni” contro i minori nei contesti di guerra: uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali, rapimenti, reclutamento forzato e attacchi contro scuole e ospedali.

Nel 2024 queste violazioni sono aumentate del 30% rispetto all’anno precedente, raggiungendo cifre mai documentate prima. Gli episodi di uccisioni e mutilazioni hanno toccato livelli record, così come i casi di violenza sessuale perpetrata ai danni di bambini e adolescenti, spesso utilizzati come arma di guerra o strumento di terrore collettivo.

Particolarmente allarmante è la diffusione del reclutamento di minori da parte di gruppi armati, che in alcune regioni ha assunto dimensioni sistemiche. In molte aree dell’Africa occidentale, ad esempio, le organizzazioni ribelli e jihadiste continuano a costringere bambini, anche di appena dieci anni, a combattere, trasportare armi o svolgere ruoli di spionaggio. Allo stesso tempo, in contesti urbani devastati dai bombardamenti, l’accesso all’istruzione e alle cure mediche è diventato quasi impossibile.







Le nuove guerre e le vecchie logiche di potere

L’analisi di Save the Children mostra come le guerre contemporanee siano mutate nella forma ma non nella sostanza.

Le nuove tecnologie militari, l’uso di droni armati e la diffusione di armi leggere hanno ampliato la portata dei conflitti e reso più difficile proteggere la popolazione civile. Tuttavia, al di là dei mezzi impiegati, restano immutate le logiche di dominio e sopraffazione che trasformano i più vulnerabili – i bambini – nelle prime vittime di ogni scontro armato.

Nel 2024, secondo gli esperti, il confine tra guerra convenzionale e conflitto asimmetrico si è fatto più sfumato. Le battaglie non si combattono solo sui campi di battaglia tradizionali, ma anche nelle città, nei villaggi, persino online, dove la propaganda e la disinformazione alimentano l’odio e giustificano le violenze.

Il prezzo invisibile: tra traumi, fame e mancanza di istruzione

Oltre ai numeri e alle statistiche, il rapporto racconta le vite di milioni di bambini segnati nel corpo e nella mente. Le conseguenze psicologiche della guerra si traducono in traumi profondi, disturbi post-traumatici e perdita della capacità di fidarsi del prossimo. Molti giovani crescono senza aver mai conosciuto la pace, sviluppando una visione del mondo dominata dalla paura e dall’incertezza.

L’impatto della guerra sulla nutrizione è altrettanto devastante: in molti Paesi colpiti dai conflitti, la distruzione delle infrastrutture agricole e dei sistemi di approvvigionamento alimentare ha causato livelli record di malnutrizione infantile. Parallelamente, milioni di bambini sono stati privati del diritto all’istruzione. Scuole bombardate, insegnanti fuggiti, curricoli sospesi: la guerra, ancora una volta, non uccide solo corpi, ma anche opportunità e futuro.

La comunità internazionale e il peso dell’inazione

Save the Children punta il dito contro l’inerzia dei governi e delle istituzioni internazionali, accusati di non aver saputo adottare misure efficaci per prevenire i conflitti o proteggere i civili.

L’organizzazione ricorda che esistono strumenti giuridici e diplomatici, come la Convenzione sui diritti dell’infanzia e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbero garantire tutela ai minori nelle zone di guerra. Tuttavia, tali meccanismi vengono troppo spesso ignorati o aggirati in nome di interessi strategici o economici.

Il documento propone una revisione profonda delle politiche di sicurezza globale: non più concentrate sulla difesa dei confini o sulla deterrenza militare, ma sulla protezione delle persone, a cominciare dai bambini.

Secondo Save the Children, la sicurezza reale non può essere misurata dal numero di armi o di alleanze, bensì dalla capacità di assicurare un’infanzia libera dalla violenza.

Il rapporto invita a considerare il dramma dei bambini in guerra non come un’emergenza lontana, ma come una questione che riguarda direttamente ogni cittadino e ogni governo.

Il 2024 ha mostrato che nessuna nazione è davvero immune dagli effetti dei conflitti globali: migrazioni di massa, crisi energetiche e disordini sociali sono le conseguenze tangibili di guerre che spesso sembrano “altrove” ma che, in realtà, toccano tutti.

Dalla denuncia all’azione

Save the Children conclude il suo appello con una richiesta chiara: mettere fine alla guerra contro i bambini.

Non si tratta solo di interrompere i combattimenti, ma di ripensare il modo in cui la comunità internazionale concepisce la pace e la sicurezza. L’organizzazione chiede che i governi adottino politiche vincolanti per prevenire il reclutamento minorile, garantire l’accesso all’istruzione anche durante i conflitti e fornire assistenza psicologica alle vittime di violenza.

Patricia Iori