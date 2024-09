La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha nominato il primo commissario per la Difesa dell’UE, l’ex premier lituano Andrius Kubilius.

Dopo una lunga attesa, e con qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la nuova squadra di commissari che guiderà l’esecutivo per i prossimi cinque anni. Tra le novità più significative spicca la creazione, per la prima volta, del ruolo di commissario per la Difesa e lo Spazio.

In passato, le questioni di difesa venivano gestite dal Consiglio europeo e dai ministri dei singoli Stati, sotto la supervisione dell’Alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. L‘introduzione di questa nuova figura rappresenta quindi un importante passo avanti verso la costruzione di una vera Difesa europea, almeno sul piano della volontà politica.

A ricoprire per la prima volta il ruolo di commissario per la difesa europea, sarà Andrius Kubilius che avrà come compito principale il rafforzamento dell’industria della difesa per assicurare un sostegno costante di materiale bellico a Kiev.

Il conflitto ucraino ha di fatto reso evidente la necessità di una maggiore coesione europea in materia di sicurezza, richiedendo interventi su larga scala. Ma le scelte politiche di Bruxelles che stanno emergendo in questo contesto non rispondono soltanto all’urgenza del momento; guardano anche più avanti nel futuro alla probabile vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane che rischia di costringere gli alleati europei della NATO a fare i conti con un ridimensionamento dell’impegno militare della Casa Bianca nel vecchio continente.

Come la nuova commissione europea intende affrontare l’emergenza bellica in Ucraina

Dopo il fallimento della Comunità Europea di Difesa (CED) nel 1954, il percorso verso una vera politica comune europea di sicurezza e di difesa ha dovuto fare i conti con un percorso lungo e frammentato. La necessità di dotarsi di una difesa comune è sempre stato un argomento diviso e poco considerato tra i vertici europei, ma con l’invasione russa dell”Ucraina la situazione si è modificata radicalmente.

In questo scenario, l’arruolamento nella commissione europea dell’ex primo ministro lituano aggiunge, dunque, un altro falco alla schiera dei luogotenenti di Von der Leyen dopo la nomina della politica estone Kaja Kallas come Alto rappresentante della politica estera dell’Unione.





Kubilius può vantare, infatti, una lunga esperienza politica come fermo oppositore della Russia, prima come premier durante gli anni della cortina di ferro e poi come deputato del Parlamento europeo dove dal 2021 porta avanti la linea del rigore contro Mosca, sostenendo che è “impossibile” avere buoni rapporti con il Cremlino. La scelta di puntare su due esponenti dei Paesi baltici, i più esposti alle minacce di Mosca, riflette la volontà della presidente dell’euro-commissione di dare un impulso decisivo al lavoro istituzionale e operativo necessario per implementare la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Nelle intenzioni di Von der Leyen elevare la Russia di Vladimir Putin a minaccia primaria per il territorio europeo, rappresenta il passaggio necessario per catalizzare l’attenzione dei singoli paesi membri verso un’armonizzazione delle diverse prospettive strategiche e politiche nel settore della difesa. La transizione bellica della Commissione europea passa per Vilnius

Dall’assistenza macro-finanziaria fino all’imposizione di sanzioni economiche contro Mosca, il ritorno della guerra in Europa ha rinnovato l’interesse per i temi della sicurezza e della difesa comune, temi ora considerati centrali per il futuro dell’integrazione dell’Unione, tanto da lasciare in stand-by gli “ambiziosi obiettivi climatici” del Green Deal europeo, fino a ieri in cima alle priorità di palazzo Berlaymont. Da parte sua, Von der Leyen ha affermato che per la difesa comune europea servono 500 miliardi di euro, ma per il momento Kubilius avrà a disposizione una cifra al di sotto delle aspettative. Il neo-commissario può contare infatti sui 6 miliardi del fondo Ue per la difesa (Edf) che finanzia progetti congiunti con Washington per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie militari. E poi ci sono i fondi del Programma europeo per l’industria della difesa (Edip), che prevede risorse fino a 1,5 miliardi di euro per potenziare la capacità militare dei paesi membri. La questione economica resta sicuramente il primo grande ostacolo da superare, soprattutto dopo che le voci su un possibile Recovery fund 2.0 da finanziare con l’emissione di nuovi eurobond non hanno trovato conferme ufficiali. Ma poiché la Commissione europea può disporre solo delle risorse che tutti gli Stati membri concordano di concedere, sia che si tratti del bilancio dell’UE o delle obbligazioni per la difesa, la seconda questione verterà sulle capacità da negoziatore di Kubilius, indispensabili per mettere d’accordo gli alleati europei e racimolare le risorse necessarie.