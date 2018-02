A pochi giorni dalle elezioni politiche è ping pong di dichiarazioni tra gli esponenti del partito dei Fratelli d’Italia e il partito Democratico, sulla vicenda che nelle ultime ore ha coinvolto la moglie di Renzi Agnese Landini. In pochi minuti la polemica è diventata un vero e proprio caso politico che riapre le famose questioni tanto care ai cittadini sul discorso favoritismi e sul tanto in voga ‘due pesi e due misure’.

Pare che sia stato proprio il Sindaco di Firenze Dario Nardella a rilasciare un foglio nel quale si evince un permesso speciale per la ex ‘first lady’. Il primo cittadino ora dovrà chiarire il perchè di tale privilegio. Sono davvero in tanti a volerlo sapere e più di tutti gli abitanti del capoluogo toscano. Ma vediamo cosa è successo.

Il caso vuole che proprio in questi frangenti stia circolando il video spot del signor Matteo che passeggia in bicicletta con chiaro intento sociale e filosofia anti-casta. E indovinate? Nel frattempo la signora Agnese viene colpita in flagrante con un permesso speciale gratis per circolare nella Ztl di Firenze, per le corsie preferenziali, nelle aree pedonali e mi pare niente altro. Ah no, quasi ce ne dimenticavamo, permesso free anche per i parcheggi a strisce blu. Roba da privilegiati viene da dire! Nella foto possiamo infatti notare l’auto della moglie di Renzi che viaggia nella corsia preferenziale di lungarno Diaz, in prossimità di Ponte Vecchio.









Nella foto seguente poi, la stessa automobile sosta beatamente ed indisturbata nei parcheggi delineati a pagamento lungo via Gioberti.

Il leader del Pd d’altronde ci aveva già abituati ai suoi eccessi e ‘favoritismi’ quando affittò un intero treno per la sua campagna elettorale, vicenda che purtroppo segnò anche una pagina nera di cronaca.

L’ACCUSA

Il capogruppo del partito Fdi Francesco Torselli e il candidato alla Camera in Toscana Giovanni Donzelli hanno acceso la questione fb con un video nel quale chiedono a gran voce il “perché il Comune di Firenze, con un’autorizzazione richiesta direttamente dal sindaco Dario Nardella, consente alla moglie di Renzi tutto ciò? E’ un vero e proprio schiaffo ai semplici cittadini e vogliamo delle spiegazioni”.

Nello stesso filmato, Torselli e Donzelli, fanno vedere a tutti i documenti e le dichiarazioni ufficiali scritte dall’amministrazione in risposta all’episodio.

LA DIFESA

Il Matteo nazionale non ci sta e pare visibilmente indignato per tutta questa storia, parlando di fake news e di malafede denunciabile. Proprio in un post di Facebook egli stesso ha rilasciato diverse dichiarazioni. “Guardate questa foto” E posta la foto dell’automobile in transito della consorte della quale dice: “Ora chiedetevi fino a che punto può arrivare la malafede. Alcuni politici del centrodestra, invece di fare il lavoro per il quale sono pagati, hanno pedinato per giorni mia moglie“.

“Alcuni giornali e molti siti oggi ci sono saltati sopra. E scrivono: Vedete, la Casta? La moglie di Renzi passa dalle corsie preferenziali. Chiunque conosca Firenze sa che durante i lavori di questi mesi quella strada è l’unico passaggio per poter tornare a casa, in via Guicciardini. Un passaggio obbligato. Chi è residente o comunque ha il parcheggio in centro deve attraversare quella come unica strada per arrivare in Oltrarno. Deve passare di lì. A meno di non scegliere l’elicottero, ma in Piazza Pitti si atterra male”.









Se la sta cavando Matteo mi pare no?

Sempre sui social egli aggiunge: “I giornali scrivono che la famiglia Renzi parcheggia gratis a Firenze. Forse non sanno che per stare a Firenze noi abbiamo affittato come tanti che stanno in centro un posto auto in un garage. Abbiamo pagato come tutti. E conclude “Perchè tanto odio?“

Ma no, ma no, Matteo stavi andando benissimo! Perchè concludere con questa domanda agli italiani! Ti sei dato la zappa sui piedi da solo. E vabbè, ti risponderemo prima o poi anche sul perchè i cittadini hanno sentimenti di non amore per te.





Intanto godiamoci il video che vi avevo promesso di farvi vedere in cui si spiega bene la vicenda.

Claudia Marciano