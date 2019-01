Aspettando il campionato italiano: una panoramica su Liga e Premier

Col campionato di serie A e B fermo per la sosta invernale 2019, gli amanti di calcio possono comunque seguire con grande interesse i campionati esteri come Liga e Premier.

Mentre la Ligue 1 francese e la Bundesliga tedesca, osservano lo stesso tipo di sosta del campionato italiano di massima divisione, si sta giocando regolarmente in Spagna, con la Liga e in Premier League, in Inghilterra. In Italia tuttavia, ci sarà spazio per la Coppa Italia, con alcuni insoliti e intriganti abbinamenti, tra squadre di blasone e realtà emergenti, come ad esempio con Lazio–Novara, Roma–Entella o la stessa Inter–Benevento, mentre la finale di Supercoppa italiana, è stata programmata, tra Juventus e Milan, a ridosso della fine della sosta, quindi da quel momento in poi sarà tutto un naturale proseguo delle attività. Un’occasione in più per osservare da vicino due campionati molti differenti, ma estremamente vivi e spettacolari, come quello spagnolo e inglese. Per quanto riguarda la Liga, la classifica attuale vede il Barcellona di Messi e Suarez, che inizia a staccarsi dal resto delle squadre, dopo il successo in trasferta contro il Getafe, specialmente grazie al risultato dello scontro diretto tra Siviglia e Atletico Madrid, con la squadra di casa che si è fatta subito rimontare, per effetto di un gran gol del solito Antoine Griezmann. Risultato che scontenta entrambe le formazioni, ma che certamente fa più comodo alla squadra allenata da Diego Pablo Simeone, che resta in scia con un -5 dalla capolista.

Anche il Siviglia attualmente terzo, può ancora osservare dall’alto verso il basso, con un Real Madrid che sta iniziando a produrre gioco e risultati. La quarta incomoda è attualmente rappresentata dall’Alaves, che per merito di 9 vittorie e 4 pareggi, occupa al momento la zona Champions per la Liga spagnola. Per quanto riguarda le agenzie di booking e di scommesse sportive, le quotazioni sono tutte a favore del club catalano, che attualmente sta guidando con autorevolezza la classifica di Liga. Negli ultimi mesi risulta essere la migliore app per scommesse calcio grazie agli aggiornamenti quotidiani e costanti, sia per i campionati di calcio internazionali, che per la nostra serie A, coppe europee incluse. Deludente la stagione del Valencia, che dopo l’eliminazione Champions, dovrà trovare la sua dimensione in Europa League, visto che in campionato ha già accumulato 11 punti di distacco dal terzo posto.

Il Real Madrid, dopo la sbandata iniziale di stagione, in Liga, sta ritrovando continuità di gioco e di risultati. Difficilmente potrà impensierire lo scontro ai vertici tra Barcellona e Atletico Madrid, ma è presto fare bilanci di sorta, visto che i punti di distacco, almeno dal secondo posto non sono ancora così tanti, tutto sommato.

Dalla Liga si passa alla Premier inglese, dove il Liverpool di Klopp, guida la testa della classifica con grande autorevolezza, specialmente se l’avversario risponde al Manchester City di Pep Guardiola. Ormai in crisi invece il Chelsea di Sarri, che continua a perdere terreno, ed è stato scalzato dal Tottenham di Pochettino, che ormai occupa stabilmente il terzo posto. Non che i punti di distacco siano così tanti, ma preoccupa il calo di continuità di prestazione per la formazione dei Blues, che ormai non vincono 3 gare di fila da qualche tempo. Tuttavia il campionato inglese, assieme a quello spagnolo resta tra i più competitivi e in bilico, specialmente se si guarda alla vetta dove Liverpool e City, si stanno sfidando a distanza dall’inizio della stagione.