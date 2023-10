Attacco epocale di Hamas: la resistenza palestinese ruggisce

L’attacco epocale di Hamas è un evento di portata straordinaria che suscita un interesse globale e ha un impatto significativo sulla situazione politica e umanitaria in Medio Oriente. Quanto sta accadendo, mette in luce la complessità delle dinamiche tra Israele e i Palestinesi, evidenziando la fragilità della stabilità nella regione.

Nelle prime ore del mattino, una drammatica escalation di tensioni ha scosso la regione, con un improvviso attacco di razzi provenienti dalla Striscia di Gaza, diretti verso numerose località in Israele. Questa violenta offensiva è stata attribuita principalmente a Hamas e ad altre organizzazioni palestinesi, che hanno lanciato centinaia di razzi in rapida successione, con l’obiettivo di colpire il sud di Israele, raggiungendo persino la periferia di Tel Aviv.

Gli imponenti sistemi di difesa israeliani, noti per la loro efficienza, sembrano essere stati colti di sorpresa da questa improvvisa ondata di attacchi aerei. Numerosi razzi hanno infatti sfondato le difese e colpito diverse aree abitate, causando l’inevitabile perdita di vite umane. Tra le vittime, una donna di settant’anni ha tragicamente perso la vita, mentre molti altri sono rimasti feriti, costretti ad affrontare la violenza inaspettata di questa giornata.

In contemporanea all’attacco con i razzi, fonti mediatiche hanno riferito che almeno quattro unità altamente addestrate delle Brigate Ezzedin al Qassam, l’ala militare di Hamas, si sono infiltrate in territorio israeliano a bordo di pick-up. Questi audaci combattenti palestinesi hanno subito ingaggiato scontri con le forze dell’esercito israeliano, con il risultato di morti e feriti da entrambe le parti.

Decine di uomini delle Brigate Ezzedin al Qassam avrebbero varcato il confine israeliano, spingendosi per molti chilometri all’interno del territorio avversario. Queste incursioni hanno portato all’assalto della stazione di polizia nella città di Sderot e al conseguente furto di diverse jeep dell’esercito israeliano, che sono state portate dentro la Striscia di Gaza. Tuttavia, al momento, non è disponibile un bilancio ufficiale delle vittime e dei feriti, sebbene voci non confermate suggeriscano la perdita di ulteriori vite umane, alcune delle quali potrebbero essere civili.

Si è appreso che almeno 35 israeliani, tra civili e militari, sarebbero stati catturati dai miliziani di Hamas e trasportati all’interno della Striscia di Gaza. La loro sorte rimane avvolta nell’incertezza, con famiglie preoccupate e ansiose per i propri cari.

Il leader di Hamas, Mohammad Deif, ha dichiarato che l’operazione “Tempesta di Al Aqsa” è stata lanciata come risposta all’occupazione del sacro sito religioso di Al Aqsa e alle continue provocazioni dei coloni israeliani, che hanno invaso i villaggi palestinesi compiendo saccheggi, distruzioni e persino omicidi tra la popolazione locale. Deif ha affermato con fermezza: “Questo è il giorno della più grande battaglia per porre fine all’ultima occupazione sulla terra.”

Israele, nel tentativo di reagire all’attacco di Hamas, ha annunciato l’attivazione dell’operazione “Spada di Ferro,” dando il via a una serie di bombardamenti nella Striscia di Gaza. Le autorità israeliane hanno ammesso la perdita di vite umane tra i loro cittadini durante gli attacchi, ma non hanno specificato il numero esatto. Video condivisi online hanno mostrato immagini cupe e sconvolgenti di corpi, compresi quelli di militari israeliani e combattenti palestinesi, che testimoniano la dura realtà degli scontri in corso.

In un comunicato, il partito islamista Hezbollah ha sottolineato che l’attacco di Hamas è una diretta conseguenza dell’occupazione israeliana considerata illegale in Palestina. Mentre il conflitto si evolve e si intensifica, il mondo osserva con crescente preoccupazione, sperando in una soluzione pacifica che possa porre fine a questa tragica escalation di violenza.

Israele sta attualmente mobilitando le sue risorse militari, richiamando i riservisti dell’esercito in risposta all’attacco di Hamas, considerato dal ministero israeliano della difesa come un grave errore. In un momento di crescente tensione, il premier Netanyahu ha pronunciato con fermezza le parole:

“Israele è in guerra. Questa non è una cosiddetta operazione militare, non un altro round di combattimenti, ma una guerra…Ho ordinato una vasta mobilitazione di riservisti per contrattaccare con una forza che il nemico non ha mai conosciuto… Siamo in guerra. Vinceremo”

Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, i combattenti palestinesi hanno preso il controllo di tre insediamenti israeliani situati nelle vicinanze della Striscia di Gaza. Questo sviluppo ha ulteriormente acuito la situazione e ha innescato una serie di azioni immediate da parte delle forze israeliane, mentre entrambe le parti si trovano ad affrontare un conflitto in rapida evoluzione.

È fondamentale sottolineare che la violenza non può mai essere giustificata, e qualsiasi perdita di vite umane è profondamente tragica e inaccettabile. Tuttavia, per comprendere appieno il contesto di questi drammatici eventi, è necessario considerare le profonde radici storiche e le tensioni in corso nella regione.

I recenti attacchi palestinesi rappresentano una reazione a lungo attesa alle condizioni insostenibili che il popolo vive da decenni. In un contesto in cui la comunità internazionale ha spesso taciuto o ha mostrato una reazione insufficiente, molti palestinesi si sentono abbandonati e impotenti di fronte all’oppressione.

Ciò che rende quest’ultimo sviluppo notevole è il cambio di dinamica, con i palestinesi che iniziano ad attaccare e la comunità internazionale che trova a sua disposizione innumerevoli pagine bianche da utilizzare per descrizioni terroristiche e distorte della resistenza.

Andrea Umbrello