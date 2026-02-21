Con un voto che ha registrato un’ampia convergenza tra i gruppi politici, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecita le Nazioni Unite al riconoscimento delle donne transgender nell’ambito delle politiche e delle tutele dedicate ai diritti delle donne. Il testo, adottato con 340 voti favorevoli, 141 contrari e 68 astensioni, rappresenta una presa di posizione netta in vista della prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne , prevista a New York il mese prossimo.

Con questa iniziativa, l’Eurocamera mira a orientare l’agenda multilaterale, invitando l’Onu a rafforzare un approccio inclusivo che comprenda esplicitamente le persone transgender nelle politiche globali per l’uguaglianza.

Il voto dell’Eurocamera

Il risultato numerico della votazione mostra una maggioranza solida a sostegno della risoluzione, pur in presenza di un’opposizione significativa e di un numero non trascurabile di astensioni. Il dibattito che ha preceduto l’adozione del testo ha riflesso sensibilità diverse all’interno dell’emiciclo, con interventi che hanno ribadito tanto la necessità di tutelare tutte le identità di genere quanto le preoccupazioni di chi teme un conflitto con normative nazionali o con concezioni tradizionali delle politiche di genere.

Nonostante tali divergenze, la maggioranza dei deputati ha ritenuto prioritario lanciare un segnale politico chiaro alla comunità. La risoluzione si configura come un atto di indirizzo che, pur non avendo valore vincolante, esprime l’orientamento dell’istituzione europea su un tema considerato cruciale per la difesa dei diritti umani.

Verso la settantesima sessione a New York

L’approvazione del documento giunge in prossimità della settantesima sessione della Commissione Onu sulla condizione femminile, un appuntamento annuale che riunisce rappresentanti governativi, organizzazioni internazionali e società civile per valutare i progressi compiuti e le sfide ancora aperte in materia di parità di genere.

La Commissione svolge un ruolo centrale nel definire standard e raccomandazioni per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne a livello globale. Le sue conclusioni influenzano programmi di cooperazione, politiche nazionali e iniziative multilaterali. In questo contesto, la posizione del Parlamento europeo mira a incidere sulle discussioni che si terranno a New York, invitando a un riconoscimento esplicito delle donne transgender nelle strategie e nei documenti ufficiali.







Diritti LGBTQ+: un richiamo esplicito

Nel testo approvato, i riferimenti alle persone LGBTQ+ sono ripetuti e articolati. L’assemblea richiama la necessità di “sostenere e difendere i valori della diversità, dell’uguaglianza e dell’inclusione”, indicando che la promozione dei diritti delle donne non può prescindere da una visione che tenga conto delle molteplici esperienze di discriminazione.

L’inclusione delle donne transgender viene presentata come parte integrante di una più ampia strategia contro l’emarginazione e le violenze basate sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale. Secondo la prospettiva adottata dal Parlamento, le politiche di parità devono evolversi per rispondere a nuove forme di vulnerabilità e a contesti in cui le minoranze di genere risultano esposte a rischi specifici.

La risoluzione richiama inoltre gli Stati membri e le istituzioni europee a mantenere alta l’attenzione su eventuali regressioni nei diritti civili, ricordando come la tutela delle persone LGBTQ+ sia strettamente connessa allo stato di salute delle democrazie.

Un meccanismo contro l’arretramento democratico

Tra i punti qualificanti del documento figura la richiesta di istituire uno strumento completo per monitorare e contrastare quello che viene definito “arretramento democratico” e “arretramento nei diritti delle donne”. L’Eurocamera sollecita la creazione di meccanismi capaci di individuare tempestivamente segnali di regressione normativa o istituzionale.

L’obiettivo è sicuramente prevenire l’erosione di diritti acquisiti, ma anche rafforzare la capacità delle organizzazioni internazionali di intervenire in contesti in cui le libertà fondamentali risultano minacciate. In questa prospettiva, la piena inclusione delle donne transgender nelle politiche di genere viene interpretata come un indicatore del grado di apertura e di rispetto dei diritti umani di un sistema politico.

Il ruolo dell’Unione europea

Negli ultimi anni, Bruxelles ha più volte ribadito l’importanza di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche esterne, dalla cooperazione allo sviluppo alla diplomazia.

Con questo atto, l’Eurocamera intende rafforzare la coerenza tra le politiche interne dell’Unione e le posizioni sostenute nei consessi multilaterali. Il riconoscimento delle donne transgender nelle politiche Onu viene presentato come un passo necessario per allineare le iniziative globali ai principi di non discriminazione sanciti dai trattati europei.

La presa di posizione del Parlamento europeo potrebbe influenzare il confronto in seno alle Nazioni Unite, dove le questioni legate all’identità di genere suscitano posizioni divergenti tra i Paesi membri. Alcuni Stati sostengono un approccio inclusivo e basato sull’autodeterminazione, mentre altri manifestano riserve o adottano interpretazioni più restrittive delle categorie di genere.

Un futuro della parità?

Attraverso un’ampia maggioranza, l’assemblea ha scelto di sollecitare le Nazioni Unite a riconoscere pienamente le donne transgender nei propri strumenti e nelle proprie strategie.

Il confronto che si aprirà a New York offrirà un banco di prova significativo per valutare la capacità della comunità internazionale di rispondere a queste sollecitazioni. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha tracciato una linea chiara, riaffermando il proprio impegno a favore di un’idea di uguaglianza che includa tutte le donne, senza distinzioni basate sull’identità di genere.