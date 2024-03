Un nuovo capitolo si apre nella cooperazione tra Mauritania e Unione Europea in materia di migrazione. Un partenariato strategico, rafforzato e basato su cinque pilastri chiave, che mira a creare un sistema sicuro, ordinato e legale per la gestione dei flussi migratori. Con un investimento di 210 milioni di euro da parte dell’UE, l’accordo sulla migrazione tra la Mauritania e l’Unione Europea rappresenta un impegno concreto per affrontare le sfide comuni.

Tra gli obiettivi pilastri, ci sono quelli di promuovere lo sviluppo economico e sociale nel paese africano, creando opportunità di lavoro e contrastando le cause profonde della migrazione irregolare; proteggere i diritti dei migranti e dei rifugiati, garantendo loro condizioni di accoglienza dignitose e un accesso adeguato ai servizi essenziali. Infine, lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza e controllo delle frontiere.

Un’intesa che guarda al futuro: l’accordo sulla migrazione tra la Mauritania e l’UE

Il nuovo accordo sulla migrazione con la Mauritania si basa sulla solidarietà, la responsabilità condivisa e il rispetto dei diritti umani. Un impegno reciproco che va oltre la mera gestione dei flussi migratori, per costruire un futuro di cooperazione e sviluppo per entrambi i partner. La Commissione Europea e le istituzioni europee in generale hanno espresso contentezza e soddisfazione nel raggiungimento di questo primo passo. L’accordo sulla migrazione è basato sulla “cooperazione, solidarietà e la responsabilità condivisa, oltre che sul rispetto dei diritti umani fondamentali e inalienabili”.

Il nuovo partenariato rappresenta quindi un’occasione importante per lo stato dell’Africa occidentale e l’Unione Europea per costruire un modello di gestione dei flussi migratori basato sulla collaborazione, affinché l’Occidenti affronti veramente e nel rispetto dei diritti la cooperazione umanitaria. Potrebbe essere questo un modello che possa essere di esempio per altre regioni del mondo, ma non è ancora detto.

I cinque pilastri dell’accordo sulla migrazione umana dalla Mauritania

Un nuovo partenariato sulla migrazione è stato siglato tra la Mauritania e l’Unione Europea, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione su cinque pilastri chiave: creazione di opportunità di lavoro, protezione e asilo, promozione della migrazione legale, contrasto all’immigrazione irregolare e rimpatri.

L’accordo sulla migrazione, che mobilita 210 milioni di euro da parte dell’UE, rappresenta un passo importante per entrambi i partner. L’Europa cerca di arginare il flusso di migranti irregolari che attraversano il Mediterraneo, mentre lo Stato africano punta a migliorare le opportunità economiche per i suoi cittadini e a gestire l’afflusso di rifugiati dai conflitti nella regione.

I pilastri fondamentali dell’accordo sono cinque e riguardano, a tutto tondo, la protezione sociale, economica e civile delle persone migranti.

Creazione di opportunità di lavoro: L’UE investirà nella formazione professionale, nell’accesso ai finanziamenti per le imprese e nello sviluppo delle competenze dei giovani mauritani, con particolare attenzione alle donne.

Protezione e asilo: L’UE sosterrà la Mauritania nell’accoglienza dei rifugiati, fornendo assistenza e protezione ai più vulnerabili.

Promozione della migrazione legale: L’accordo sulla migrazione favorirà la mobilità di studenti, ricercatori e imprenditori, e si studieranno nuove forme di mobilità circolare e di accesso al mercato del lavoro europeo per i cittadini mauritani.

Contrasto dell’immigrazione irregolare per cui l’UE e la Mauritania si batteranno: l’obiettivo è proprio quello di combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, rafforzando la sicurezza e la cooperazione operativa.

Gestione dei rimpatri, che saranno effettuati nel rispetto dei diritti e della dignità dei migranti irregolari.







Un impegno per la sicurezza e lo sviluppo

Il nuovo partenariato si basa sulla solidarietà, la responsabilità condivisa e il rispetto dei diritti umani. L’obiettivo è quello di creare un sistema di migrazione sicuro, ordinato e legale che sia benefico per entrambi i partner.

Nell’accordo sulla migrazione, l’Unione Europea riconosce il paese come un partner strategico nella regione del Sahel. Il paese ha già dimostrato il suo impegno nell’accoglienza dei rifugiati e nella lotta contro il traffico di migranti.

Un futuro di cooperazione

Il partnerariato rappresenta un punto di partenza per una cooperazione più ampia e rafforzata tra la Mauritania e l’Unione Europea. Il successo del partenariato dipenderà dalla sua attuazione efficace e dal coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti.

In particolare, si fa riferimento anche a determinate mete migratorie in cui dirigere le persone migranti: tra queste, vi sono le isole spagnole delle Canarie, in cui il ruolo di Frontex e delle autorità della Mauritania dovranno essere impeccabili.

Il nuovo accordo sulla migrazione rappresenta un passo importante verso la gestione comune di un fenomeno complesso e sfaccettato. Il successo dell’accordo dipenderà dalla sua capacità di creare opportunità di sviluppo, di proteggere i diritti dei migranti e di contribuire alla sicurezza e alla stabilità della regione.

