Intervista ad ‘aquilegia’, il fotografo di nudo a contatto con l’arte e la natura

Matteo Giovinazzo viaggia in direzione ostinata e contraria. Matteo, conosciuto come aquilegia, è un artista che ha saputo riscattarsi dai brutti periodi della sua vita proprio ritrovando il profondo collegamento tra se stesso e l’arte, imitazione per eccellenza della natura che ci circonda. Appassionato di fotografia in particolare, ma anche di molti altri mezzi artistici di comunicazione, aquilegia si è fatto conoscere per i suoi bellissimi ritratti e le mai volgari fotografie di corpi nudi, femminili e maschili.

In ogni fotografia, in ogni dettaglio, in ogni piega del corpo che ritrae, aquilegia riesce a trasmettere bellezza ed eternità, catturando la semplicità dei momenti e rendendoli infiniti. Al fondo dell’intervista trovate alcuni dei suoi scatti più belli.





‘aquilegia’ nasce dall’esigenza di avere un nome d’arte che potesse staccarmi dalla realtà. Con il tempo, però, iniziai a sentirmi parte del mondo, e quindi anche a sentirmi nuovamente con il mio nome di nascita. Però ‘aquilegia’ è rimasto, anche perché molte persone mi conoscono per il mio alias e vengo anche chiamato così. Decisi di farlo diventare “mio” perché l’aquilegia è un fiore comunemente chiamato “amor nascosto” o “amor perfetto” (forse perfetto perché nascosto).

Questo perché dal punto di vista poetico mi innamoro delle persone, delle cose e della natura, e a volte non lo esterno e lo tengo per me stesso trasformandolo in arte; magari in qualche poesia, prosa, dipinto o, appunto, fotografia. In questo modo diventa un “amor nascosto” descritto ma non dichiarato, anche per delle persone che nel corso della mia vita ho incontrato ma non ho mai esternato per paura di rovinare i rapporti e perderle.

Dunque provando molto “amor nascosto” sentivo che l’aquilegia mi potesse rappresentare in qualche modo, e così per caso, scoprendola sfogliando le pagine di un libro di botanica, decisi di attribuirgli un significato personale e di farlo diventare il mio nome d’arte. Successivamente, aggiunsi anche il cognome ‘erianthe‘, che dal greco vuol dire amante dei fiori, diventando quindi aquilegia erianthe. Non studio botanica, però mi piacciono molto i fiori, sia vederli, che toccarli ed essiccarli per donargli vita eterna.

“aquilegia erianthe” senza maiuscole perché non esiste un qualcosa più in alto dell’altro, tutto è allo stesso livello nella mia vita. Sono io, matteo giovinazzo, principalmente un fotografo perché ultimamente dedico tutte le giornate a quel mondo, ma ogni tanto è anche un pittore, uno scrittore, un cantante , un chitarrista. A breve uscirà anche una mia canzone scritta con un mio amico musicista, ma per il momento non posso dire altro.