Che la colazione sana sia uno dei punti cardini della giornata è risaputo. Ma quali sono i cibi migliori da ingerire al mattino?









L’importanza di una colazione sana

La colazione deve essere fatta entro un’ora dalla sveglia. Questo permette di fare in modo che tutte le funzioni vitali si attivino per affrontare al meglio la giornata. Dopo diverse ore di sonno e di digiuno, infatti, il corpo necessita di alimenti per riprendere le normali attività quotidiane.

Non mangiare nulla o mangiare male comporta una serie di problemi. Tra questi si ha un aumento della fame nervosa che porta a spizzicare ogni tipo di snack durante la giornata.









Le merendine confezionate e i succhi di frutta apportano delle calorie inutili al nostro organismo. La mancata assunzione di cibo al mattino, inoltre, riduce il metabolismo e quindi porta a un aumento del peso corporeo.

Mangiare male e di fretta durante la colazione, infine, comporta un aumento del rischio cardiovascolare del 27%.

Alimenti necessari per una prima colazione sana

La tipica colazione italiana, quella composta da un cappuccino e qualche biscotto è sbagliata. Questo perché è completamente sbilanciata verso un eccesso di carboidrati e zuccheri. Sono proprio gli zuccheri che, messi in circolo nel corpo, rischiano di appesantire il pancreas. Quest’ultimo deve lavorare a pieno regime per produrre insulina e far scendere la glicemia riportandola a valori normali.

Una colazione sana deve essere composta da macronutrienti come carboidrati e proteine e da micronutrienti come vitamine, sali minerali e fibre. I primi danno energia e i secondi permettono di regolarizzare le funzioni intestinali.

Molti nutrizionisti concordano sul fatto che una colazione sana e equilibrata sia l’anticamera di uno stile di vita sano e corretto. Mangiare variando tutti i giorni e inserendo i nutrimenti giusti si evitano sbalzi zuccherini, fame nervosa e indice glicemico alto.









Gli amanti del cappuccino e brioches al bar devono appendere i guantoni al chiodo e scegliere alimenti più sani. Ma non disperate, uno strappo alla regola è sempre concesso: fa bene alla mente e al cuore.

Elena Carletti