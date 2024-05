I portafogli elettronici, conosciuti anche come e-wallet, sono degli strumenti che consentono di inserire virtualmente i dati dei propri conti bancari e delle carte di credito o di debito, con l’obiettivo di effettuare pagamenti digitali. Si tratta di un sistema sempre più diffuso per l’invio del denaro, il quale funziona sia online sia mediante i POS. Ecco quali sono i pro e i contro degli e-wallet.

Quali tipi di portafogli elettronici esistono?

Sono fondamentalmente due le tipologie di e-wallet attualmente disponibili, ovvero i device-based e gli Internet-based. Della prima categoria fanno parte quelle applicazioni come Google Play ad Apple Pay, che permettono all’utente di inserire i dati della carta in un dispositivo elettronico e di utilizzare direttamente il device per compiere il pagamento, senza il bisogno che intervenga la rete. I portafogli elettronici Internet-based, invece, ricorrono alla rete per funzionare: i più comuni sono Paypal, Skrill e Amazon Pay, molti dei quali sono utilizzabili per effettuare acquisti e persino per fare versamenti e prelievi con le slot online .

Con quali dispositivi posso usarli?

Il dispositivo più comune per effettuare pagamenti tramite il portafoglio digitale è lo smartphone. Tutti i cellulari in commercio negli ultimi anni sono provvisti della connettività NFC, la quale permette di comunicare con i dispositivi compatibili semplicemente avvicinando i due terminali. In questo modo, ad esempio, è possibile avvicinare lo smartphone al POS del negozio in cui fare l’acquisto e inviare il pagamento in pochi secondi, senza il bisogno di inserire alcun codice. Altro device molto diffuso per pagare mediante il POS è lo smartwatch.

I vantaggi degli e-wallet

Per quanto riguarda i portafogli device-based, il primo vantaggio è rappresentato dal non dover portare con sé le carte di credito, evitando anche il rischio di perderle e di subire degli spiacevoli furti. Nell’app utilizzata per inviare i pagamenti possono essere associate più carte, così da disporre di diverse opzioni nel caso in cui si avesse qualche problema con una delle carte di pagamento. Gli e-wallet Internet-based sono particolarmente comodi, in quanto consentono di fare a meno di inserire i dati delle carte quando si effettua un pagamento online: tutto ciò che occorre fare è accedere alla piattaforma con le proprie credenziali, scegliere la carta o il conto in cui fare l’addebito e autorizzare il pagamento, a prescindere che si tratti di acquistare un bene, un servizio o di caricare il conto per giocare con il blackjack . Oltre alla comodità va citata la sicurezza: non dovendo inserire i dati di pagamento nei siti Internet, i rischi di subire delle truffe e il furto dei dati sono quasi azzerati.

I punti deboli

Quando si usa il telefono è bene impostare una password complessa e inserire il blocco dello schermo dopo pochi secondi di non utilizzo: ciò rende molto complicato lo sblocco non autorizzato del terminale da parte di un malintenzionato. Per quanto concerne i portafogli Internet-based è necessario scegliere una combinazione univoca e complessa per l’accesso alla piattaforma e ricordarsi di variarla con frequenza.