In Italia, la zucca non è soltanto il simbolo per eccellenza della festa di Halloween: è diventata il cuore pulsante di un’economia stagionale che unisce agricoltura, artigianato, turismo e ristorazione. Secondo un’analisi recentemente diffusa da Coldiretti in vista della festività di Ognissanti, il giro d’affari legato alla cosiddetta zucca economy italiana ha superato la soglia dei trenta milioni di euro, un dato che conferma l’eccezionale vitalità di un settore in continua evoluzione.

Ma dietro questa cifra record si nasconde molto più di una semplice moda importata: la zucca italiana è diventata una protagonista delle tavole autunnali, delle fiere agricole e dei percorsi turistici legati alle tradizioni rurali. Un prodotto antico, reinterpretato in chiave moderna, che testimonia come il Made in Italy sappia coniugare sostenibilità, identità culturale e innovazione economica.

Un raccolto in crescita, nonostante il clima avverso

L’andamento produttivo del 2025 si presenta più favorevole rispetto all’anno precedente. Le stime indicano un raccolto complessivo di circa 40.000 tonnellate, un incremento significativo che, tuttavia, convive con le difficoltà legate ai mutamenti climatici. Le rese per ettaro restano infatti contenute, penalizzate da lunghi periodi di siccità alternati a precipitazioni intense, un fenomeno che ha ormai un impatto costante sulla produzione agricola nazionale.

Nonostante queste criticità, la qualità delle zucche italiane è rimasta elevata grazie alla professionalità dei coltivatori e all’impiego di tecniche agronomiche sempre più attente alla gestione delle risorse idriche. In particolare, Emilia-Romagna e Lombardia si confermano i poli produttivi principali, con quantità in linea con le attese e un livello qualitativo che soddisfa pienamente i mercati interni e quelli esteri.

Un risultato incoraggiante arriva anche dal Mezzogiorno: in Puglia, ad esempio, la produzione ha registrato un aumento del 20% rispetto allo scorso anno, con performance particolarmente positive nelle aree irrigue del Tavoliere e del Salento. Un segnale di come, nonostante le difficoltà climatiche, la diversificazione colturale e gli investimenti in innovazione tecnologica stiano rafforzando il comparto agricolo.

Un business trasversale che unisce agricoltura e creatività

Il valore complessivo di oltre trenta milioni di euro deriva infatti da una filiera composita, che va “dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo”, come ricorda Coldiretti.

Ogni autunno, migliaia di aziende agricole italiane si preparano a soddisfare la domanda crescente di zucche destinate non solo all’alimentazione ma anche all’arredo e alle decorazioni di Halloween. Nelle settimane che precedono la festa, le vendite si impennano nei mercati contadini e nei punti vendita diretti, dove sempre più famiglie scelgono prodotti locali per realizzare le tradizionali lanterne o per impreziosire i menù stagionali.

A questa dimensione commerciale si aggiunge quella artigianale e turistica. In numerosi borghi italiani, l’autunno è sinonimo di festival e rassegne dedicate alla zucca, con concorsi di scultura, mercatini tematici e laboratori per bambini. Eventi come la “Sagra della Zucca” di Venzone in Friuli o le fiere di Borgo San Dalmazzo e Piozzo in Piemonte attirano ogni anno migliaia di visitatori, generando un indotto significativo per il turismo rurale.







La zucca in cucina: tradizione e gourmet contemporaneo

Accanto all’aspetto ludico e ornamentale, la zucca continua a essere una protagonista indiscussa della gastronomia italiana. Dalle classiche zuppe e risotti fino ai tortelli mantovani o ai gnocchi alla veneta, il suo utilizzo attraversa le regioni e le generazioni.

Negli ultimi anni, chef e ristoratori hanno saputo rinnovare la tradizione introducendo interpretazioni moderne: creme, vellutate, dessert e persino cocktail autunnali a base di zucca compaiono sempre più spesso nei menù stagionali. Ciò testimonia una riscoperta dell’identità territoriale attraverso ingredienti semplici ma versatili, capaci di sposare perfettamente le esigenze della cucina contemporanea, attenta al gusto ma anche alla sostenibilità.

L’attenzione crescente verso la filiera corta e i prodotti locali ha favorito inoltre la vendita diretta nelle aziende agricole, dove il consumatore può acquistare zucche fresche o trasformate — conserve, marmellate, farine — con la garanzia della provenienza e della qualità. Questo rapporto diretto tra produttore e cliente rafforza la fiducia nel Made in Italy agroalimentare e contribuisce a sostenere le economie rurali.

Il fascino dell’intaglio: tra arte popolare e fenomeno culturale

Un altro pilastro della “zucca economy” è rappresentato dall’arte dell’intaglio. Nata come tradizione anglosassone, è oggi un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie italiane. Gli intagliatori dilettanti e professionisti si cimentano nella creazione di lanterne, volti e sculture che illuminano piazze e vetrine.

Le iniziative organizzate dai comuni e dalle associazioni locali hanno contribuito a trasformare questa pratica in un momento di socialità e di riscoperta delle piazze, oltre che in un’occasione di promozione turistica. I laboratori per bambini, i corsi di decorazione e le mostre di zucche scolpite alimentano un turismo esperienziale che coniuga cultura, creatività e identità locale.

Clima e sostenibilità: le nuove sfide della filiera

Nonostante il successo economico e culturale, la filiera della zucca deve fare i conti con sfide sempre più pressanti. I cambiamenti climatici incidono sulla resa, sulla qualità e sulla durata della conservazione dei frutti. L’aumento delle temperature e la scarsità d’acqua impongono agli agricoltori un rapido adattamento, attraverso l’introduzione di sistemi di irrigazione più efficienti, la selezione di varietà più resistenti e pratiche di agricoltura rigenerativa.

Turismo e identità territoriale: la zucca come ambasciatrice del Made in Italy

Il successo della zucca italiana non è solo economico ma anche identitario. In molte aree rurali, la valorizzazione di questo ortaggio ha permesso di rilanciare territori altrimenti marginali, favorendo la nascita di agriturismi, botteghe artigiane e percorsi enogastronomici.

Le feste della zucca diventano così non solo momenti di svago, ma strumenti di marketing territoriale che promuovono la cultura agricola locale, le tradizioni culinarie e la biodiversità. È un esempio virtuoso di come l’agricoltura possa dialogare con il turismo e la cultura per creare valore condiviso.

Un futuro promettente per un’economia che profuma d’autunno

Guardando al futuro, la “zucca economy” sembra destinata a crescere ancora. L’interesse crescente per l’alimentazione sana, il fascino delle tradizioni autunnali e l’espansione del turismo esperienziale rappresentano fattori che continueranno a trainare la domanda.

Gli esperti del settore ricordano la necessità di investire ulteriormente in ricerca agronomica e innovazione tecnologica, per rendere la produzione più resiliente e sostenibile. Parallelamente, la valorizzazione culturale e gastronomica della zucca potrà rafforzare il legame tra città e campagne, tra produttori e consumatori.

Da simbolo pagano a protagonista dell’economia rurale italiana, la zucca ha percorso un lungo viaggio. Oggi, con un giro d’affari che supera i trenta milioni di euro, rappresenta un esempio concreto di come la tradizione possa trasformarsi in opportunità economica e culturale.

Patricia Iori