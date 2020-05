Zucchero, in una piazza San Marco deserta, canta “Amore Adesso”: un inno all’amore e alla speranza che ci dovranno guidare in questi mesi. Il video, con le splendide immagini di Venezia al tramonto, ci commuove ed emoziona.

Zucchero torna a sorprenderci e a riscaldare i nostri cuori con la sua performance solo, al pianoforte, nel cuore di Venezia. Esprime così il suo messaggio di amore, coraggio e speranza per questa nuova fase dell’emergenza coronavirus. Grazie al video possiamo godere tutti di questo incredibile spettacolo di bellezza:

La canzone è un adattamento italiano di “No Time for Love Like Now“ di Michael Stipe e Aaron Dessener. Ecco il messaggio di ringraziamento a Zucchero pubblicato da Stipe su Instagram:

L’Italia è uno dei posti più colpiti dal covid-19. Il cantante italiano Zucchero ha cantato questa commovente e bella versione di “No Time for Love Like Now” nello splendore architettonico di uno dei miei posti preferiti nel mondo – piazza San Marco a Venezia. Non potrei essere più fiero – grazie Zucchero!!!, il mio cuore è aperto all’Italia, con Amore!

A questo messaggio Zucchero risponde con altrettanto calore, ringraziando Stipe per le sue parole gentili e per la condivisione di un momento così difficile per l’Italia intera e affermando di essere orgoglioso di aver cantato un pezzo così toccante e poetico.

Parole profonde sono quelle che compongono la canzone. Il messaggio di fondo appare chiaro: non c’è più tempo per nulla che non sia amore.

Il ritornello “amore adesso, ora” si ripete quasi alla fine di ogni strofa, come fosse un memento da ripetere ai nostri cuori. Zucchero canta che non è più il tempo per gioire o piangere, per ballare o per essere indecisi. Non è più il tempo ormai per la morte o per i limiti, per sussurri o prediche.









Un altro messaggio centrale è quello della speranza e dell’attesa.

Infatti anche il ritornello “io ti aspetto lo sai” si ripete nel corso della canzone e resta impresso. Un messaggio rassicurante per tutte quelle persone che sono state costrette, o lo sono ancora, a dover stare lontane dai propri cari. Con queste parole si conclude la canzone:

Ti sento ovunque sei

Ed io ti aspetto lo sai

Io ti aspetto lo sai

Ovunque sia questo posto qui

Io ti aspetto lo sai

Si io ti aspetto lo sai

Io ti aspetto lo sai.

Ed è proprio il messaggio di Zucchero quello che abbiamo bisogno di sentire oggi. Che l’amore possa trionfare dopo tutta questa sofferenza e che quello che conta di più per noi resterà ad aspettarci, resistendo alle difficoltà.

Giulia Tommasi