Assegnazione Bandiere Blu 2023: ecco i dati della 37esima edizione del programma della FEE che premia le località balneari e lacustri belle, sane e sostenibili. Riconoscimenti per 458 spiagge con 16 nuove entrate

L’ Assegnazione Bandiere Blu 2023

L’ ong FEE (Foundation for Environmental Education)ha assegnato il riconoscimento Bandiera Blu per l’anno 2023, in una cerimonia presso la sede del CNR a Roma. Sono state premiate di tale riconoscimento 226 comuni italiani e 84 approdi turistici, per un totale complessivo di 458 spiagge, che corrispondono a circa l’11% delle spiagge premiate a livello globale e un quarto di tutte dei lidi italiani. Una vera e propria eccellenza nazionale che fa invidia al mondo intero. Rispetto al 2022 sono stati premiati 16 nuovi comuni, sparsi tra Liguria, Puglia, Campania, Toscana, Calabria e Marche. In Emilia Romagna le località Bandiera Blu rimangono 9, in quanto viene assegnato il premio a Gatteo (nuova entrata), ma è esclusa Cattolica. Le regioni in testa alla classifica si confermano essere la Liguria, che può contare 34 località, e la Puglia, con 22; tra le regioni premiate anche Sardegna, con 15 località, Abruzzo, 14, Sicilia, 11, Lazio, 10. In questa prestigiosa classifica non solo luoghi marittimi, ma anche lacustri, con 21 Bandiere Blu assegnate ai laghi, di cui 3 in Lombardia.

Durante la cerimonia di premiazione è stato affrontato inoltre il tema dell’accessibilità nel turismo, che costituisce uno dei criteri imperativi di Bandiera Blu, tema sollecitato dall’intervento alla conferenza di Anna Grazia Laura, presidente di Enat (European Network for Accessible Tourism), partner a livello internazionale di Bandiera Blu. Quest’anno è stato inoltre confermato l’importante parametro dell’impegno sociale e dell’inclusività, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per stimolare i comuni in questo percorso, FEE Italia ha coinvolto la Fondazione Dynamo Camp, una delle più importanti realtà italiane, attiva dal 2006, che offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, ai fratelli sani e alle loro famiglie. Questa collaborazione si concretizza affiancando la Fondazione Dynamo Camp nel progetto “2+ Milioni di KM 2022 – La vostra energia la loro Felicità‘”, una sfida in bicicletta in cui i comuni Bandiera Blu possono gareggiare iscrivendosi come capi squadra e coinvolgendo cittadini, gruppi o altre strutture. Una sfida civica e solidale a cui tutti possono partecipare, pedalando insieme per raggiungere un totale di 2 milioni, o più, chilometri e raccogliere fondi per Dynamo Camp. Registrando di volta in volta i chilometri percorsi in bicicletta in qualsiasi parte del territorio comunale, per ognuno di essi si potrà fare una donazione che andrà ad aiutare i bambini e gli adolescenti di cui la fondazione si occupa.

I criteri di valutazione

Il Programma Bandiera Blu prevede 32 criteri che vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente. Sono diversi gli indicatori considerati, tra cui: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari nel territorio; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Quanto agli 84 approdi turistici premiati, questi dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale.

La progressione delle località fregiate del riconoscimento è significativa del grande lavoro fatto dalle amministrazioni locali e senza dubbio della grande bellezza naturale presente nel nostro paese. Nel 1987, primo anno dell’assegnazione del riconoscimento, i comuni Bandiera Blu in Italia erano solo 37; nel poi 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare ai 226 di oggi. Non stupisce che l’Italia abbia una così grande quantità di comuni Bandiera Blu, quindi di località con spiagge belle, pulite e sostenibili; se è vero che possiamo sempre migliorare riguardo all’inclusività e alla sostenibilità, il potenziale naturale è illimitato e può contare pochissimi rivali al mondo, perciò le amministrazioni da sempre cercano di valorizzarlo al meglio, cercando di portare più turisti, italiani e non, sulle loro spiagge. L’Assegnazione Bandiere Blu 2023 non fa altro che confermare quello che abbiamo sotto i nostri occhi da sempre: una grandissima varietà e bellezza paesaggistica che va solo valorizzata e apprezzata.

Marco Andreoli

