Il Defense for Children International pubblica testimonianze sconvolgenti su tre bambini palestinesi

L’assalto al campo profughi di Tulkarem: tre bambini palestinesi usati come scudi umani

Il 5 maggio, Defense for Children International (DCI) ha reso pubbliche testimonianze sconvolgenti su tre bambini palestinesi che affermano di essere stati utilizzati come scudi umani dalle forze israeliane durante un recente assalto al campo profughi di Tulkarem. Questo evento si colloca in un contesto di crescente violenza nella regione, come evidenziato dalle tragiche morti di Jihad Nyaz Naser Zandiq, Ali Mohammad Ali Abdullah e Qais Fathi Ibrahim Nasrullah avvenute il 19 aprile durante un’altra incursione militare a Nour Shams, vicino a Tulkarem.

Le morti rivelano una sequenza di eventi tragici. Jihad, 15 anni, è stato colpito alla testa mentre usciva dalla casa di suo zio, insieme a un altro uomo, entrambi gridando di essere civili. Poco dopo, Ali, 17 anni, è stato colpito da schegge di un proiettile israeliano mentre cercava di lasciare il quartiere Zandiq. Infine, Qais, 14 anni, è stato colpito mentre si trovava in un’area senza scontri, lontano dalle forze israeliane. Le loro morti hanno suscitato indignazione e richieste di indagine sulle azioni delle forze israeliane.

La reazione delle autorità palestinesi e internazionali

Le autorità palestinesi hanno condannato fermamente l’uso di forza letale contro i bambini durante l’assalto al campo profughi di Tulkarem e hanno chiesto un’indagine internazionale indipendente su questi eventi. Il rappresentante permanente della Palestina presso le Nazioni Unite ha dichiarato che queste azioni costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Anche diverse organizzazioni internazionali hanno espresso preoccupazione e hanno chiesto un’azione immediata per garantire la protezione dei bambini palestinesi.







Questi tragici eventi si inseriscono in un contesto più ampio di violazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Secondo DCI, nel corso del 2024, 39 bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania. Questo drammatico bilancio si aggiunge ai 120 bambini palestinesi uccisi dalla metà del 2023, quando è iniziata un’offensiva militare su vasta scala nella Striscia di Gaza. L’uso sistematico di forza letale contro i bambini palestinesi durante l’assalto al campo profughi di Tulkarem solleva gravi preoccupazioni in merito al rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari fondamentali.

Richieste di giustizia

La Defense for Children International (DCI) ha sollevato la necessità di indagini approfondite e imparziali su questi tragici eventi al fine di garantire che i responsabili siano ritenuti responsabili delle loro azioni. È essenziale che le indagini siano condotte in modo trasparente e indipendente, senza influenze esterne, per assicurare che tutte le circostanze delle morti dei bambini siano pienamente investigate e che i colpevoli siano portati davanti alla giustizia.

Dopo l’assalto al campo profughi di Tulkarem, la comunità internazionale è chiamata a intervenire con urgenza per porre fine a queste violazioni dei diritti umani e per garantire la protezione dei bambini palestinesi durante i conflitti armati. È imperativo che gli stati membri delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali agiscano rapidamente per mettere in atto misure efficaci volte a proteggere i bambini palestinesi e ad assicurare che siano rispettati i loro diritti fondamentali.

Inoltre, è fondamentale che venga assicurata giustizia alle vittime dell’assalto al campo profughi di Tulkarem e alle loro famiglie. Le autorità competenti devono impegnarsi per garantire che i responsabili delle violazioni dei diritti umani siano portati davanti alla giustizia e che le vittime ricevano compensazioni adeguate. Solo attraverso una risposta giudiziaria adeguata sarà possibile combattere l’impunità e prevenire futuri abusi.

È altresì essenziale adottare misure concrete per prevenire futuri abusi e violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Ciò potrebbe includere il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e verifica, l’istituzione di misure di protezione specifiche per i bambini durante i conflitti armati e la promozione di programmi educativi volti a sensibilizzare sul rispetto dei diritti umani e della dignità di tutti i bambini, indipendentemente dalla loro origine etnica o nazionale.

Conclusioni

L’uso di bambini come scudi umani durante l’assalto al campo profughi di Tulkarem solleva gravi preoccupazioni sul rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani fondamentali nella regione. È urgente che venga garantita giustizia per le vittime e che vengano adottate misure concrete per proteggere i bambini palestinesi durante i conflitti armati. La comunità internazionale deve assumere un ruolo attivo nel promuovere una soluzione pacifica e duratura al conflitto israelo-palestinese, che rispetti pienamente i diritti e le dignità di tutte le persone coinvolte.

Nicola Scaramuzzi